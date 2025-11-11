Происшествия Россия Авто и мото Красота и здоровье Все рубрики
Выгорание приходит на цыпочках: сначала кофе перестаёт помогать

Когда человек продолжает работать, несмотря на усталость, и перестаёт чувствовать радость от своих занятий, наступает состояние, которое специалисты называют выгоранием. Об этом рассказала коуч, инвестор, психолог и эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт в беседе с изданием Pravda.Ru.

Когда усталость перестаёт быть нормой

Психолог объяснила, что обычная усталость — естественная реакция организма на нагрузку, но выгорание отличается тем, что это накопившееся истощение, вызванное длительным отсутствием отдыха и положительных эмоций. На волевых усилиях человек способен какое-то время сохранять продуктивность, однако ресурсы быстро иссякают, и вместо желания действовать приходит апатия.

"Выгорание — это накопившийся очень большой объём усталости. Когда мы долго не отдыхаем, у нас нет положительной мотивации, и наступает серьёзное истощение и снижение энергии. Это уже не просто усталость, а состояние, при котором внутренние ресурсы исчерпаны", — отметила эксперт.

Такой процесс развивается постепенно: человек не замечает первых сигналов, списывая всё на занятость или недосып. Но в какой-то момент тело перестаёт справляться, и энергия резко уходит.

Механизм защиты: как организм "уходит в спячку"

По словам Бенетт, организм включает режим экономии, чтобы не допустить полного истощения. В этом состоянии снижается интерес к привычным делам, даже сон и выходные не приносят восстановления. Человек словно теряет способность радоваться — ни работа, ни хобби не дают привычного удовольствия.

"Организм для того, чтобы выжить, отключает активность и переходит как будто бы в спящий режим, чтобы мы не истощили себя окончательно. Это серьёзный сигнал к тому, чтобы пересмотреть режим и восстановить баланс между работой и отдыхом", — подчеркнула психолог.

Такой "энергетический стоп" — не слабость, а естественный способ самосохранения. Игнорировать его опасно, ведь постоянное перенапряжение может привести к хроническому стрессу и психосоматическим расстройствам.

Как вернуть энергию и интерес к жизни

Эксперт уверена: предотвратить выгорание можно, если своевременно заботиться о восстановлении баланса. Важно не только отдыхать, но и получать эмоциональное подкрепление — общение, позитивные впечатления, внутреннюю мотивацию.

Когда человек занимается делом, которое ему действительно интересно, ресурсы не расходуются впустую. Напротив, появляется эмоциональный подъём, чувство удовлетворения и прилив сил. В такой ситуации даже высокая нагрузка воспринимается как естественная часть развития, а не как давление.

