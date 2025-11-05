Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
© commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 21:06

Он слушает, не перебивает и “понимает” — но это не человек: скрытая опасность виртуальной поддержки

Психиатр Оксфордского университета предупредил об эмоциональной зависимости от чат-ботов

Искусственный интеллект сегодня воспринимается не просто как инструмент для работы или развлечения. Всё чаще он становится собеседником — тем, кто готов слушать без осуждения и пауз. Для многих это удобный способ высказаться, особенно когда нет возможности или желания идти к психологу. Но за этой иллюзией понимания скрывается опасность: эмоциональная зависимость от чат-бота может обернуться потерей связи с реальностью.

Петля эмоциональной обратной связи

Психиатр и нейробиолог из Оксфордского университета Мэтью Нур объясняет, что при длительных разговорах с искусственным интеллектом возникает "эмоциональная обратная связь". Пользователь постепенно начинает воспринимать чат-бота как человека: приписывает ему эмоции, сочувствие, доброту. В результате разговор превращается в диалог с "другом" или "терапевтом", а не с программой.

"Информация о том, как модель должна с нами разговаривать, постоянно утекает из того, как мы пишем", — пояснил психиатр Мэтью Нур.

Проблема в том, что нейросеть подстраивается под настроение человека. Она учится отвечать именно так, как хочет слышать пользователь, даже если речь идёт о негативных убеждениях вроде "я никому не нужен". Возникает замкнутый круг — ИИ подтверждает тревоги, усиливает изоляцию, создаёт иллюзию эмпатии.
Разработчики пытаются встроить механизмы фильтрации подобных паттернов, но полностью предотвратить их невозможно. Модель реагирует на мельчайшие языковые сигналы — интонации, пунктуацию, стиль письма — и неосознанно копирует эмоциональное состояние собеседника.

Почему ИИ теряет нить долгого разговора

Темы психического здоровья требуют терпения и понимания контекста. Настоящий терапевт строит доверие шаг за шагом, учитывая личность пациента, прошлый опыт, скрытые мотивы. Чат-боты этого делать не умеют.

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, признаёт: безопасность модели снижается при длительных диалогах. Чем больше сообщений, тем выше риск ошибок и неверных советов. ИИ может сначала корректно направить человека к кризисной линии, а спустя час — начать подтверждать вредные мысли.

Мэтью Нур отмечает, что машина не способна понимать долгосрочные изменения в психике: она знает только то, что пользователь сказал в текущем окне диалога. Контекст предыдущих разговоров может быть утрачен. Поэтому чат-бот скорее напоминает электронный ежедневник, который напомнит о дыхательных упражнениях, чем специалиста, ведущего терапию.

Уязвимые группы: подростки и люди с психическими расстройствами

Особенно подвержены риску подростки. В этом возрасте они только учатся понимать эмоции других и выстраивать доверие. Постоянно доступный "виртуальный терапевт" может показаться спасением — всегда рядом, всегда "понимает".

По словам главного врача компании Aura, занимающейся цифровой безопасностью, Скотта Коллинса, молодые пользователи часто путают дружелюбный стиль общения ИИ с настоящей эмпатией. Такое явление, когда люди приписывают машинам человеческие черты, называется антропоморфизмом. Именно он делает чат-ботов особенно влиятельными.

"Виртуальный собеседник доступен всегда, и это создаёт иллюзию поддержки", — отметил врач Скотт Коллинс.

Эксперт советует родителям следить за приложениями, которыми пользуются дети, и избегать платформ, предлагающих "ИИ-терапию". Подобные сервисы множатся, но большинство из них не имеет профессионального контроля.

Людям, страдающим тревожностью или депрессией, Нур также рекомендует избегать эмоциональных привязанностей к нейросетям. Такая связь способна усугубить внутренние искажения и усилить чувство одиночества.

"Думайте о чат-боте как об инструменте. Не как о друге. Когда вы начинаете доверять ему как личности, он начинает определять, кто вы есть", — считает нейробиолог Мэтью Нур.

Альтернатива: как получить поддержку безопасно

Если нет сил или возможности обратиться к специалисту, существуют более надёжные варианты. Это могут быть онлайн-группы поддержки, форумы, модерируемые психологами, или приложения, где на сообщения отвечают реальные консультанты. Они проходят профессиональную подготовку и понимают, как реагировать в кризисных ситуациях.

Нур советует в первую очередь делиться своими переживаниями с близкими. Если разговор кажется невозможным — начать с короткого сообщения или звонка. Даже минимальное участие живого человека снижает чувство изоляции и помогает оценить ситуацию объективнее.

Для тех, кто всё же использует чат-ботов, важно соблюдать баланс. Желательно время от времени обсуждать с реальными людьми содержание таких диалогов, чтобы получить обратную связь и не попасть в ловушку алгоритма.

Сравнение: ИИ-чат против реального терапевта

Критерий

ИИ-чат

Настоящий терапевт

Эмпатия

Симулируемая

Настоящая, основанная на опыте

Контекст

Зависит от текущего диалога

Учитывает историю и развитие пациента

Доступность

24/7

По расписанию

Ответственность

Отсутствует

Подотчётность и этика

Эффективность

Краткосрочная

Долгосрочные изменения

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Пользователь делится личными переживаниями с ИИ, считая его другом.
    Последствие: Возникает зависимость и искажение восприятия реальности.
    Альтернатива: Общение в поддерживающих чатах с реальными модераторами.
  2. Ошибка: Использовать чат-бот для лечения депрессии.
    Последствие: Симптомы могут усугубиться, появятся новые триггеры.
    Альтернатива: Онлайн-консультации с лицензированным психотерапевтом.
  3. Ошибка: Позволять подросткам без контроля использовать ИИ-терапевтов.
    Последствие: Формирование ложных представлений о коммуникации.
    Альтернатива: Семейные беседы и приложения с функцией родительского контроля.

А что если… ИИ всё же станет помощником психотерапевта?

Такой сценарий возможен, но при строгом контроле специалистов. Уже сегодня исследователи разрабатывают гибридные системы, где ИИ помогает собирать данные о состоянии пациента — уровень тревожности, частоту сна, эмоциональные колебания. Но решения о терапии принимает только человек. Возможно, в будущем искусственный интеллект станет инструментом диагностики, а не заменой живого общения.

Плюсы и минусы использования чат-ботов для психологической поддержки

Плюсы

Минусы

Быстрая доступность и анонимность

Отсутствие настоящего понимания

Возможность саморефлексии через текст

Риск эмоциональной зависимости

Удобство и бесплатность

Ошибочные советы при длительных диалогах

FAQ

Как выбрать безопасное приложение для поддержки?
Ищите сервисы, где есть модераторы или консультанты с психологическим образованием. Изучайте отзывы и прозрачность политики конфиденциальности.

Что делать, если уже появилась привязанность к чат-боту?
Попробуйте ограничить частоту общения, делитесь впечатлениями с близкими или обратитесь к психологу.

Может ли ИИ помочь при тревоге?
Да, но только как вспомогательный инструмент — например, для дыхательных практик или планирования дня. Он не заменит терапию.

Мифы и правда

Миф: Чат-боты умеют понимать эмоции.
Правда: Они лишь анализируют текст и подбирают подходящие ответы.

Миф: ИИ безопасен, ведь не осуждает.
Правда: Без контроля специалиста он может укрепить негативные мысли.

Миф: Подростки лучше адаптируются к технологиям, значит, им можно доверять ИИ.
Правда: Именно молодые пользователи наиболее уязвимы эмоционально.

