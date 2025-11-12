Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Осеннее окно и дождь
Осеннее окно и дождь
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 18:10

Вышла на улицу под ливень — и поняла, за что люблю дождливые дни

Дождь помогает многим людям почувствовать спокойствие — психологи

Утро началось под шелест дождя и закончилось им же. Но весь этот день я ощущала лишь благодарность — к людям, к себе, к жизни. Всё в моём внутреннем доме, где живут чувства, шло своим чередом, и от этого становилось по-настоящему спокойно.

Встреча, которая возвращает смысл

По дороге я случайно встретила Кэти Форд, давнюю знакомую со школьных времён. Раньше она возглавляла модельное агентство Ford Models, а теперь посвятила себя борьбе за права человека. Кэти сотрудничает с организацией Free the Slaves и помогает рассказывать миру о проблеме рабства, особенно сексуального. В тот день она направлялась в Индию, чтобы продолжить эту работу.

"Мы все черпаем вдохновение где-то", — сказала исполнительный директор Кэти Форд.

Я призналась ей, что восхищаюсь её миссией. Она помогает женщинам изменить судьбу, и в этом — настоящее предназначение, которого ищут многие.

Радость в деле, которое вдохновляет

После этой встречи я поймала себя на мысли, что тоже люблю своё дело. Мне повезло — каждый день я вдохновляю и помогаю миллионам женщин заботиться о себе, жить ярче, здоровее, увереннее. Но самое удивительное: чем больше я делюсь энергией, тем больше получаю её обратно.

"Забавно: люди часто говорят, что я их вдохновляю, но на самом деле это они вдохновляют меня", — отметила я в разговоре с Кэти.

Эти слова оказались неожиданно точными. Ведь вдохновение — это не поток сверху, а круговорот, который связывает всех нас.

Советы шаг за шагом

Чтобы вдохновение стало постоянной частью жизни, попробуйте простые шаги:

  1. Начните день с благодарности — даже короткая запись в блокноте помогает перезапустить настроение.

  2. Занимайтесь делом, которое приносит радость, будь то утренняя пробежка или любимое хобби.

  3. Окружайте себя людьми, которые двигаются вперёд и делятся теплом.

  4. Делайте добрые дела без ожиданий — это создаёт энергетическую отдачу.

  5. Находите вдохновение в деталях: аромат кофе, музыка, улыбка прохожего.

Эти привычки работают лучше любого коучинга или тренинга: они формируют внутренний источник мотивации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать вдохновения от внешних событий.
    Последствие: зависимость от обстоятельств, эмоциональные качели.
    Альтернатива: создавайте вдохновение сами — заведите утренний ритуал с чашкой кофе и дневником.

  • Ошибка: сравнивать себя с другими.
    Последствие: обесценивание своих успехов.
    Альтернатива: фокусируйтесь на личных шагах и прогрессе.

  • Ошибка: игнорировать отдых.
    Последствие: выгорание и потеря радости.
    Альтернатива: включайте в расписание прогулки, СПА, медитации.

А что если вдохновение ушло?

Тогда стоит не искать его, а замедлиться. Иногда вдохновение прячется за усталостью. Попробуйте заняться чем-то противоположным привычному — смените маршрут, прочитайте книгу вне вашей сферы, послушайте другую музыку. Психологи говорят: мозг любит новизну, и она запускает креативность.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • вдохновение делает жизнь насыщеннее;

  • улучшает отношения и самооценку;

  • помогает принимать решения увереннее.

Минусы:

  • эмоциональные всплески могут мешать концентрации;

  • избыток мотивации без отдыха ведёт к усталости.

Главное — сохранять баланс.

FAQ

Как найти источник вдохновения?
Начните с людей, которые вам близки по духу. Их энергия поможет вам открыть свой путь.

Сколько времени нужно, чтобы вернуть вдохновение?
Иногда достаточно нескольких дней отдыха, а иногда — нового проекта или путешествия.

Что лучше: ждать вдохновения или действовать?
Действовать. Вдохновение приходит к тем, кто уже начал движение.

Мифы и правда

  • Миф: вдохновение — это редкий дар.
    Правда: это навык, который можно тренировать.

  • Миф: вдохновение приходит только от искусства.
    Правда: оно рождается из повседневных мелочей — добрых слов и честного труда.

  • Миф: если вдохновения нет, нужно ждать.
    Правда: иногда стоит просто начать, и вдохновение догонит.

3 интересных факта

  • Исследования показывают: даже короткие акты благодарности повышают уровень дофамина.

  • Улыбка, даже если она "натянутая", активирует зоны мозга, отвечающие за радость.

  • Люди, которые делятся вдохновением с другими, чаще чувствуют удовлетворённость жизнью.

Исторический контекст

Многие великие личности вдохновляли других не словами, а делами. Мать Тереза, Флоренс Найтингейл, Элеонора Рузвельт — их примеры показывают, как личная миссия способна изменить общество. Сегодня эту роль продолжают женщины, работающие в сфере благотворительности, образования и здравоохранения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировка на лестнице помогает сжечь до 9 калорий в минуту — врачи-кардиологи сегодня в 17:10
Хожу по лестнице вместо спортзала — тело подтянулось, а живот исчез сам собой

Не нужны тренажёры и абонементы: всего несколько минут на лестнице способны заменить полноценную тренировку в спортзале.

Читать полностью » Велосипед активирует все мышцы живота — фитнес-тренер Кёрдила сегодня в 16:10
Убрала жир на животе без диеты — просто добавила одно упражнение утром

Самое эффективное упражнение для пресса не требует оборудования и занимает всего пару минут. Узнайте, почему "велосипед" называют чемпионом среди всех аб-тренировок.

Читать полностью » Растяжка с Fosse Firmer снижает риск травм у бегунов — физиологи сегодня в 15:10
Смотрелась в зеркало и не поверила — после этого движения исчезли бока

Узнай, как одно простое движение поможет укрепить пресс, проработать талию и улучшить гибкость, не требуя сложного инвентаря.

Читать полностью » Понял, почему новички бросают спорт после первого месяца — и как этого избежать сегодня в 14:12

Начинаете тренировки и хотите увидеть быстрый результат? Фитнес-тренер Артем Опальницкий рассказал, какие ошибки совершают новички в зале и как избежать травм, переутомления и разочарования на пути к форме мечты.

Читать полностью » Думала, что короткие тренировки не работают, пока не увидела, как тело меняется уже через две недели сегодня в 13:38

Стоит ли ограничиться короткими ежедневными тренировками или лучше проводить по часу в спортзале несколько раз в неделю? Фитнес-тренер Акулина Бахтурина объясняет, как выбрать формат занятий в зависимости от целей и как грамотно сочетать оба подхода для максимального эффекта.

Читать полностью » 6 упражнений, которые помогли мне подтянуть фигуру за 3 недели сегодня в 12:34

Как быстро подтянуть фигуру перед праздниками и не навредить здоровью? Тренер Михаил Эмирсуинов делится комплексом эффективных упражнений для сжигания жира, а нутрициолог Мила Масленникова объясняет, почему строгие диеты могут обернуться проблемами.

Читать полностью » Думала, нужен тренажёр — а хватило коврика и планки сегодня в 11:30

Хотите подтянуть живот и укрепить мышцы кора без сложных тренажёров? Фитнес-тренер Роман Овчаров раскрывает комплекс простых, но эффективных упражнений, которые помогут добиться плоского живота и улучшить осанку.

Читать полностью » Я тоже ел фастфуд каждый день — пока не понял, что происходит с телом сегодня в 10:23

Почему ожирение называют эпидемией XXI века и действительно ли во всём виновата генетика? Фитнес-тренер Илья Козюра, основатель проекта "ТелоПохудело", делится опытом, объясняет причины лишнего веса и рассказывает, как изменить привычки, чтобы не возвращаться к прежней форме.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ласки снижают стресс и укрепляют доверие питомца к человеку
Культура и шоу-бизнес
Тайлер Поузи дебютирует в режиссуре с триллером "Трезвый дом" — Deadline
Красота и здоровье
Теперь я двигаюсь сидя — и боль в спине исчезла: секрет простого офисного движения
Наука
Археолог Кернер: в Мурайгхате найдены дольмены раннего бронзового века
Красота и здоровье
Овсянка и мёд смягчают и увлажняют кожу рук — косметологи
Дом
Сода и уксус — экологичный способ чистки труб, проверенный десятилетиями
Туризм
Пляж, похожий на Карибы, но билет стоит в 3 раза дешевле — где это место, не скажет даже турагент
УрФО
Зарплаты медицинских работников в Свердловской области выросли на 17% — "Зарплата.ру"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet