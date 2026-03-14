Передача пачки денег
Передача пачки денег
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 11:17

Свет в кабинетах гаснет от взяток: компании в Ленобласти заплатят за попытку купить допуск к сетям

Прокуратура Ленинградской области привлекла к ответственности две энергетические компании за совершение коррупционных правонарушений. Общая сумма назначенных штрафов составила 30 миллионов рублей. Установлено, что представитель данных организаций передал должностным лицам другой структуры 13 миллионов рублей за незаконное содействие и покровительство. Масштабные санкции стали результатом реализации мер по борьбе с коммерческим подкупом в сфере электроэнергетики региона. Ранее непосредственный участник сделки со стороны бизнеса уже получил обвинительный приговор суда.

Детали коррупционной схемы в энергетике

В центре разбирательства оказались две крупные структуры: "Региональная сетевая компания "Распределительные электрические сети" и одноименное общество с ограниченной ответственностью (РСК "РЭС"). Суть нарушения заключалась в попытке бизнеса упростить процедуру технологического присоединения потребителей к федеральным сетям Единой энергетической системы страны. Для этого представитель компаний использовал денежный рычаг, надеясь на лояльность должностных лиц профильного ведомства или смежной организации.

Следствие доказало передачу транша в размере 13 миллионов рублей, который предназначался за так называемое "общее покровительство". В энергетическом секторе подобные услуги напрямую влияют на скорость согласования документов и приоритетность подключения объектов. Подобные действия искажают рыночную конкуренцию и ставят под угрозу прозрачность распределения мощностей в Ленинградской области.

Представитель организаций, непосредственно передававший средства, не избежал личной ответственности. В прошлом году он был официально осужден за дачу взятки, что стало фундаментом для дальнейшего преследования самих юридических лиц. Прокурорская проверка подтвердила, что действия сотрудника совершались в интересах и от имени вышеуказанных сетевых компаний.

"Подобные инциденты подчеркивают критическую необходимость ужесточения внутреннего контроля в компаниях, работающих с государственными ресурсами и инфраструктурой. Коррупционные риски в сфере технологического присоединения к сетям остаются высокими из-за сложности административных барьеров. Штрафные санкции в десятки миллионов рублей являются мощным превентивным сигналом для всего бизнес-сообщества региона. Важно понимать, что ответственность за незаконное вознаграждение ложится на плечи собственников бизнеса, независимо от личного наказания исполнителя".

Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов

На основании материалов проверки прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях. Статья о незаконном вознаграждении от имени юридического лица предусматривает колоссальные финансовые потери для нарушителей. В данном случае Фемида была сурова: одна организация обязана выплатить в доход государства 10 миллионов рублей, вторая — 20 миллионов рублей.

Тот факт, что физическое лицо уже понесло уголовное наказание, не освобождает компанию от административного преследования. Российское законодательство четко разделяет ответственность менеджера и выгоду организации. Эти штрафы становятся одними из самых крупных в практике Ленобласти по делам против региональных сетевых операторов за последнее время.

Для компаний такие суммы могут стать серьезным ударом по инвестиционным программам и операционной деятельности. Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области подчеркивает, что ведомство намерено и дальше пресекать любые попытки коррупционного вмешательства в работу энергетического комплекса. Исполнение решений по выплате штрафов находится на особом контроле органов надзора.

Системный надзор за энергосетями

Энергетическая отрасль является стратегически важной для развития территорий ЛО, поэтому попытки подкупа здесь рассматриваются с особой тщательностью. Случай с РСК "РЭС" демонстрирует тесную связь между уголовным судопроизводством над конкретными лицами и последующими санкциями для бизнеса. Работа по выявлению скрытых схем велась совместно с правоохранительными органами, которые зафиксировали момент передачи денег.

Технологическое присоединение к Федеральным электрическим сетям — процесс строго регламентированный, и любые попытки его "ускорения" за рамками закона ведут к дестабилизации единой системы. Эксперты отмечают, что прозрачность в этой сфере напрямую влияет на инвестиционный климат области. Внимание прокуратуры к аффилированным структурам позволяет очищать рынок от недобросовестных подрядчиков и посредников.

Данный прецедент должен стать уроком для других участников рынка ЖКХ и инфраструктурного строительства. Надзорные органы Ленинградской области подтвердили готовность использовать весь арсенал правовых средств — от лишения свободы для фигурантов до многомиллионных взысканий для юридических лиц. Процесс мониторинга деятельности сетевых компаний в регионе продолжен в плановом режиме.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, эксперт по социально-экономическим вопросам регионов Елена Гаврилова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

