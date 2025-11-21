Вдохни жизнь в себя: как простые дыхательные упражнения могут вернуть энергию
Когда человек ощущает усталость и упадок сил, физическая активность может стать мощным средством для восстановления бодрости и улучшения настроения. Регулярные тренировки активируют обменные процессы в организме, улучшают кровообращение, и в мозг поступает больше кислорода. В свою очередь, это стимулирует выработку гормонов радости — дофамина и серотонина. Эксклюзивно для "СЭ" фитнес-тренер Ольга Яблокова предложила несколько упражнений, которые помогут взбодриться и зарядиться энергией.
Важность подходящего уровня нагрузки
Фитнес-тренер подчеркнула, что для улучшения самочувствия не стоит начинать с чрезмерно интенсивных упражнений. Для получения бодрости лучше выбрать короткие, динамичные комплексы, которые эффективно активируют обмен веществ и запускают энергию, но не вызывают переутомления.
"Когда нет сил, именно физическая активность станет мощным средством для восстановления бодрости и улучшения настроения. Движение ускоряет обменные процессы, усиливает кровоток, клетки начинают вырабатывать больше энергии, повышаются уровни дофамина и серотонина", — сказала Ольга Яблокова.
Упражнения для бодрости: пошаговый план
1. Дыхательная техника
Первое упражнение поможет насытить клетки кислородом, что сразу повысит уровень энергии.
Как выполнять:
-
Исходное положение: сидя или стоя, глаза можно прикрыть.
-
Кладем одну ладонь на живот, другую — на грудную клетку.
-
Начинаем с глубокого вдоха в живот, как будто надуваем шарик. Когда почувствуем, что легкие уже полны воздуха, продолжаем вдох, расширяя грудную клетку.
-
Затем медленно и плавно выдыхаем: сначала опускаем грудной отдел, затем сдуваем живот.
-
Продолжайте дыхание в течение минуты, не торопясь.
Это дыхательное упражнение помогает насытить клетки кислородом, улучшить кровообращение и активизировать нервную систему.
2. Приседания с активными повторами
Данное упражнение помогает активировать все основные мышцы нижней части тела, ускоряет кровообращение и запускает обмен веществ.
Как выполнять:
-
Ставим ноги на ширине плеч, спина прямая.
-
На вдохе садимся вниз до параллели с полом, на выдохе поднимаемся.
-
Выполняем активные повторения в течение одной минуты.
3. Шаги с вытягиванием рук вверх
Это упражнение развивает гибкость и помогает улучшить кровообращение, одновременно работая с мышцами ног и плеч.
Как выполнять:
-
Стоим прямо.
-
На вдохе делаем правой ногой шаг вперед, одновременно поднимаем обе руки вверх и вытягиваемся максимально вверх, прогибаясь в грудной клетке.
-
На выдохе шагаем правой ногой назад, левую ногу ставим на пятку, сгибаем левое колено, округляем корпус и наклоняемся к левой ноге.
-
Возвращаемся в исходное положение и повторяем упражнение с другой ногой.
-
Активно дышим и выполняем упражнение в течение одной минуты.
4. Боковые наклоны
Это упражнение помогает растянуть боковые мышцы тела и улучшить подвижность позвоночника.
Как выполнять:
-
Ноги на ширине плеч, правая рука на талии.
-
На вдохе поднимаем левую руку вверх и на выдохе тянемся ладонью в правую сторону, наклоняя грудной отдел вправо.
-
На вдохе выпрямляемся и повторяем то же самое влево.
-
Делаем динамичные наклоны в течение одной минуты.
5. Джампинг Джек (прыжки с разведением ног)
Данное упражнение активно разогревает тело и помогает развить выносливость.
Как выполнять:
-
Стоим, ноги вместе.
-
На вдохе прыжком расставляем ноги в стороны и одновременно поднимаем руки вверх.
-
На выдохе возвращаемся в исходное положение.
-
Активно прыгаем в течение 30-60 секунд. Если прыжки противопоказаны, можно заменить их на активное ходьбу с высоким подъемом бедра на месте.
6. Динамические выпады
Выпады активируют мышцы ног, ягодиц и кора, а также помогают улучшить координацию.
Как выполнять:
-
Стоим прямо, ноги вместе.
-
На вдохе шагаем правой ногой назад, сгибаем колено до угла 90° и садимся до параллели с полом.
-
На выдохе поднимаемся, возвращаемся в исходное положение, затем повторяем на другую ногу.
-
Выполняем динамические выпады в течение 45 секунд.
7. Даосская встряска
Это упражнение помогает расслабиться и улучшить кровообращение.
Как выполнять:
-
Ставим ноги на ширине таза, руки вытянуты вдоль тела.
-
Начинаем медленно трясти все тело, сначала руками и ногами, затем подключаем корпус.
-
Постепенно увеличиваем интенсивность, ускоряя движение.
-
Выполняем в течение 30-40 секунд.
Сравнение упражнений для бодрости
|Упражнение
|Основная цель
|Преимущества
|Недостатки
|Дыхательная техника
|Улучшение кровообращения, насыщение кислородом
|Быстрое наполнение организма энергией
|Не достаточно активное для физической подготовки
|Приседания с активными повторами
|Стимуляция мышц нижней части тела
|Активирует мышцы, ускоряет обмен веществ
|Могут быть сложны для новичков
|Шаги с вытягиванием рук
|Развитие гибкости, улучшение подвижности
|Развивает координацию и гибкость
|Требует хорошей координации
|Боковые наклоны
|Развитие боковых мышц и подвижности позвоночника
|Растягивает и тонизирует тело
|Не задействует все группы мышц
|Джампинг Джек
|Разогрев, развитие выносливости
|Улучшает кардиореспираторную систему
|Требует высокой физической подготовки
|Динамические выпады
|Проработка ног и ягодиц
|Развивает гибкость и координацию
|Требует хорошей техники выполнения
|Даосская встряска
|Расслабление, улучшение кровообращения
|Снижает напряжение, помогает расслабиться
|Не тренирует силы или выносливость
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Слишком интенсивная тренировка, если нет сил.
-
Последствие: Усталость, усталость и еще большее снижение энергии.
-
Альтернатива: Начать с легких упражнений, например, дыхательных техник или лёгких приседаний.
-
-
Ошибка: Пропуск разминки перед интенсивными упражнениями.
-
Последствие: Повышенный риск травм.
-
Альтернатива: Начать с разминки и легкой растяжки, чтобы подготовить тело к более интенсивной активности.
-
-
Ошибка: Переутомление без учета восстановления.
-
Последствие: Ухудшение самочувствия, развитие хронической усталости.
-
Альтернатива: Уделяйте время отдыху и восстанавливающим упражнениям, таким как даосская встряска.
-
FAQ
Как часто можно выполнять эти упражнения?
Эти упражнения можно выполнять ежедневно, но важно следить за интенсивностью и не перегружать организм.
Что делать, если я новичок и не могу сразу выполнить все упражнения?
Не спешите, начните с самых легких упражнений, постепенно увеличивая интенсивность по мере привыкания.
Что будет, если я буду выполнять только дыхательные упражнения?
Дыхательные упражнения улучшат насыщение организма кислородом и помогут снять стресс, но для полноценной тренировки важно включить физические нагрузки.
Мифы и правда о тренировках для бодрости
Миф 1. Только кардио-тренировки дают энергию.
Правда: Легкие упражнения, такие как дыхательная техника и даосская встряска, могут быть такими же эффективными для восстановления бодрости.
Миф 2. Упражнения для бодрости должны быть интенсивными.
Правда: Легкие и динамичные упражнения могут быть не менее эффективными, чем интенсивные тренировки, для повышения энергии и улучшения настроения.
Миф 3. Для улучшения самочувствия нужно тренироваться долго.
Правда: Короткие тренировки, даже по 15-20 минут, могут значительно улучшить ваше самочувствие, если делать их регулярно.
