Слова высасывают энергию: почему общение иногда приводит к неожиданной усталости

После общения с некоторыми людьми часто накрывает внезапная усталость, которая кажется необъяснимой. Это явление коренится в эмоциональном напряжении, провоцирующем выброс стрессовых гормонов вроде кортизола, что истощает биохимические ресурсы организма аналогично интенсивным физическим нагрузкам. Психолог Михаил Хорс объясняет, что негативные эмоции — раздражение, тревога или гнев — требуют значительных психологических затрат, оставляя ощущение опустошения. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

Специалист подчеркивает, что подобные реакции усиливаются из-за несоответствия ожиданий и реальности в общении. Важно перейти от обвиняющей "ты-позиции" к "я-позиции", фокусируясь на своих чувствах, чтобы избежать эскалации конфликта. Кроме того, ожидание идеального уважения личных границ часто оказывается иллюзорным, поскольку собеседники не всегда знают о них заранее, что приводит к неизбежной "притирке" на ранних этапах.

"Усталость может возникать из-за эмоционального напряжения при общении с какими-то людьми. Если во время разговора человек переживает негативные эмоции — например раздражение, тревогу, гнев или внутреннее напряжение — это требует серьезных психологических ресурсов. Любые сильные переживания сами по себе расходуют энергию. Поэтому такое эмоциональное напряжение вполне может забирать силы так же, как и физические упражнения", — пояснил Михаил Хорс.

По словам психолога, конструктивный диалог с обратной связью может скорректировать поведение собеседника, особенно среди близких или коллег. Однако источник усталости нередко кроется в собственных нереалистичных ожиданиях, которые антропологически укоренены в стремлении к социальному контролю. Осознание этого помогает минимизировать эмоциональные траты и сохранять энергию для значимых взаимодействий.