Вдохни жизнь в себя: как простые дыхательные упражнения могут вернуть энергию

Когда человек ощущает усталость и упадок сил, физическая активность может стать мощным средством для восстановления бодрости и улучшения настроения. Регулярные тренировки активируют обменные процессы в организме, улучшают кровообращение, и в мозг поступает больше кислорода. В свою очередь, это стимулирует выработку гормонов радости — дофамина и серотонина. Эксклюзивно для "СЭ" фитнес-тренер Ольга Яблокова предложила несколько упражнений, которые помогут взбодриться и зарядиться энергией.

Важность подходящего уровня нагрузки

Фитнес-тренер подчеркнула, что для улучшения самочувствия не стоит начинать с чрезмерно интенсивных упражнений. Для получения бодрости лучше выбрать короткие, динамичные комплексы, которые эффективно активируют обмен веществ и запускают энергию, но не вызывают переутомления.

"Когда нет сил, именно физическая активность станет мощным средством для восстановления бодрости и улучшения настроения. Движение ускоряет обменные процессы, усиливает кровоток, клетки начинают вырабатывать больше энергии, повышаются уровни дофамина и серотонина", — сказала Ольга Яблокова.

Упражнения для бодрости: пошаговый план

1. Дыхательная техника

Первое упражнение поможет насытить клетки кислородом, что сразу повысит уровень энергии.

Как выполнять:

Исходное положение: сидя или стоя, глаза можно прикрыть. Кладем одну ладонь на живот, другую — на грудную клетку. Начинаем с глубокого вдоха в живот, как будто надуваем шарик. Когда почувствуем, что легкие уже полны воздуха, продолжаем вдох, расширяя грудную клетку. Затем медленно и плавно выдыхаем: сначала опускаем грудной отдел, затем сдуваем живот. Продолжайте дыхание в течение минуты, не торопясь.

Это дыхательное упражнение помогает насытить клетки кислородом, улучшить кровообращение и активизировать нервную систему.

2. Приседания с активными повторами

Данное упражнение помогает активировать все основные мышцы нижней части тела, ускоряет кровообращение и запускает обмен веществ.

Как выполнять:

Ставим ноги на ширине плеч, спина прямая. На вдохе садимся вниз до параллели с полом, на выдохе поднимаемся. Выполняем активные повторения в течение одной минуты.

3. Шаги с вытягиванием рук вверх

Это упражнение развивает гибкость и помогает улучшить кровообращение, одновременно работая с мышцами ног и плеч.

Как выполнять:

Стоим прямо. На вдохе делаем правой ногой шаг вперед, одновременно поднимаем обе руки вверх и вытягиваемся максимально вверх, прогибаясь в грудной клетке. На выдохе шагаем правой ногой назад, левую ногу ставим на пятку, сгибаем левое колено, округляем корпус и наклоняемся к левой ноге. Возвращаемся в исходное положение и повторяем упражнение с другой ногой. Активно дышим и выполняем упражнение в течение одной минуты.

4. Боковые наклоны

Это упражнение помогает растянуть боковые мышцы тела и улучшить подвижность позвоночника.

Как выполнять:

Ноги на ширине плеч, правая рука на талии. На вдохе поднимаем левую руку вверх и на выдохе тянемся ладонью в правую сторону, наклоняя грудной отдел вправо. На вдохе выпрямляемся и повторяем то же самое влево. Делаем динамичные наклоны в течение одной минуты.

5. Джампинг Джек (прыжки с разведением ног)

Данное упражнение активно разогревает тело и помогает развить выносливость.

Как выполнять:

Стоим, ноги вместе. На вдохе прыжком расставляем ноги в стороны и одновременно поднимаем руки вверх. На выдохе возвращаемся в исходное положение. Активно прыгаем в течение 30-60 секунд. Если прыжки противопоказаны, можно заменить их на активное ходьбу с высоким подъемом бедра на месте.

6. Динамические выпады

Выпады активируют мышцы ног, ягодиц и кора, а также помогают улучшить координацию.

Как выполнять:

Стоим прямо, ноги вместе. На вдохе шагаем правой ногой назад, сгибаем колено до угла 90° и садимся до параллели с полом. На выдохе поднимаемся, возвращаемся в исходное положение, затем повторяем на другую ногу. Выполняем динамические выпады в течение 45 секунд.

7. Даосская встряска

Это упражнение помогает расслабиться и улучшить кровообращение.

Как выполнять:

Ставим ноги на ширине таза, руки вытянуты вдоль тела. Начинаем медленно трясти все тело, сначала руками и ногами, затем подключаем корпус. Постепенно увеличиваем интенсивность, ускоряя движение. Выполняем в течение 30-40 секунд.

Сравнение упражнений для бодрости

Упражнение Основная цель Преимущества Недостатки Дыхательная техника Улучшение кровообращения, насыщение кислородом Быстрое наполнение организма энергией Не достаточно активное для физической подготовки Приседания с активными повторами Стимуляция мышц нижней части тела Активирует мышцы, ускоряет обмен веществ Могут быть сложны для новичков Шаги с вытягиванием рук Развитие гибкости, улучшение подвижности Развивает координацию и гибкость Требует хорошей координации Боковые наклоны Развитие боковых мышц и подвижности позвоночника Растягивает и тонизирует тело Не задействует все группы мышц Джампинг Джек Разогрев, развитие выносливости Улучшает кардиореспираторную систему Требует высокой физической подготовки Динамические выпады Проработка ног и ягодиц Развивает гибкость и координацию Требует хорошей техники выполнения Даосская встряска Расслабление, улучшение кровообращения Снижает напряжение, помогает расслабиться Не тренирует силы или выносливость

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Слишком интенсивная тренировка, если нет сил. Последствие: Усталость, усталость и еще большее снижение энергии.

Альтернатива: Начать с легких упражнений, например, дыхательных техник или лёгких приседаний. Ошибка: Пропуск разминки перед интенсивными упражнениями. Последствие: Повышенный риск травм.

Альтернатива: Начать с разминки и легкой растяжки, чтобы подготовить тело к более интенсивной активности. Ошибка: Переутомление без учета восстановления. Последствие: Ухудшение самочувствия, развитие хронической усталости.

Альтернатива: Уделяйте время отдыху и восстанавливающим упражнениям, таким как даосская встряска.

FAQ

Как часто можно выполнять эти упражнения?

Эти упражнения можно выполнять ежедневно, но важно следить за интенсивностью и не перегружать организм.

Что делать, если я новичок и не могу сразу выполнить все упражнения?

Не спешите, начните с самых легких упражнений, постепенно увеличивая интенсивность по мере привыкания.

Что будет, если я буду выполнять только дыхательные упражнения?

Дыхательные упражнения улучшат насыщение организма кислородом и помогут снять стресс, но для полноценной тренировки важно включить физические нагрузки.

Мифы и правда о тренировках для бодрости

Миф 1. Только кардио-тренировки дают энергию.

Правда: Легкие упражнения, такие как дыхательная техника и даосская встряска, могут быть такими же эффективными для восстановления бодрости.

Миф 2. Упражнения для бодрости должны быть интенсивными.

Правда: Легкие и динамичные упражнения могут быть не менее эффективными, чем интенсивные тренировки, для повышения энергии и улучшения настроения.

Миф 3. Для улучшения самочувствия нужно тренироваться долго.

Правда: Короткие тренировки, даже по 15-20 минут, могут значительно улучшить ваше самочувствие, если делать их регулярно.