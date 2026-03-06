Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Проблемы в отношения
Проблемы в отношения
© freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 21:45

Слова высасывают энергию: почему общение иногда приводит к неожиданной усталости

После общения с некоторыми людьми часто накрывает внезапная усталость, которая кажется необъяснимой. Это явление коренится в эмоциональном напряжении, провоцирующем выброс стрессовых гормонов вроде кортизола, что истощает биохимические ресурсы организма аналогично интенсивным физическим нагрузкам. Психолог Михаил Хорс объясняет, что негативные эмоции — раздражение, тревога или гнев — требуют значительных психологических затрат, оставляя ощущение опустошения. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

Специалист подчеркивает, что подобные реакции усиливаются из-за несоответствия ожиданий и реальности в общении. Важно перейти от обвиняющей "ты-позиции" к "я-позиции", фокусируясь на своих чувствах, чтобы избежать эскалации конфликта. Кроме того, ожидание идеального уважения личных границ часто оказывается иллюзорным, поскольку собеседники не всегда знают о них заранее, что приводит к неизбежной "притирке" на ранних этапах.

"Усталость может возникать из-за эмоционального напряжения при общении с какими-то людьми. Если во время разговора человек переживает негативные эмоции — например раздражение, тревогу, гнев или внутреннее напряжение — это требует серьезных психологических ресурсов. Любые сильные переживания сами по себе расходуют энергию. Поэтому такое эмоциональное напряжение вполне может забирать силы так же, как и физические упражнения", — пояснил Михаил Хорс.

По словам психолога, конструктивный диалог с обратной связью может скорректировать поведение собеседника, особенно среди близких или коллег. Однако источник усталости нередко кроется в собственных нереалистичных ожиданиях, которые антропологически укоренены в стремлении к социальному контролю. Осознание этого помогает минимизировать эмоциональные траты и сохранять энергию для значимых взаимодействий.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эластичность на вес золота: простое вещество делает сосуды гибкими даже под пиковой нагрузкой сегодня в 18:36

Внутренняя эластичность организма зависит от баланса веществ, который атлеты часто игнорируют, списывая недомогание на обычную усталость после тяжелых упражнений.

Читать полностью » Сердце молчит — а внутри шторм: привычная проверка в покое часто пропускает опасные сбои сегодня в 18:10

Привычные методы обследования часто оставляют за кадром серьезные патологии, которые проявляются лишь в моменты физической активности и высокого напряжения.

Читать полностью » Кризис как стартовая площадка: как переоценка жизни помогает нам тонко ощущать себя сегодня в 18:04

Кризис среднего возраста может стать важным этапом самоанализа, который стоит пережить с разумной оценкой ситуации.

Читать полностью » Тело объявило тихий бойкот: состояние после пробуждения выдаёт скрытые проблемы с щитовидкой сегодня в 17:50

Тяжесть в теле и отсутствие бодрости после длительного отдыха становятся первыми признаками патологических процессов в важных внутренних системах организма.

Читать полностью » Сладость без расплаты за удовольствие: новый продукт заменяет сахар без вреда для сосудов сегодня в 17:24

В российскую пищевую промышленность внедряют уникальные природные компоненты, которые позволяют полностью отказаться от сахара без потери вкусового удовольствия.

Читать полностью » Зеркало больше не радует: привычки мегаполиса незаметно превращают лицо в сухую маску сегодня в 16:28

Жители городов столкнулись с новой угрозой для внешности из-за смещения рабочих графиков, но секрет свежести кроется в забытых вечерних привычках и ароматах.

Читать полностью » Весна пришла, силы исчезли: эти симптомы кричат о нехватке витаминов сегодня в 15:39

Терапевт Мария Беляева перечислила NewsInfo признаки нехватки витаминов в организме весной. 

Читать полностью » Слабость прячет катастрофу: асимметрия лица и странная речь выдают опасный сбой в сосудах мозга сегодня в 15:20

Обычное недомогание может оказаться предвестником серьезного сбоя в работе организма, когда счет идет на минуты и требуется мгновенная проверка пары симптомов.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Жарка разносит жир по шкафам: микросферы оседают и окисляются, создавая тяжелый кухонный фон
Авто и мото
Золотые поездки уходят в прошлое: ценник на такси в дождь и снег решили приручить законом
Питомцы
Красота в вазе несет дыхание смерти: весенний букет превращает жизнь кошки в борьбу за выживание
Спорт и фитнес
Эффект плато больше не страшен: грамотная программа перезапускает метаболизм в любом возрасте
Недвижимость
Мина под комфортом замедленного действия: кухонные детали, которые начнут разрушаться через год
Наука
Молчание пещер нарушено: секретные мутации генома отодвинули дату появления грамматики
Спорт и фитнес
Эффект подиума у вас дома: простая тренировка на 360 градусов моделирует тело без спортзала
Спорт и фитнес
Спортзал в кармане пиджака: микронагрузки за пять минут дают эффект полноценной часовой тренировки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet