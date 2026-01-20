Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Покровский Опубликована сегодня в 17:15

Смеялась над стереотипом "женщина и 40 котов" — потом стало ясно, почему он вообще не про одиночество

Общение с кошкой снижает стресс и чувство изоляции — антрополог Паула Кальво

Стереотип "женщина и кошка" годами звучал как насмешка, хотя за ним скрывалась совсем другая история. Всё больше данных показывает: речь не про одиночество, а про особый формат отношений, где важны границы, внимательность и спокойная близость. Кошка не обещает постоянной "липкости", но отвечает на уважение и тонкие сигналы. Об этом пишет La Vanguardia со ссылкой на антрополога Паулу Кальво и её книгу "Amor de gato".

Почему эта связь держится на эмпатии и автономии

Паула Кальво рассматривает тему не как милую бытовую сцену, а как устойчивую модель взаимодействия. По её словам, женщины чаще выстраивают с животными более тесный контакт, а с кошками — особенно заметно: тут важны и эмпатия, и комфорт в отношениях, где каждый сохраняет самостоятельность, и способность считывать небольшие изменения в поведении. Такой союз выглядит не капризом, а способом общаться с живым существом без давления и чрезмерного контроля.

"Исследования показали, что женщины склонны устанавливать более тесные связи с животными, особенно с кошками. Среди наиболее значимых факторов — эмпатия, поскольку различные исследования показывают, что мы обычно проявляем больше эмпатии; предпочтение отношений, основанных на взаимном уважении и любви к себе — например, кошек — и эмоциональное восприятие женщин, потому что они лучше распознают тонкие признаки поведения и привязанности у кошек", — отмечает она.

Синхронизация поведения и "разговор без слов"

Кальво ссылается на работы о поведенческих процессах, где описана заметная синхронизация между кошками и женщинами-опекунами. Смысл не в том, что кошка "послушнее", а в том, что взаимодействие становится более точным: больше невербальных сигналов, больше подстройки, меньше прямых команд. Отдельные исследования, как отмечает Кальво, показывают, что кошки чаще сами инициируют физический контакт с женщинами, что объясняют большим количеством совместного времени и активного общения.

В книге также разбираются различия в стиле коммуникации: женщины, по наблюдениям, чаще используют голос и прикосновения, а кошки могут "отвечать" на это взаимностью. При этом антрополог напоминает, что влияет и пол животного: например, самцы могут быть более игривыми и чаще следовать за человеком, вовлекаясь в его занятия.

Что даёт совместная жизнь и почему это не происходит само собой

В материале упоминаются исследования, связывающие присутствие кошек с позитивными эффектами для самочувствия: от более стабильных показателей сердечно-сосудистой системы до снижения стресса и ощущения изоляции, особенно в городской среде. Для детей, растущих рядом с кошкой, Кальво выделяет развитие эмпатии и социально-эмоциональных навыков, а также обсуждает данные о возможных изменениях иммунного профиля при раннем контакте с домашними животными.

"Женщины, живущие с кошками, сообщают, что чувствуют себя счастливее, безопаснее и менее нервные. Кроме того, кошачье общение может уменьшить чувство одиночества, помочь справиться с трудными временами и дать ощущение цели и ответственности", — объясняет эксперт в своей книге.

При этом Кальво подчёркивает: эффект зависит от качества отношений. Кошкам важно, чтобы человек уважал их индивидуальные потребности, не навязывался и умел вовремя остановиться. Тогда автономия не мешает близости, а становится её основой — и именно это, по мысли антрополога, лучше всего объясняет притяжение между женщинами и кошками.

Автор Андрей Покровский
Андрей Покровский — клинический психолог, эксперт по психологии труда с 20-летним стажем. Специалист по выгоранию, стрессоустойчивости и медиации.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

