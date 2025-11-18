Энергетики под запретом: где в Свердловской области больше не купить любимый напиток

С 1 марта 2026 года в Свердловской области вступает в силу новый региональный закон, ограничивающий продажу энергетических напитков. Речь идёт не о полном запрете, а о точечных ограничениях на определённых территориях.

Что изменится для покупателей?

Отныне энергетики нельзя будет купить вблизи или внутри культурных, образовательных и спортивных учреждений. Закон, принятый заксобранием области на прошлой неделе, напрямую касается мест массового скопления молодежи.

"Полного запрета энергетиков не предполагается и не вводится", — подчеркнула министр аграрной политики области Анна Кузнецова.

Она уточнила, что запрет будет действовать исключительно на территориях, определённых региональным законодательством.

Почему приняли новый закон?

Региональный закон принят в развитие аналогичного федерального акта и направлен на защиту здоровья жителей, особенно детей и подростков. Решение поддержали депутаты на заседании заксобрания.

Когда начнут действовать ограничения?

Ограничения вступают в силу с 1 марта 2026 года. Это даст время торговым точкам подготовиться и перестроить ассортимент, а жителям — привыкнуть к новым правилам.