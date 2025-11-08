Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Звездное пространство
Звездное пространство
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 16:01

Спутник Сатурна играет в прятки: северный полюс Энцелада выдаёт секреты

Science Advances: спутник Сатурна Энцелад излучает тепло с севера и юга

Ледяной спутник Сатурна вновь удивил учёных. Исследователи из Оксфорда, Юго-Западного исследовательского института и Института планетологии в Аризоне обнаружили, что Энцелад теряет тепло не только с южного, но и с северного полюса. Это первое подтверждение глобального теплового потока на спутнике, которое ставит под сомнение прежние представления о его внутренней структуре и усиливает гипотезу о существовании под поверхностью жизни. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

Тепло, которого не должно быть

До последнего времени считалось, что активность Энцелада ограничена южным полюсом, где из трещин выбрасываются мощные струи воды и пара. Север же выглядел "спящим” и холодным. Но новые данные миссии "Кассини" показали иное: подо льдами северного полюса также выделяется заметное количество тепла, что указывает на его связь с глобальным подповерхностным океаном.

"Энцелад — ключевая цель в поисках жизни за пределами Земли, и понимание долгосрочной доступности его энергии имеет ключевое значение для определения того, может ли он поддерживать жизнь", — сказала ведущий автор исследования Джорджина Майлз (Юго-западный исследовательский институт, Оксфордский университет).

Этот вывод делает Энцелад не просто активным спутником, а целой системой, где внутренняя энергия распределяется гораздо равномернее, чем предполагалось ранее.

Океан подо льдом: источник тепла и жизни

Под ледяной оболочкой Энцелада скрыт глобальный океан из солёной воды, температура которого близка к нулю градусов. Его энергия поддерживается приливным нагревом: гравитация Сатурна сжимает и растягивает спутник во время вращения, вызывая трение и выделение тепла внутри. Именно этот механизм объясняет, почему океан не замерзает миллионы лет.

Однако важно, чтобы этот процесс находился в энергетическом равновесии. Если тепла будет слишком мало — океан застынет. Если слишком много — внутренняя активность усилится, изменяя химический баланс воды и её способность поддерживать жизнь.

"Понимание того, сколько тепла теряет Энцелад в глобальном масштабе, критически важно для определения возможности существования на нём жизни", — заявила соавтор исследования Карли Хоуэтт (Оксфордский университет, Институт планетологии в Тусоне).

Как "Кассини" измерил тепло с севера

Учёные сравнили наблюдения северного полюса, сделанные зимой 2005 года и летом 2015-го, с помощью композитного инфракрасного спектрометра (CIRS). Моделируя ожидаемые температуры поверхности во время полярной ночи, они обнаружили, что реальная температура на 7 К выше расчётной. Единственным объяснением оказался утечка тепла из подповерхностного океана.

Измеренный поток составил 46 ± 4 милливатта на квадратный метр — на первый взгляд немного, но это две трети теплопотерь через земную континентальную кору. В пересчёте на всю поверхность спутника — примерно 35 гигаватт, что сопоставимо с мощностью 66 миллионов солнечных панелей или 10 тысяч ветряных турбин.

В сочетании с южным полюсом общие теплопотери Энцелада достигают 54 гигаватт — практически столько же, сколько генерируется приливным нагревом. Такой баланс объясняет, почему океан остаётся жидким и способен поддерживать стабильную среду.

Толщина льда и будущее миссий

Одним из практических результатов работы стала оценка толщины ледяного покрова. Расчёты показывают, что на северном полюсе толщина льда составляет 20-23 км, а в среднем по всей поверхности — 25-28 км. Эти данные немного превышают прежние оценки, полученные методами дистанционного зондирования, но дают ценную основу для будущих миссий с роботами и подводными аппаратами.

"Выделение едва заметных колебаний температуры поверхности, вызванных кондуктивным тепловым потоком Энцелада, было непростой задачей… данные раскрывают свои секреты лишь спустя десятилетия после их получения", — добавила Майлз.

Что это значит для поиска жизни

Энцелад уже давно считается одним из главных кандидатов на обитаемость за пределами Земли. Наличие жидкой воды, тепла и органических веществ, включая фосфор и сложные углеводороды, делает его уникальной лабораторией для изучения зарождения жизни. Новые данные подтверждают, что энергетический баланс спутника устойчив, а значит, его океан мог существовать миллионы лет — достаточно, чтобы в нём развились простейшие формы жизни.

А что если…

Если в будущем миссии подтвердят существование биологических процессов подо льдом Энцелада, это станет крупнейшим открытием в истории астробиологии. В таком случае спутник можно будет рассматривать как естественный аналог ранней Земли, где жизнь зародилась в горячих подводных источниках.

Три интересных факта

  1. Энцелад излучает в космос больше тепла, чем должен по расчётам, — это одно из главных доказательств наличия активного океана.

  2. Его южный полюс извергает струи воды на сотни километров, формируя кольца Сатурна.

  3. Даже после завершения миссии "Кассини" в 2017 году учёные продолжают извлекать новые данные из её архивов.

Мифы и правда

  • Миф: северный полюс Энцелада мёртв и холоден.
    Правда: новое исследование показало значительный тепловой поток, доказывая, что активен весь спутник.

  • Миф: океан подо льдом тонкий.
    Правда: толщина льда достигает 25 км, а океан — глобальный.

  • Миф: жизнь возможна только при высоких температурах.
    Правда: микроорганизмы способны выживать и при экстремальном холоде, если есть энергия и вода.

FAQ

Какое значение имеет 54 гигаватта тепловых потерь?
Это энергия, поддерживающая океан в жидком состоянии — ключевой фактор возможной обитаемости.

Когда могут состояться новые миссии к Энцеладу?
НАСА рассматривает несколько проектов, включая посадочные модули и подлёдные зонды, которые могут стартовать в 2030-х годах.

Почему данные "Кассини" так важны?
Они позволили получить информацию о внутренней структуре спутника без прямого бурения и доказали, что миссии длительного наблюдения дают результаты спустя годы.

