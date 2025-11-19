Энергосистема Дальнего Востока трещит по швам: мощностей не хватит уже к 2026 году

Энергосистема Дальнего Востока сталкивается с ускоряющимся ростом нагрузки, и уже в ближайшие годы регионы войдут в период дефицита мощностей, об этом сообщает "Российская газета". На парламентских слушаниях в Госдуме проблему обозначил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, подчеркнув, что ограниченность инфраструктуры начинает сдерживать запуск новых производств.

Начало дефицита и прогноз на ближайшие годы

Министр представил расчеты, согласно которым первая нехватка доступной мощности проявится уже в 2026 году. Он пояснил, что заявленный бизнесом спрос значительно превышает возможности существующих сетей. "К 2030 году официальный дефицит энергомощностей на Дальнем Востоке составит не менее 3 гигаватт. И в соответствии с уже поданными заявками первый потребительский дефицит появляется уже с 2026 года", — сказал Алексей Чекунков.

Эти данные свидетельствуют о структурном дисбалансе между развитием генерации и промышленным ростом. Ускоренное развитие инвестиционных проектов формирует спрос, который нынешняя энергосистема не успевает удовлетворять. В ряде территорий это уже приводит к переносу сроков новых производств.

Ограничения для промышленности и влияние на инвестклимат

Министр отметил, что в отдельных регионах состояние сетевого хозяйства уже сегодня ограничивает строительство предприятий. В таких условиях инвесторы сталкиваются с необходимостью адаптировать свои планы или искать альтернативные точки размещения.

Инфраструктурные ограничения напрямую влияют на общий инвестиционный климат Дальнего Востока. В энергетике региона сохраняются высокие потребности как в модернизации действующих мощностей, так и в создании новых объектов генерации и электросетевого хозяйства.

Масштабы инвестиционной активности за десятилетие

При этом, подчеркнул глава ведомства, Дальний Восток остается одним из наиболее динамично развивающихся регионов страны по объемам привлеченных вложений. За последние 10 лет здесь начата реализация более 2,9 тысячи проектов с общим объемом инвестиций около 13 трлн рублей.

Эти показатели подтверждают устойчивый интерес бизнеса к территориям опережающего развития и показывают, что дальнейшее движение требует синхронизации инфраструктурной модернизации с промышленным ростом. Энергосистема, оставаясь ключевым элементом инвестиционного цикла, становится главным фактором будущей экономической устойчивости региона.