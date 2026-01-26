Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Просмотр телевизора
Просмотр телевизора
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Андрей Покровский Опубликована сегодня в 12:29

Не чувствую ничего, хотя внутри болит — один безопасный способ "достать" эмоции

Драматические фильмы помогают прожить эмоции через сюжет — Vogue

Плакать — это не "слабость", а способ вернуть себе контакт с тем, что внутри давно просится наружу. Иногда эмоции застревают так глубоко, что даже хочется разрыдаться, но слёзы не приходят — и от этого становится только тяжелее. Психологи считают, что мягкий, безопасный повод для слёз может стать первым шагом к разрядке и внутренней ясности. Об этом сообщает Vogue.

Почему слёзы могут быть полезнее, чем мы привыкли думать

Клинический психолог Корделия Ноэ, которая работает с темами утрат и перемен, говорит о важной вещи: подавление эмоций не "выключает" их, а скорее консервирует. Когда человек регулярно отталкивает импульсы грусти, напряжение накапливается и со временем может проявляться пустотой, раздражением или ощущением, что вы "не чувствуете ничего", хотя внутри явно болит.

В такой ситуации не требуется специально загонять себя в депрессию. По мысли Ноэ, важнее создать личное пространство, где можно аккуратно соприкоснуться с переживаниями — без оценки и спешки.

"Речь не о том, чтобы вызывать груст, а в создании личного и безопасного пространства, где можно связаться с горем", — говорит клинический психолог Корделия Ноэ.

Что происходит с телом, когда мы плачем

Эмоциональный плач — это не только про чувства, но и про физиологию. В описании эксперта он связан с работой мозговых структур, отвечающих за эмоции, и запуском реакций нервной системы, которые включают слёзный механизм. Слёзы помогают "снять" часть напряжения — и эмоционального, и телесного, а после всплеска многие действительно ощущают облегчение и спокойствие.

Отсюда и практическая идея: иногда легче начать "разговор" со своими эмоциями не через долгие размышления, а через искусство — музыку, живопись или кино, которое безопасно ведёт к проживанию.

Зачем для этого подходят фильмы и как выбрать правильный

Просмотр сильного, драматичного фильма может стать своеобразной "назначенной встречей" с тем, что обычно откладывается. Не для того, чтобы расковырять рану, а чтобы дать чувствам форму и выход. В подборке Vogue упоминаются картины, которые часто вызывают слёзы и при этом помогают почувствовать связь с собой: например, "Жизнь прекрасна", "Могила светлячков", "Прошлые жизни", Aftersun и "Марсель Раковина" — история о маленьком герое, в которой нежность и утрата идут рядом.

Ключевой момент — обстановка. Лучше выбирать вечер без спешки, не совмещать просмотр с бесконечной перепиской и заранее дать себе право "расплыться" на эмоциях. У некоторых работает и мягкая подготовка: приглушённый свет, тёплый плед, вода рядом, выключенные уведомления.

"Комната плача" как идея: эмоциям нужно место

Ноэ развивает эту мысль через проект Cry Room — пространство, где людям предлагают проживать эмоции через фрагменты драматических сцен. Её вдохновила простая несправедливость: обществу понятнее "выпустить пар" через агрессию, чем через слёзы, хотя плач такой же естественный способ разрядки. Важно не стыдить себя за реакцию и не пытаться контролировать её до миллиметра — лучше относиться к слезам как к сигналу, что вы живы, чувствительны и умеете проживать сложное.

Иногда один честный вечер с кино помогает нащупать то, что давно просилось наружу, и вернуть внутренний контакт — без громких обещаний и без давления "надо стать сильнее". А если ощущение пустоты и невозможность плакать держатся неделями и мешают жить, стоит подключить поддержку специалиста: это ускоряет путь к облегчению и делает его безопаснее.

Автор Андрей Покровский
Андрей Покровский — клинический психолог, эксперт по психологии труда с 20-летним стажем. Специалист по выгоранию, стрессоустойчивости и медиации.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Наблюдения отмечают более низкую глюкозу после лечения зубных каналов — стоматолог Ниранджан вчера в 11:55
Ел нормально, ничего не беспокоило — а внутри зуба рос очаг, который мешал контролю глюкозы

Апикальный периодонтит может без боли поддерживать хроническое воспаление. После лечения корневых каналов у пациентов снижался сахар — важно при диабете.

Читать полностью » Долгое сидение ухудшает венозный отток в ногах — флеболог Богачев 24.01.2026 в 21:25
Вечерний спорт не спасает от венозного застоя — вены требуют другого режима

Долгое сидение ухудшает венозный отток и повышает риск венозной недостаточности: флеболог объяснил, как снизить застой с помощью простых движений и компрессии.

Читать полностью » Выгорание усиливает выработку гормона стресса кортизола — Varsity 24.01.2026 в 18:56
Чем больше стараются, тем быстрее пустеют: выгорание затягивает в энергетическую ловушку

Эмоциональное выгорание затрагивает не только мотивацию, но и работу мозга, иммунитет и сон. Научный взгляд на причины и способы профилактики.

Читать полностью » Избыток растительного масла повышает риск сердечных болезней — кардиохирург Бхамре 24.01.2026 в 17:15
Льёте на глаз — платите сердцем: ошибка на сковороде, которая годами ведёт к катастрофе

Жареная еда кажется безобидной привычкой, но избыток масла может незаметно навредить сердцу. Сколько жиров безопасно и как сократить риски.

Читать полностью » Отказ от контакта с родителями снижает хроническое напряжение — психотерапевт Саманта Витали 24.01.2026 в 15:16
Бруклин Бекхэм оказался в центре обсуждений — почему взрослые дети выбирают дистанцию

Обсуждение вокруг Бруклина Бекхэма вернуло тему 'нет контакта': психотерапевт Саманта Витали объясняет, как разрыв контакта с родителями защищает психику и помогает отстоять границы.

Читать полностью » У депрессии и тревожности нашли общие гены — учёные 24.01.2026 в 14:12
Психиатрия лечила вслепую десятилетиями: у депрессии, тревожности и шизофрении нашли один корень

Новое генетическое исследование показало, что депрессия, тревожность и другие расстройства могут иметь общие причины и изменить подход к лечению.

Читать полностью » Отказ от сахара на 14 дней снижает вздутие и нагрузку на печень — Сетхи врач 24.01.2026 в 13:02
Сахар выключили — тягу к еде как рукой сняло: эффект, который замечают уже через несколько дней

Отказ от добавленного сахара всего на 14 дней может повлиять на метаболизм, работу печени и уровень энергии даже без снижения веса.

Читать полностью » Проблемы кишечника ухудшают гладкость волос — трихолог Сюракшина 24.01.2026 в 10:20
Маска для волос перестала работать — причина оказалась не в уходе и не в бренде

Уход за волосами часто даёт временный блеск. В статье объясняем, как внутренние органы, обмен веществ и гормоны влияют на волосы и почему маски редко спасают.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Неприхотливые сорта моркови дают стабильный урожай в разных условиях — огородники
Садоводство
Урожайные сорта огурцов для дачников отобрали к сезону — агрономы
Туризм
Волк погнался за сноубордистом на горнолыжной трассе Домбая — очевидцы
Туризм
Спрос на поездки в горы вырос на февральские и мартовские праздники — аналитики
Еда
Имбирный шот готовят из свежих корней без порошков
Туризм
Зимние семейные поездки по России уложились в бюджет до 30 тыс рублей — аналитики
Туризм
Восемь россиян могут депортировать за туры в парках Патагонии
Авто и мото
Палитру цветов автомобильных номеров предложили расширить — автоэксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet