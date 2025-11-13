Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Улыбка
Улыбка
© freepik.com by ArtPhoto_studio is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 3:22

Эмаль возвращается: британская технология обещает зубам второе рождение

Учёные из Ноттингемского университета восстановили зубную эмаль белками

Современная стоматология стоит на пороге технологического прорыва. Учёные из Великобритании создали белковую матрицу, которая может восстанавливать повреждённую зубную эмаль почти в её естественном виде. Эта разработка способна изменить подход к лечению зубов, избавив миллионы людей от последствий эрозии и износа эмали.

Почему зубная эмаль не восстанавливается

Каждый день наши зубы выдерживают колоссальные нагрузки: тысячи жевательных движений, давление до 770 ньютонов и постоянное воздействие кислот из пищи. Эмаль — самая прочная ткань организма, но при этом она не умеет восстанавливаться. Даже микротрещины остаются навсегда. Почти половина населения планеты страдает от проблем, связанных с утратой эмали, и ежегодный экономический ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов.

Учёные из Ноттингемского университета решили подойти к проблеме с другой стороны — не лечить последствия, а воссоздать естественный процесс формирования эмали с нуля. Результатом их работы стала супрамолекулярная белковая матрица, которая воссоздаёт структуру и механические свойства эмали.

Как работает технология

Главная идея — подражание природе. В норме эмаль формируется благодаря белку амелогенину, который выстраивает фибриллярные структуры, направляющие рост нанокристаллов апатита. Именно из них складывается прочная и упорядоченная структура эмали. Исследователи под руководством Альвара Маты и Абшара Хасана решили воспроизвести этот механизм искусственно.

"Наша цель состояла в том, чтобы создать матрицу, имитирующую структурные и функциональные характеристики природной эмали", — подчеркнул ведущий автор исследования Абшар Хасан.

Для этого они использовали эластиноподобные рекомбинамеры (ELR) - синтетические белки, способные менять форму под действием ионов кальция и влаги. На зубы наносят раствор ELR с кальцием и сшивающим агентом, после чего состав высыхает и образует основу для роста нового минерализованного слоя.

Через 10-14 дней появляется слой толщиной около 10 микрометров, который не только повторяет структуру настоящей эмали, но и обладает сопоставимой прочностью.

Сравнение технологий

Технология Механизм действия Прочность покрытия Наличие фтора Возможность регенерации структуры
Фторлаки и пасты Укрепление поверхности Средняя Да Нет
Кальций-фосфатные гели Поверхностная реминерализация Умеренная Нет Частичная
Белковая матрица ELR Биомиметическая регенерация Высокая, до 76 ГПа Нет Полная

Три уровня восстановления

Исследователи проверили матрицу ELR на трёх типах зубных повреждений:

  1. Апризматическая эмаль. Поверхностный слой толщиной до 45 микрометров восстановился полностью, сформировав новые кристаллы, идентичные по ориентации и размеру оригинальным.

  2. Призматическая эмаль. Основной слой зуба был восстановлен с сохранением характерных призм и углов между ними. Прочность достигала 3,1 ГПа.

  3. Оголённый дентин. Даже при полном отсутствии эмали новый слой формировался прямо на коллагеновых волокнах, имитируя естественную границу эмаль-дентин.

Испытания на прочность

Чтобы оценить надёжность нового покрытия, учёные подвергли образцы суровым испытаниям. В течение часа их чистили электрической щёткой — это эквивалент полутора лет реального использования. Эмаль осталась без изменений. Затем её подвергли механическим нагрузкам, имитирующим три года жевания. Износ оказался таким же, как у натуральной эмали.

"Мы были удивлены устойчивостью материала даже после многократных циклов механического воздействия", — отметил профессор Альваро Мата.

Когда образцы погрузили в уксусную кислоту с pH 4, покрытие показало высокую кислотостойкость — оно сохраняло структуру и твёрдость лучше, чем естественная эмаль. При этом состав не содержал фтора, что делает технологию безопасной для людей с чувствительностью к фтору.

Советы шаг за шагом

Этап Что нужно делать Инструменты и материалы
Подготовка Очистить поверхность зуба от налёта Микроабразив, стоматологическая щётка
Нанесение ELR Нанести тонкий слой раствора с ионами кальция Белковая матрица ELR, аппликатор
Сушка Подождать 3-4 минуты при комнатной температуре Воздушный поток или лёгкое продувание
Минерализация Поместить зуб в минерализующий раствор Раствор апатита или слюна
Проверка Измерить толщину и прочность нового слоя Микроскоп, наноиндентирование

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка → Использование агрессивных отбеливающих средств.
    Последствие → Повреждение эмали и повышение чувствительности.
    Альтернатива → Применение реминерализующих гелей на основе кальция и ELR-формул.
  • Ошибка → Игнорирование микротрещин.
    Последствие → Постепенная эрозия эмали и оголение дентина.
    Альтернатива → Лечение нанопокрытием на основе белковой матрицы.
  • Ошибка → Частое употребление кислых напитков.
    Последствие → Растворение верхнего слоя эмали.
    Альтернатива → Полоскание водой и использование защитных лаков после напитков.

А что если…

Если технология станет доступной в клиниках, пациенты смогут восстанавливать эмаль за одно посещение стоматолога. Процедура займёт не больше 15 минут и не потребует сверления или анестезии. В будущем возможно даже появление домашних наборов с безопасными ELR-гелями для профилактики эрозии.

Плюсы и минусы

Параметр Преимущества Недостатки
Биосовместимость Нет токсичных веществ, подходит для чувствительных зубов Требует лабораторной сертификации
Прочность Почти равна натуральной эмали Нужна минерализация в течение 10-14 дней
Простота применения Минимум этапов, без боли Пока недоступно в клиниках
Экономичность Потенциально дешевле протезов и виниров Высокая цена разработки на старте

FAQ

Как выбрать реминерализующий гель?
Выбирайте средства без фтора, но с кальцием и белковыми компонентами, похожими на ELR — они безопаснее и эффективнее.

Сколько может стоить процедура восстановления эмали?
По оценкам разработчиков, стоимость может быть сопоставима с ценой профессиональной чистки зубов, но пока технология не получила сертификацию.

Что лучше — ELR или фторсодержащие пасты?
Фтор укрепляет поверхность, но не восстанавливает структуру. ELR способен воссоздать саму эмаль, а не просто защитить её.

Мифы и правда

Миф: Эмаль нельзя восстановить без пломбирования.
Правда: Белковые матрицы могут стимулировать рост новых кристаллов апатита.

Миф: Все реминерализующие средства содержат фтор.
Правда: Современные формулы, включая ELR, работают без него.

Миф: Восстановленная эмаль быстро стирается.
Правда: Испытания показали её устойчивость даже при длительном трении.

Сон и психология

Нарушения сна и стресс напрямую влияют на здоровье зубов. Скрежетание зубами ночью (бруксизм) приводит к истончению эмали. Технология ELR может стать решением для таких пациентов, помогая укрепить повреждённые участки и снизить чувствительность.

Три интересных факта

  1. Зубная эмаль — единственная ткань, не содержащая живых клеток.

  2. В древности люди очищали зубы золой и солью, что ускоряло износ эмали.

  3. Первые попытки реминерализации проводились ещё в 1970-х, но безуспешно — не удавалось воссоздать структуру кристаллов.

Исторический контекст

Идея регенерации эмали появилась в конце XX века, когда учёные впервые выделили белки, участвующие в её формировании. В 2000-х появились первые синтетические аналоги, но они не могли формировать правильную кристаллическую решётку. Прорыв случился, когда исследователи научились программировать белки для самоорганизации — именно на этом принципе построена технология ELR.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные Женевского университета: тёмная материя подчиняется уравнениям Эйлера вчера в 19:45
А что, если гравитация — королева всего? Женевский университет доказал: тёмная материя не бунтует

Учёные из Женевы выяснили, что тёмная материя подчиняется тем же законам гравитации, что и обычное вещество. Но шанс найти "пятую силу" ещё остаётся.

Читать полностью » Марцеллин: установлено место смерти римского императора Валентиниана I в крепости Бригетио вчера в 18:40
Бригетио хранит страшный секрет: здесь римский император Валентиниан I умер от ярости послов квадов

Археологи нашли зал, где, вероятно, умер римский император Валентиниан I. Новые находки раскрывают тайну его последней вспышки гнева в Бригетионе.

Читать полностью » Археолог Кернер: в Мурайгхате найдены дольмены раннего бронзового века вчера в 17:35
Люди бронзового века играли в русскую рулетку с климатом: Мурайгхат показывает, как ритуалы спасли их

В Мурайгхате археологи нашли следы не разрушения, а возрождения — место, где ритуалы помогли людям пережить кризис перехода в бронзовый век.

Читать полностью » Кэрролл: ледяные рыбы в Антарктиде лишены гемоглобина для снижения вязкости крови вчера в 16:09
Если бы ваша кровь замерзла от холода, вы бы погибли мгновенно — а эти рыбы только начали размножаться

В воде, где термометр показывает минус два, рыбы с бесцветной кровью живут миллионами. Как им удаётся не замерзнуть — рассказывают учёные.

Читать полностью » Шмели умеют различать сигналы азбуки Морзе по длительности импульсов — Александр Дэвидсон вчера в 15:27
Крошечные мозги, огромные выводы: шмели заставили пересмотреть понятие интеллекта

Учёные доказали, что шмели способны понимать "азбуку Морзе". Как насекомые научились различать точки и тире — и что это значит для науки?

Читать полностью » Респираторно-синцитиальный вирус может привести к пневмонии - профессор Анатолий Альтштейн вчера в 14:31
Простуда, которая может стать смертельно опасной: что скрывает вирус-хамелеон

Респираторно-синцитиальный вирус может вызвать серьёзные заболевания, особенно у детей. Узнайте, как защититься от этого вируса и что делать при первых признаках инфекции.

Читать полностью » Учёные из Лондонского университета Королевы Марии обнаружили новый сенсорный феномен у человека вчера в 13:31
Седьмое чувство человека: как пальцы видят то, что скрыто под песком

Учёные открыли удивительное сенсорное "седьмое чувство" человека — способность ощущать скрытые объекты через сыпучие материалы, такие как песок. Узнайте, как это работает.

Читать полностью » Вырубка лесов в тропиках ведет к глобальному потеплению - Джессика Холл вчера в 12:31
Кондиционер планеты сломан: вырубка лесов превращает влажные тропики в зону апокалипсиса

Тропические леса играют ключевую роль в регулировании климата, но их вырубка усиливает глобальное потепление. Узнайте, как исчезновение лесов влияет на климат и жизни людей.

Читать полностью »

Новости
СФО
Рост акций "Сургутнефтегаза" на 3%: причина в рыночной динамике, считают эксперты — Finam
УрФО
В ноябре Екатеринбуржцы могут отдохнуть в Санкт-Петербурге за 30 тысяч рублей на двоих
Туризм
Эко-отели становятся всё более востребованными среди путешественников
Авто и мото
Водители часто заезжают за разметку и занимают несколько мест на парковках — автоинструктор
Садоводство
Омоложение фиалки проводят при вытянутом стебле и пожелтевших нижних листьях — Игорь Смирнов
Еда
Банановое пюре заменило яйца в рецепте выпечки — нутрициологи
Спорт и фитнес
Упражнение Step Up укрепляет ноги и улучшает баланс у людей старше 60 лет — врачи
Культура и шоу-бизнес
Хейли Бибер рассказала о готовности к новому материнству
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet