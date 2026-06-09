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Уютная маленькая кухня
Уютная маленькая кухня
© Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain
Главная / Недвижимость
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 10:38

Пять холодильников бледнеют: найден бытовой прибор, который опустошает кошельки россиян летом

Представьте: летний зной плавит асфальт, а включенный кондиционер молотит без остановки. Или, наоборот, лютый мороз за окном, и отопление работает на пределе. В такие моменты мало кто задумывается, сколько энергии "съедают" эти незаметные труженики. А зря, ведь один такой прибор может уступать по "аппетиту" пяти холодильникам вместе взятым, а счета за электричество — улетать в космос. Стоит ли удивляться, что зимой и летом наши энергосети испытывают колоссальные нагрузки?

"Проблема энергоэффективности в быту стоит очень остро. Люди часто недооценивают, как много энергии потребляют обычные приборы, особенно в пиковые сезоны. Неправильный выбор техники или ее некорректная эксплуатация приводят к неоправданно высоким счетам. Ситуация усугубляется, если дом теряет тепло или прохладу из-за плохой изоляции".

Дизайнер интерьеров Елена Маркова

Главные "пожиратели" энергии

Исследования показывают: отопительные и охладительные системы — настоящие лидеры по потреблению энергии в наших домах. Они "съедают" более 30% всего домашнего электричества. Это сопоставимо с пятью холодильниками, работающими одновременно. Особо критичной ситуация становится в периоды экстремальных температур — летом и зимой. Если же теплоизоляция вашего жилища оставляет желать лучшего, например, через щели в окнах или дверях уходит драгоценное тепло или прохлада, то эти приборы вынуждены работать на износ, а счета за электричество растут как на дрожжах.

Проблемы с правильным подключением техники на этапе ремонта также могут негативно сказаться на энергопотреблении. Неграмотно расположенные розетки, например, за встроенной техникой, создают неудобства и могут привести к незапланированным расходам.

Еще один важный аспект — это состояние самого дома. Трещины в стенах, плохо утепленные чердаки или подвалы — всё это ведет к потерям энергии. Повышение энергоэффективности здания — это не только комфорт, но и существенная экономия.

Почему кондиционер — монстр эффективности?

Секрет "аппетита" кондиционеров кроется в их основном рабочем компоненте — компрессоре. Именно он отвечает за охлаждение (или обогрев) воздуха, а также за поддержание заданной температуры внутри помещения. В летний зной, когда снаружи +30°C, а внутри хочется +22°C, компрессору приходится работать с полной отдачей, зачастую без передышки. Это требует колоссального количества электроэнергии.

Если дом плохо утеплен, кондиционеру приходится бороться с постоянно проникающим в помещение теплом (или холодом). Представьте, что вы пытаетесь наполнить дырявое ведро — сколько воды ни лей, оно всё равно будет пустым. Точно так же кондиционер вынужден постоянно доохлаждать или подогревать поступающий снаружи воздух, что многократно увеличивает нагрузку на компрессор и, соответственно, на ваш счетчик.

Такой режим работы не только "съедает" энергию, но и сокращает срок службы самого прибора. Поэтому так важно следить за герметичностью всех соединений в доме, чтобы техника работала в оптимальных условиях.

"Компрессор — сердце кондиционера, и его работа всегда энергозатратна. Если прибор постоянно включается и выключается, пытаясь достичь заданной температуры, это признак либо неправильно подобранной мощности, либо проблем с теплоизоляцией помещения. В первом случае лучше заменить кондиционер на более подходящий, а во втором — заняться утеплением окон, дверей и стен".

Строитель Михаил Волков

Как обуздать аппетит приборов?

Первое правило экономии — умная покупка. При выборе кондиционера или обогревателя обращайте внимание на класс энергоэффективности. Обычно он указывается на этикетке и варьируется от A (самый экономичный) до G (наименее экономичный). Приборы класса A потребляют значительно меньше энергии. Да, их первоначальная стоимость может быть выше, но разница в счетах за электричество быстро окупит эти вложения.

Далее — настройка температуры. Не стоит "замораживать" помещение до состояния холодильника. Оптимальный, комфортный для большинства людей диапазон — 20-26°C. Как показывает практика, каждый градус ниже оптимального может увеличить потребление энергии на 6-8%. Это существенная прибавка к ежемесячным расходам.

И, конечно, изоляция. Убедитесь, что окна и двери плотно закрываются, без щелей. Плотные шторы или жалюзи также помогут сохранить прохладу летом и тепло зимой. Вспомните, как некоторые элементы декора могут ухудшать вид, так и некачественная изоляция "портит" ваш бюджет.

Что еще "ест" электричество?

Помимо климатической техники, немало энергии потребляют и другие бытовые приборы. Холодильники, стиральные и посудомоечные машины, сушилки, электрические плиты и духовки — все они вносят свой вклад в общий счет за электричество. Их "аппетит" может показаться меньшим по сравнению с кондиционером, но работает они часто и подолгу.

К примеру, неправильное хранение продуктов в морозилке или частые "заглядывания" в открытую дверцу холодильника увеличивают его энергопотребление. То же самое касается стирки в холодной воде, когда это возможно, или полной загрузки стиральной машины.

Даже такие, казалось бы, незначительные вещи, как выбор цветовой гаммы стен могут косвенно влиять на восприятие температуры, снижая потребность в кондиционере. Рациональное использование всех приборов и внимание к мелким деталям поможет существенно снизить расходы на электричество.

Проверено экспертом: дизайнер интерьеров Ксения Орлова

FAQ

Часто ли нужно менять фильтры в кондиционере для экономии энергии?
Да, засоренные фильтры снижают эффективность работы кондиционера и увеличивают его энергопотребление. Регулярная чистка или замена фильтров (обычно раз в 1-3 месяца, в зависимости от условий эксплуатации) обязательна.
Насколько сильно влияет на энергопотребление установка современных окон?
Современные энергосберегающие окна с многокамерными стеклопакетами и качественными уплотнителями значительно снижают теплопотери зимой и теплопритоки летом. Это позволяет кондиционерам и отопительным системам работать в более щадящем режиме, экономя до 20-30% энергии.
Можно ли использовать вентилятор вместо кондиционера для экономии?
Вентилятор потребляет в разы меньше энергии, чем кондиционер, и может обеспечить комфорт при не слишком высоких температурах (до +25-27°C). Однако он лишь перемешивает воздух, не охлаждая его. Поэтому при сильной жаре вентилятор не заменит кондиционер, но может стать хорошим дополнением, позволяя установить кондиционер на несколько градусов выше.

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Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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