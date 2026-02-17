Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молодая пара в тёплых объятиях дома
Молодая пара в тёплых объятиях дома
© NewsInfo.Ru by Илья Шеховцов is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 9:21

Любовь требует жертв или свободы: тревога и страх потерять партнёра выдают опасную зависимость

Иногда страх потерять отношения оказывается сильнее желания быть собой. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова, объяснив, почему грань между эмоциональной близостью и зависимостью оказывается почти незаметной, но последствия у этих состояний принципиально разные.

Близость без страха

Эмоциональная близость строится на доверии и уважении. В таких отношениях человек может открыто говорить о своих переживаниях и не опасаться, что его слова будут использованы против него. Он сохраняет способность принимать решения самостоятельно и не живёт в ожидании негативной реакции партнёра.

Иная картина складывается при зависимости. Здесь появляется тревога, внутренний контроль и постоянная оценка собственных слов и поступков. Человек заранее продумывает, как отреагирует партнёр, что допустимо говорить, а что может вызвать недовольство.

"Эмоциональная близость характеризуется тем, что человек может испытывать переживания и делиться ими с близким. А при зависимости человек начинает взвешивать — как отреагирует партнер, что можно говорить, а что нет. Если, прежде чем обратиться за поддержкой, он думает, чем ему это может грозить, речь уже идет не о близости, а о зависимости. В таких отношениях невозможно быть по-настоящему открытым", — сказала семейный системный психолог.

Когда одобрение становится необходимостью

Ключевым признаком зависимости специалист называет невозможность принимать решения без одобрения партнёра. Такая модель часто сопровождается заниженной самооценкой и страхом одиночества. Даже болезненные отношения могут сохраняться лишь потому, что человек не чувствует внутренней устойчивости.

По словам Леоновой, нестабильная самооценка делает человека зависимым от чужих оценок: он болезненно реагирует на критику, стремится заслужить похвалу и порой жертвует собственными границами. Взрослая позиция предполагает опору на собственное мнение, но при зависимости любое неодобрение способно серьёзно нарушить эмоциональное равновесие.

Почему выйти так сложно

Разрыв с зависимой моделью не происходит быстро. Психолог подчёркивает, что нередко человек бессознательно выбирает подобные отношения, поскольку его внутренние установки подталкивают к этому сценарию. Без осознания собственных механизмов изменений добиться трудно.

"Человек не просто так попадает в зависимые отношения — его психологический профиль подталкивает его к этому. Чтобы выйти из них, нужна внешняя поддержка и внутренняя опора — та самая адекватная самооценка, которая позволяет ценить себя и строить отношения на равных. Без этого ресурсов для изменений просто не хватает. Работа над собой — необходимое условие, чтобы такие отношения больше не повторялись", — заключила психолог.

Эксперт подчёркивает: путь к восстановлению начинается с возвращения чувства самоценности и способности быть с партнёром на равных. Только при наличии внутренней опоры отношения перестают быть источником тревоги и становятся пространством для развития, а не контроля.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чёлка меняет геометрию овального лица — выберите не ту, и баланс исчезнет вчера в 19:05

В поисках идеальной чёлки для овального лица? Откройте для себя уникальные варианты, которые подчеркнут вашу красоту.

Читать полностью » Страх старения нажимает на газ: биологические часы начинают тикать быстрее нормы вчера в 18:55

Страх старения может ускорять биологические процессы в организме. Учёные выявили связь тревожности с эпигенетическим старением и рисками для здоровья.

Читать полностью » Средства за копейки, а эффект как в салоне: эти домашние маски помогут вашим волосам засиять вчера в 17:39

Трихолог Владислав Ткачев рассказал NewsInfo, какие домашние маски действительно полезны для волос.

Читать полностью » Кожа теряет сияние несмотря на уход — причина может быть в тарелке вчера в 17:07

Совершенно очевидно, что обычные продукты имеют силу восстанавливать кожу и создавать сияние: откройте для себя секреты эффективного питания.

Читать полностью » Зрение тает, как лёд на солнце: привычки, из-за которых мир однажды станет размытым вчера в 14:02

Солнцезащитные очки, движение и питание влияют на здоровье глаз сильнее, чем кажется. Какие привычки помогают сохранить зрение надолго.

Читать полностью » Сумка делает наряд дорогим или портит его — одна ошибка бросается в глаза вчера в 11:57

Сумка — это не просто деталь наряда, а его основа. Узнайте, как правильно выбрать её для своего образа.

Читать полностью » Весы стоят на месте при активных тренировках — один фактор тормозит результат 15.02.2026 в 17:50

Регулярные тренировки несут невидимую пользу для здоровья, даже если результаты наглядно не заметны.

Читать полностью » Консилер под глазами может добавить возраст — ошибка, которую совершают многие 15.02.2026 в 16:40

Узнайте, как легко освежить лицо с помощью макияжа и избежать эффекта маски с помощью простых приемов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Скакалка против лишнего веса: интервальная схема заставляет таять калории без дорогих абонементов
Еда
Тёмный шоколад добавили к торфяному виски — насыщенный профиль стал глубже, чем казалось
Красота и здоровье
Руки выдают возраст мгновенно — простая привычка после мытья меняет всё
Садоводство
Базилик и розмарин оказались на одной клумбе — один из них начал чахнуть, причина удивила
Недвижимость
Крошки в тостере тлели незаметно — обычный завтрак едва не закончился дымом
Туризм
Мальта собрала крепости, гроты и пляжи в одном отпуске — острова объезжают без долгих переездов
Питомцы
Ночью собака "отвоёвывает" кровать — но доминирование тут ни при чём
Красота и здоровье
Надела балетки с миндальным носком к джинсам — комплект преобразился за секунду
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet