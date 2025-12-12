Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 16:33

Дом, который отравляет изнутри: воздух в квартире стал главным врагом здоровья

Воздух в квартирах с окнами из пластика становится токсичнее — врач Скорогудаева

От привычных предметов повседневного быта до пластиковых окон — всё, что окружает человека, может незаметно влиять на гормональный баланс. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru", ссылаясь на слова врача-дерматолога, эндокринолога и кандидата медицинских наук Ирины Скорогудаевой.

Химия в повседневности

Современные материалы, обеспечивающие комфорт, нередко становятся источником скрытого воздействия на организм. По словам специалиста, тело человека постоянно адаптируется к изменениям среды — от перепадов температуры до присутствия химических соединений в воздухе и предметах обихода. Эти вещества способны активировать нейроэндокринную систему, регулирующую выработку гормонов, и тем самым изменять их баланс.

Особенно опасно использование пластика при нагревании. "Под воздействием высоких температур он выделяет фталаты и другие соединения, которые взаимодействуют с рецепторами стероидных гормонов. Поэтому я всегда советую минимизировать контакт с пластиком, особенно беременным женщинам", — пояснила врач.

Невидимая опасность

Пластиковые покрытия и синтетические материалы стали обыденной частью интерьера. Однако при повышении температуры, особенно летом, они начинают выделять летучие фракции, способные накапливаться в организме. Скорогудаева отмечает, что процесс сродни термическому разложению органических соединений, происходящему при возгорании: токсичность увеличивается при нагреве.

Такие низкомолекулярные вещества не ощущаются запахом, но при длительном воздействии могут влиять на эндокринную систему. Постепенно они создают фон, способный нарушать естественные механизмы регуляции гормонов, что особенно чувствительно для женщин и детей.

Воздух в доме как фактор риска

Не только пластик, но и мебельные полироли, освежители воздуха, лакокрасочные покрытия содержат химические агенты, влияющие на гормональные рецепторы. В замкнутых помещениях с герметичными пластиковыми окнами концентрация таких соединений возрастает, а вентиляция часто оказывается недостаточной. Это делает домашний воздух менее безопасным, чем принято считать.

По словам врача, оценить влияние таких факторов можно лишь при длительном наблюдении. "Однократный анализ не отражает всей картины. Уровень гормонов постоянно колеблется: сегодня эстрогены могут быть высокими, а через несколько дней — значительно ниже. Поэтому важно отслеживать динамику и сопоставлять несколько показателей", — заключила Скорогудаева.

