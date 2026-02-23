Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 15:59

Эмоциональное пренебрежение в детстве не оставляет синяков — пустота проявляется позже

Некоторые детские переживания не оставляют видимых следов, но формируют внутренний мир на годы вперёд. Эмоциональное пренебрежение часто проходит незамеченным, потому что связано не с тем, что произошло, а с тем, чего не было — внимания к чувствам ребёнка. Взрослея "невидимым", человек может не понимать, почему ощущает пустоту или сомнение в себе. Об этом пишет Джонис Уэбб, доктор философии.

Что такое эмоциональное пренебрежение

Эмоциональное пренебрежение в детстве — это ситуация, когда родители систематически не замечают или не откликаются на чувства ребёнка. Речь не обязательно идёт о жестокости или намеренном игнорировании. Чаще это тонкий, повторяющийся дефицит эмоционального отклика.

Ребёнок усваивает негласное сообщение: его эмоции не имеют значения. Со временем он учится подавлять грусть, обиду, потребность в поддержке или радость, чтобы не "создавать проблем". Этот паттерн становится частью личности.

"За все годы работы психологом я никогда не видел ничего столь безобидного, но при этом настолько разрушительного, как простая неспособность родителей замечать или реагировать на то, что ты чувствуешь", — отмечает Джонис Уэбб.

Три самых трагических последствия во взрослом возрасте

1. Трудность понимать, чего вы хотите

Желание — это чувство, а не логический вывод. Когда человек отрезан от собственных эмоций, ему сложно распознать свои потребности. Решения принимаются из расчёта, удобства или ожиданий окружающих, но не из внутреннего отклика.

В результате жизнь может идти "по течению", а ощущение удовлетворённости остаётся случайным, а не осознанным.

2. Потеря связи с собой

Эмоции — это внутренняя система обратной связи. Без доступа к ней человек теряет ориентиры. Он может хорошо понимать других, быть внимательным и заботливым, но не замечать собственные переживания.

Так формируется отчуждение от глубоко личной части себя — от радости, гнева, любви, боли и гордости. Это создаёт ощущение пустоты и трудности с самоопределением.

3. Скрывание своего "света"

По словам Уэбб, самым болезненным последствием становится подавление собственной уникальности. Человек избегает конфликтов, не проявляет инициативу, боится "раскачать лодку". Он выбирает незаметность как стратегию безопасности.

"То, что кажется "безопасным”, на самом деле "тёмно”", — подчёркивает Джонис Уэбб.

Подавляя свои сильные стороны и эмоциональную глубину, человек ограничивает возможности для подлинной самореализации.

Возможные сопутствующие трудности

У взрослых, переживших эмоциональное пренебрежение, часто наблюдаются чувства вины и стыда, самокритика, сложности с заботой о себе, проблемы с самодисциплиной и трудности в распознавании эмоций (алекситимия). Эти проявления могут существовать на фоне внешнего благополучия.

Путь к восстановлению

Парадоксально, но решение во многом противоположно детскому опыту. Если в прошлом эмоции игнорировались, во взрослом возрасте важно научиться замечать и называть их.

Практика начинается с малого: остановиться и задать себе вопрос "Что я сейчас чувствую?". Постепенно развивается способность использовать эмоции как источник информации — для принятия решений, мотивации и понимания своих границ.

Со временем это помогает лучше понимать себя, осознанно выбирать и позволять собственной индивидуальности проявляться. Эмоциональная осведомлённость возвращает чувство направления и подлинности.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

