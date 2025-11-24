Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:59

Пью больше обычного — а организм требует ещё: вот что на самом деле сигнализирует тело

Постоянная жажда может быть признаком несахарного диабета — эндокринолог Анна Гончарова

Постоянная жажда часто кажется безобидным симптомом, но нередко это сигнал о скрытых нарушениях работы эндокринной системы. Об этом сообщает EcoSever, которому эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова рассказала о самых частых причинах подобного состояния.

Нарушение гормональной регуляции

Специалист поясняет, что выраженная потребность в жидкости нередко связана с изменением выработки антидиуретического гормона. При его дефиците организм начинает терять большие объёмы жидкости, и человек вынужден пить значительно больше обычного. Гончарова отмечает, что подобная картина характерна для несахарного диабета, который развивается из-за сбоев регуляции водного обмена.

"Постоянная жажда чаще всего встречается при не сахарном диабете, когда в результате нарушения выработки антидиуретического гормона резко повышается количество выделенной мочи. Возникает патологическое чувство пить, чтобы компенсировать потерю жидкости с мочой. Ещё одно заболевание, при котором возникает жажда, но в настоящее время в связи с ранним выявлением и хорошим лечением мы с ним сталкиваемся редко, сахарный диабет. Точно также повышение количества употребляемой жидкости направлено на снижение концентрации глюкозы в крови и выведение е с мочой", — отметила Гончарова.

Врач подчеркивает, что и высокий уровень глюкозы способен вызвать усиленное потребление жидкости. В таких ситуациях организм стремится снизить концентрацию сахара, что приводит к постоянной потребности пить. По её словам, игнорирование подобных признаков может осложнить диагностику и отсрочить начало терапии.

Связь с тяжелыми заболеваниями

Гончарова указывает, что причиной несахарного диабета иногда становятся серьёзные патологические процессы. Среди них — опухоли головного мозга и последствия их лечения. Она подчёркивает, что в подобных случаях нарушение водного обмена может быть как временным, так и постоянным, формируя стойкое ощущение жажды и ухудшая самочувствие пациента.

Специалист напоминает, что при появлении выраженной жажды необходимо пройти обследование, чтобы исключить опасные диагнозы. Она также предупреждает: приём мочегонных без назначения врача способен исказить клиническую картину и усугубить состояние. По её словам, самостоятельное использование таких препаратов затрудняет корректную оценку симптомов и мешает своевременному выбору лечения.

