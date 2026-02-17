Любовь требует жертв или свободы: тревога и страх потерять партнёра выдают опасную зависимость

Иногда страх потерять отношения оказывается сильнее желания быть собой. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова, объяснив, почему грань между эмоциональной близостью и зависимостью оказывается почти незаметной, но последствия у этих состояний принципиально разные.

Близость без страха

Эмоциональная близость строится на доверии и уважении. В таких отношениях человек может открыто говорить о своих переживаниях и не опасаться, что его слова будут использованы против него. Он сохраняет способность принимать решения самостоятельно и не живёт в ожидании негативной реакции партнёра.

Иная картина складывается при зависимости. Здесь появляется тревога, внутренний контроль и постоянная оценка собственных слов и поступков. Человек заранее продумывает, как отреагирует партнёр, что допустимо говорить, а что может вызвать недовольство.

"Эмоциональная близость характеризуется тем, что человек может испытывать переживания и делиться ими с близким. А при зависимости человек начинает взвешивать — как отреагирует партнер, что можно говорить, а что нет. Если, прежде чем обратиться за поддержкой, он думает, чем ему это может грозить, речь уже идет не о близости, а о зависимости. В таких отношениях невозможно быть по-настоящему открытым", — сказала семейный системный психолог.

Когда одобрение становится необходимостью

Ключевым признаком зависимости специалист называет невозможность принимать решения без одобрения партнёра. Такая модель часто сопровождается заниженной самооценкой и страхом одиночества. Даже болезненные отношения могут сохраняться лишь потому, что человек не чувствует внутренней устойчивости.

По словам Леоновой, нестабильная самооценка делает человека зависимым от чужих оценок: он болезненно реагирует на критику, стремится заслужить похвалу и порой жертвует собственными границами. Взрослая позиция предполагает опору на собственное мнение, но при зависимости любое неодобрение способно серьёзно нарушить эмоциональное равновесие.

Почему выйти так сложно

Разрыв с зависимой моделью не происходит быстро. Психолог подчёркивает, что нередко человек бессознательно выбирает подобные отношения, поскольку его внутренние установки подталкивают к этому сценарию. Без осознания собственных механизмов изменений добиться трудно.

"Человек не просто так попадает в зависимые отношения — его психологический профиль подталкивает его к этому. Чтобы выйти из них, нужна внешняя поддержка и внутренняя опора — та самая адекватная самооценка, которая позволяет ценить себя и строить отношения на равных. Без этого ресурсов для изменений просто не хватает. Работа над собой — необходимое условие, чтобы такие отношения больше не повторялись", — заключила психолог.

Эксперт подчёркивает: путь к восстановлению начинается с возвращения чувства самоценности и способности быть с партнёром на равных. Только при наличии внутренней опоры отношения перестают быть источником тревоги и становятся пространством для развития, а не контроля.