Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 22:30

Каракалла издал указ 1800 лет назад — и он до сих пор в Турции, спрятанный в фундаменте

В Турции в стенах дома в деревне Ярышлы обнаружили камни с латинскими надписями Каракаллы

История иногда прячет свои сокровища в самых неожиданных местах. Один из ярких примеров — находка в турецкой деревне Ярышлы, где в стенах обычного сельского дома десятилетиями скрывались уникальные артефакты римской эпохи. Речь идёт о десяти каменных блоках с латинскими надписями, которые, как выяснилось, являются частью императорского послания, созданного почти 1800 лет назад во времена правления императора Каракаллы.

Этот дом был построен в 1950-х годах местными жителями, которые для строительства использовали камни из руин древнего города Такина, расположенного неподалёку. В то время такая практика была обычным делом — люди брали то, что было под рукой, не подозревая об исторической ценности материалов. Камни перевозили на конных повозках и встраивали в фундаменты и стены новых построек.

Как обнаружили императорские послания

В 1970 году археологи, работавшие в этом районе, обратили внимание на необычные камни в стенах заброшенного дома. При ближайшем рассмотрении на них оказались высеченные латинские надписи. Специалисты из музея Бурдура, изучив находку, пришли к выводу, что это фрагменты официального указа или письма императора Каракаллы, датируемые началом III века нашей эры.

После этого открытия музей Бурдура взял находку под охрану, официально зарегистрировав камни как объекты культурного наследия. Владельцы дома получили официальное предписание, обязывающее их не перемещать и не изменять камни до тех пор, пока их не заберут для безопасного хранения и изучения. Хотя само здание со временем пришло в упадок, каменные блоки с надписями сохранились в хорошем состоянии.

Древний город Такина и его значение

Такина, рядом с которой находилась деревня Ярышлы, была процветающим поселением в эллинистический и римский периоды. Город играл важную роль в регионе Писидия, здесь находились храмы, административные здания и некрополи. Учёные предполагают, что камни с императорскими посланиями изначально были частью какого-то общественного сооружения в Такине — возможно, памятника или стелы, на которой размещались официальные указы.

В римскую эпоху подобные надписи часто высекали на мраморных плитах и устанавливали в публичных местах, чтобы донести императорские распоряжения, судебные решения или посвящения до сведения жителей. Таким образом, найденные в деревенском доме камни когда-то были важным элементом системы управления и информации в римской провинции.

А что если…

Если бы археологи не обратили внимания на этот ничем не примечательный дом, уникальные исторические свидетельства могли быть утрачены навсегда. Со временем строение могло полностью разрушиться, а камни — растащить местные жители для новых построек или просто выбросить как ненужный мусор. К счастью, своевременное вмешательство специалистов позволило сохранить эти ценнейшие артефакты.

Три факта о Каракалле

  1. Каракалла, чьё настоящее имя было Марк Аврелий Север Антонин, правил Римской империей с 198 по 217 год нашей эры и вошёл в историю как один из самых противоречивых императоров.

  2. Именно он издал знаменитый Эдикт Каракаллы (Constitutio Antoniniana), который даровал римское гражданство всем свободным жителям империи, что стало важнейшей социальной реформой.

  3. Каракалла был масштабным строителем — по его приказу в Риме были возведены грандиозные термы Каракаллы, один из самых больших и роскошных банных комплексов античного мира.

Сегодня дом в деревне Ярышлы, хотя и заброшен, превратился в своеобразный музей под открытым небом. На его стенах сохранились слова императора, правившего почти два тысячелетия назад. Музей Бурдура продолжает следить за состоянием памятника, а археологи надеются, что будущие раскопки в Такине позволят найти другие фрагменты императорских посланий и прольют новый свет на систему управления римскими провинциями.

Исторический контекст

Находка в Ярышлы — это не просто случайное обнаружение древних надписей. Она ярко иллюстрирует, как наследие великих империй продолжает жить в самых обыденных местах. III век нашей эры, когда правил Каракалла, был временем, когда Римская империя достигла своих максимальных размеров, а её административная система пронизывала все уголки обширных владений. Далёкие провинции, такие как Писидия в Малой Азии, были тесно связаны с имперским центром, и императорские указы доходили даже сюда. Обнаружение этих надписей в сельском доме XX века — наглядное свидетельство многовековой преемственности, когда современная турецкая деревня оказалась связана с древним римским городом через камни, которые видели эпоху императоров.

