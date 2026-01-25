Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Покровский Опубликована сегодня в 21:00

Пустота вместо чувств выбрала вас: тревожный признак, который легко принять за устойчивость

Отсутствие эмоций указывает на защитную реакцию психики — психолог Трэверс

Иногда состояние "ничего не чувствую" воспринимается как признак силы и устойчивости. Кажется, что если эмоции не задевают, значит, вы в безопасности. Но психологи предупреждают: за внешним спокойствием может скрываться эмоциональное онемение — защитная реакция, которая мешает восстановлению и близости. О том, как отличить одно от другого, рассказал психолог и автор Марк Трэверс.

Безопасность и онемение — не одно и то же

Эмоциональная безопасность означает способность проживать весь спектр чувств — от радости до тревоги — без страха быть отвергнутым или осуждённым. Она опирается на доверие, поддержку и ощущение, что эмоции можно выражать, не теряя связи с собой и другими.

Эмоциональное онемение, напротив, проявляется как притупление чувств. Человек будто "выключает" эмоции, чтобы справиться с перегрузкой, стрессом или травматичным опытом. Это может временно снижать боль, но не даёт ощущения живой устойчивости. Исследования показывают, что такое состояние чаще связано с выживанием, а не с реальной внутренней опорой.

Признак первый: вы выбираете пустоту вместо дискомфорта

При эмоциональной безопасности человек способен выдерживать неприятные чувства, не разрушаясь и не закрываясь. Да, может быть некомфортно, но эмоции всё равно ощущаются и осознаются.

При онемении ситуация иная: вместо злости, грусти или радости появляется пустота. Человек может говорить, что ему "всё равно", и воспринимать это как иммунитет к боли. Но психологи подчёркивают: сниженная эмоциональная реакция — это не то же самое, что здоровая регуляция.

Если вы ловите себя на том, что не замечаете тонких эмоций и даже значимые события почти не откликаются внутри, это может быть сигналом не безопасности, а эмоционального отключения.

Признак второй: эмоции подавляются, а не проживаются

Когда человек эмоционально устойчив, он может признавать даже трудные чувства, не избегая их. Это не означает постоянную драму — скорее умение дать эмоциям место и постепенно их интегрировать.

Онемение же часто сопровождается избеганием. Это может выглядеть так: смена темы, когда разговор заходит о чувствах, постоянная занятость, чтобы "не думать", или ощущение отстранённости от близких. Такие реакции создают иллюзию контроля, но на деле лишь поддерживают внутреннее напряжение.

Психология давно указывает: подавление и избегание эмоций не снижают стресс в долгосрочной перспективе, а наоборот, закрепляют его.

Признак третий: "безопасно" только вдали от близости

Один из самых коварных признаков — ощущение спокойствия лишь тогда, когда вы эмоционально отстранены от людей и ситуаций. Человек может искренне считать себя защищённым, потому что не чувствует боли. Но настоящая безопасность не изолирует от опыта, а помогает оставаться в нём.

Исследования людей с травматическим опытом показывают: эмоциональное онемение часто сочетается с резкими всплесками негативных реакций. Система словно качается между тревогой и отключением, не находя устойчивого баланса.

Эмоциональная безопасность, напротив, даёт возможность чувствовать и восстанавливаться, не уходя в крайности.

Почему важно не путать эти состояния

Путаница между онемением и безопасностью может иметь последствия. Она снижает эмпатию, мешает отношениям, маскирует тревогу или депрессию и замедляет личный рост. Человек может выглядеть спокойным, но внутри оставаться уязвимым и истощённым.

Путь к настоящей устойчивости лежит не через "выключение" чувств, а через их регуляцию. Это умение замечать эмоции, выдерживать их и постепенно вплетать в целостное ощущение себя.

Психологи подчёркивают: проживание эмоций — это и есть форма устойчивости. Стена, блокирующая всё, делает внутренний мир хрупким. А способность быть с чувствами, даже непростыми, наоборот, укрепляет.

Автор Андрей Покровский
Андрей Покровский — клинический психолог, эксперт по психологии труда с 20-летним стажем. Специалист по выгоранию, стрессоустойчивости и медиации.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

