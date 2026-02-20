Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Maddi Bazzocco is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 11:06

Тренировки перестраивают мозг — без этих нейронов выносливость просто не растёт

Тренировки меняют не только тело, но и мозг — и это уже не метафора, а научный факт. Оказалось, что выносливость зависит не столько от мышечной массы, сколько от работы определённых нейронов. Эксперименты на животных показали: без "перенастройки" мозга прогресс в спорте может просто не наступить. Об этом сообщает журнал Neuron.

Мозг как центр выносливости

Когда речь заходит о силе и выносливости, большинство представляет мышцы, сердце и лёгкие. Однако данные, опубликованные 12 февраля, указывают на более глубокий механизм адаптации к нагрузкам. В фокусе внимания исследователей оказалась вентромедиальная часть гипоталамуса — зона, расположенная в центре мозга и связанная с регуляцией обмена веществ, температуры тела, чувства голода и распределения энергии.

Во время тренировок у мышей, бегавших на дорожке, именно эта область демонстрировала повышенную активность. Более того, после серии занятий в ней увеличивалась экспрессия факторов роста, особенно в нейронах, содержащих белок SF-1. Эти клетки участвуют в обработке гормональных сигналов, включая инсулин и лептин, и помогают организму управлять энергетическими ресурсами.

"Вы занимаетесь спортом, ваши мышцы становятся сильнее, легкие, сердце и мозг — и это следствие физической нагрузки", — говорит нейроучёный из Университета Пенсильвании Дж. Николас Бетли.

Нейроны, которые "тренируются"

С течением времени изменения становились всё более выраженными. Уже через восемь дней тренировок в гипоталамусе увеличивалось число активных нейронов SF-1, а их структура усложнялась: формировались дополнительные синаптические "шипы", усиливающие связь между клетками. По словам Бетли, спустя три недели регулярной нагрузки активность этой зоны буквально удваивалась.

Чтобы понять, играют ли эти нейроны ключевую роль в формировании выносливости, исследователи временно блокировали их работу. Результат оказался показательным: мыши продолжали бегать, но их прогресс заметно замедлялся. Они не могли увеличивать дистанцию и скорость так же эффективно, как животные с активной системой SF-1.

В другом эксперименте применялась оптогенетика — метод управления нейронами с помощью световых импульсов. Отключение клеток SF-1 сразу после тренировки мешало развитию выносливости, а их дополнительная стимуляция, напротив, усиливала эффект от нагрузок.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что нейроны VMH SF1 внутри [центральной нервной системы] также участвуют в адаптации к регулярным упражнениям", — говорит физиолог упражнений из Мельбурнского университета Марк Харгривз.

Насколько это применимо к человеку

Учёные подчёркивают: несмотря на убедительные данные, эксперименты проводились на мышах, а значит, прямые выводы для людей требуют осторожности. Нейроучёный Даю Лин обращает внимание, что у животных физическая активность может быть связана не с желанием "быть в форме", а с реакцией на стресс или угрозу.

Тем не менее дополнительные испытания, в которых мышам предоставляли свободный доступ к беговым колёсам, подтвердили: даже добровольная активность без принуждения задействует тот же нейронный механизм. При блокировке SF-1 положительный эффект от движения снижался.

"Эти результаты вновь подчёркивают красоту интегративной физиологии", — говорит Харгривз. "Все соответствующие органы работают вместе, чтобы обеспечить надлежащий ответ" на вызов упражнения.

Следующий этап исследований — выяснить, какие именно сигналы связывают гипоталамус и мышцы во время тренировок. Понимание этого механизма может открыть возможности для помощи людям, которые по состоянию здоровья не способны активно двигаться, например после инсульта или при тяжёлых хронических заболеваниях.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

