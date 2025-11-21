Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Утренняя гимнастика дома
Илья Мельников Опубликована сегодня в 21:26

Вдохни жизнь в себя: как простые дыхательные упражнения могут вернуть энергию

Приседания с активными повторами ускоряют обмен веществ — тренер Яблокова

Когда человек ощущает усталость и упадок сил, физическая активность может стать мощным средством для восстановления бодрости и улучшения настроения. Регулярные тренировки активируют обменные процессы в организме, улучшают кровообращение, и в мозг поступает больше кислорода. В свою очередь, это стимулирует выработку гормонов радости — дофамина и серотонина. Эксклюзивно для "СЭ" фитнес-тренер Ольга Яблокова предложила несколько упражнений, которые помогут взбодриться и зарядиться энергией.

Важность подходящего уровня нагрузки

Фитнес-тренер подчеркнула, что для улучшения самочувствия не стоит начинать с чрезмерно интенсивных упражнений. Для получения бодрости лучше выбрать короткие, динамичные комплексы, которые эффективно активируют обмен веществ и запускают энергию, но не вызывают переутомления.

"Когда нет сил, именно физическая активность станет мощным средством для восстановления бодрости и улучшения настроения. Движение ускоряет обменные процессы, усиливает кровоток, клетки начинают вырабатывать больше энергии, повышаются уровни дофамина и серотонина", — сказала Ольга Яблокова.

Упражнения для бодрости: пошаговый план

1. Дыхательная техника

Первое упражнение поможет насытить клетки кислородом, что сразу повысит уровень энергии.

Как выполнять:

  1. Исходное положение: сидя или стоя, глаза можно прикрыть.

  2. Кладем одну ладонь на живот, другую — на грудную клетку.

  3. Начинаем с глубокого вдоха в живот, как будто надуваем шарик. Когда почувствуем, что легкие уже полны воздуха, продолжаем вдох, расширяя грудную клетку.

  4. Затем медленно и плавно выдыхаем: сначала опускаем грудной отдел, затем сдуваем живот.

  5. Продолжайте дыхание в течение минуты, не торопясь.

Это дыхательное упражнение помогает насытить клетки кислородом, улучшить кровообращение и активизировать нервную систему.

2. Приседания с активными повторами

Данное упражнение помогает активировать все основные мышцы нижней части тела, ускоряет кровообращение и запускает обмен веществ.

Как выполнять:

  1. Ставим ноги на ширине плеч, спина прямая.

  2. На вдохе садимся вниз до параллели с полом, на выдохе поднимаемся.

  3. Выполняем активные повторения в течение одной минуты.

3. Шаги с вытягиванием рук вверх

Это упражнение развивает гибкость и помогает улучшить кровообращение, одновременно работая с мышцами ног и плеч.

Как выполнять:

  1. Стоим прямо.

  2. На вдохе делаем правой ногой шаг вперед, одновременно поднимаем обе руки вверх и вытягиваемся максимально вверх, прогибаясь в грудной клетке.

  3. На выдохе шагаем правой ногой назад, левую ногу ставим на пятку, сгибаем левое колено, округляем корпус и наклоняемся к левой ноге.

  4. Возвращаемся в исходное положение и повторяем упражнение с другой ногой.

  5. Активно дышим и выполняем упражнение в течение одной минуты.

4. Боковые наклоны

Это упражнение помогает растянуть боковые мышцы тела и улучшить подвижность позвоночника.

Как выполнять:

  1. Ноги на ширине плеч, правая рука на талии.

  2. На вдохе поднимаем левую руку вверх и на выдохе тянемся ладонью в правую сторону, наклоняя грудной отдел вправо.

  3. На вдохе выпрямляемся и повторяем то же самое влево.

  4. Делаем динамичные наклоны в течение одной минуты.

5. Джампинг Джек (прыжки с разведением ног)

Данное упражнение активно разогревает тело и помогает развить выносливость.

Как выполнять:

  1. Стоим, ноги вместе.

  2. На вдохе прыжком расставляем ноги в стороны и одновременно поднимаем руки вверх.

  3. На выдохе возвращаемся в исходное положение.

  4. Активно прыгаем в течение 30-60 секунд. Если прыжки противопоказаны, можно заменить их на активное ходьбу с высоким подъемом бедра на месте.

6. Динамические выпады

Выпады активируют мышцы ног, ягодиц и кора, а также помогают улучшить координацию.

Как выполнять:

  1. Стоим прямо, ноги вместе.

  2. На вдохе шагаем правой ногой назад, сгибаем колено до угла 90° и садимся до параллели с полом.

  3. На выдохе поднимаемся, возвращаемся в исходное положение, затем повторяем на другую ногу.

  4. Выполняем динамические выпады в течение 45 секунд.

7. Даосская встряска

Это упражнение помогает расслабиться и улучшить кровообращение.

Как выполнять:

  1. Ставим ноги на ширине таза, руки вытянуты вдоль тела.

  2. Начинаем медленно трясти все тело, сначала руками и ногами, затем подключаем корпус.

  3. Постепенно увеличиваем интенсивность, ускоряя движение.

  4. Выполняем в течение 30-40 секунд.

Сравнение упражнений для бодрости

Упражнение Основная цель Преимущества Недостатки
Дыхательная техника Улучшение кровообращения, насыщение кислородом Быстрое наполнение организма энергией Не достаточно активное для физической подготовки
Приседания с активными повторами Стимуляция мышц нижней части тела Активирует мышцы, ускоряет обмен веществ Могут быть сложны для новичков
Шаги с вытягиванием рук Развитие гибкости, улучшение подвижности Развивает координацию и гибкость Требует хорошей координации
Боковые наклоны Развитие боковых мышц и подвижности позвоночника Растягивает и тонизирует тело Не задействует все группы мышц
Джампинг Джек Разогрев, развитие выносливости Улучшает кардиореспираторную систему Требует высокой физической подготовки
Динамические выпады Проработка ног и ягодиц Развивает гибкость и координацию Требует хорошей техники выполнения
Даосская встряска Расслабление, улучшение кровообращения Снижает напряжение, помогает расслабиться Не тренирует силы или выносливость

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Слишком интенсивная тренировка, если нет сил.

    • Последствие: Усталость, усталость и еще большее снижение энергии.

    • Альтернатива: Начать с легких упражнений, например, дыхательных техник или лёгких приседаний.

  2. Ошибка: Пропуск разминки перед интенсивными упражнениями.

    • Последствие: Повышенный риск травм.

    • Альтернатива: Начать с разминки и легкой растяжки, чтобы подготовить тело к более интенсивной активности.

  3. Ошибка: Переутомление без учета восстановления.

    • Последствие: Ухудшение самочувствия, развитие хронической усталости.

    • Альтернатива: Уделяйте время отдыху и восстанавливающим упражнениям, таким как даосская встряска.

FAQ

Как часто можно выполнять эти упражнения?
Эти упражнения можно выполнять ежедневно, но важно следить за интенсивностью и не перегружать организм.

Что делать, если я новичок и не могу сразу выполнить все упражнения?
Не спешите, начните с самых легких упражнений, постепенно увеличивая интенсивность по мере привыкания.

Что будет, если я буду выполнять только дыхательные упражнения?
Дыхательные упражнения улучшат насыщение организма кислородом и помогут снять стресс, но для полноценной тренировки важно включить физические нагрузки.

Мифы и правда о тренировках для бодрости

Миф 1. Только кардио-тренировки дают энергию.
Правда: Легкие упражнения, такие как дыхательная техника и даосская встряска, могут быть такими же эффективными для восстановления бодрости.

Миф 2. Упражнения для бодрости должны быть интенсивными.
Правда: Легкие и динамичные упражнения могут быть не менее эффективными, чем интенсивные тренировки, для повышения энергии и улучшения настроения.

Миф 3. Для улучшения самочувствия нужно тренироваться долго.
Правда: Короткие тренировки, даже по 15-20 минут, могут значительно улучшить ваше самочувствие, если делать их регулярно.

