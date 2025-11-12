Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Openverse by Tambako the Jaguar is licensed under CC BY-ND 2.0
Дмитрий Корнилов Опубликована вчера в 23:27

Энергетики запрещают, но власти начали передумывать — кто критикует новый запрет в Свердловской области

Артюх считает, что закон о запрете энергетиков в Свердловской области не имеет экономического расчета

Елена Артюх, бизнес-омбудсмен Свердловской области, прокомментировала влияние закона о запрете на продажу энергетических напитков в регионе. Этот закон получил одобрение профильного комитета 12 ноября. Региональные меры будут дополнять федеральные ограничения, которые вступят в силу в следующем году. Законопроект теперь должен быть окончательно принят на заседании заксобрания 18 ноября, сообщает корреспондент URA. RU.

Что сказала Артюх?

Артюх отметила, что существуют вопросы относительно цели регулирования.

"Возникает вопрос о цели регулирования. Отсутствует описание проблемы, которая решается таким урегулированием. С учетом того, что несовершеннолетним итак запрещена продажа, вводится маркировка, ограничивается реклама, эти меры не несут особого смысла. Эти ограничения коснутся 32 тысяч субъектов предпринимательской деятельности в Свердловской области. На мой взгляд, отсутствие экономического расчета о том, как на этих предпринимателей повлияет запрет на продажу, мне кажется, что законопроект не готов", — заявила Артюх. Однако ее мнение не получило поддержки, и законопроект был принят.

О чем говорится в законопроекте?

Михаил Копытов, председатель комитета заксобрания по аграрной политике, пояснил, что на территории Свердловской области будет введен запрет на продажу энергетиков в некоторых местах.

"На территории спортивных, образовательных учреждений, там, где собираются много людей, не будет продаж энергетиков. Это не будет распространяться на территорию, не относящуюся к этим учреждениям, например, магазины через дорогу. Но в самих подобных учреждениях будет действовать запрет", — сообщил Копытов.

Когда вступит в силу закон?

Закон вступит в действие с 1 марта 2026 года. Сам законопроект был рассмотрен на заседании профильного комитета 11 ноября 2025 года, а на заседании заксобрания 18 ноября депутаты окончательно утвердят закон. С 1 марта 2025 года по всей России уже действует запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. На федеральном уровне также будут введены ограничения на рекламу энергетиков.

