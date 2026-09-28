Чем чище молоко, тем меньше дырок: что происходит со знаменитым швейцарским сыром

Порой самый привычный продукт внезапно меняется на глазах, хотя на вкус это заметно не сразу. У швейцарского сыра именно так и вышло: крупные глазки в эмментале стали встречаться реже, а сам рисунок — скромнее. На полке это легко пропустить, но для сыроваров такая деталь оказалась почти детективной уликой.

Причина кроется не в "плохом" молоке и не в сбое рецепта. Сырная геометрия изменилась потому, что молоко начали получать чище, чем раньше. И вместе с нежелательными примесями из него ушли микроскопические частицы сена — те самые незаметные точки, с которых и запускался рост глазков.

"Дырка в сыре начинается не с газа, а с пылинки. Углекислый газ появляется при созревании, но ему нужен микрокарман, где он сможет собраться и расшириться. Таким карманом часто служит крошечная частица сена, случайно попавшая в молоко", — подчеркнул шеф-повар Павел Викторович Лебедев. шеф-повар, технолог общественного питания и гастрономический эксперт с 15+ лет опыта Павел Викторович Лебедев

Как в сыре формируется глазок

Во время созревания бактерии выделяют углекислый газ. Но газ сам по себе не делает в сырной массе аккуратную полость. Сначала ему нужна отправная точка — крошечный воздушный карман, где давление начнет расти.

Такую точку дают микрочастицы сена, случайно попавшие в молоко. Внутри них есть тонкие капилляры, где сохраняется воздух. Потом туда уходит углекислый газ, пузырек раздувается, и в сыре появляется знакомый глазок. Исследование 2026 года этот механизм отдельно подтвердило.

Иначе говоря, сено не "пробивает" дырку в прямом смысле. Оно работает как стартовая площадка для газа. Без нее рисунок получается совсем другим. По этой логике и меняется внешний вид эмменталя, о чем подробно писал материал о старых пищевых технологиях: иногда решает не крупная добавка, а крошечная деталь, которую глаз не замечает.

Проверено экспертом: шеф-повар, технолог общественного питания и гастрономический эксперт с 15+ лет опыта Павел Лебедев

Почему чистое молоко меняет рисунок

Раньше при дойке в молоко неизбежно попадали пыль и мелкие частицы сена. Человек их не видел, но для сырной массы они были важны: каждая такая крошка могла стать местом, где позже сформируется глазок.

Сегодня молоко собирают иначе. Машинная дойка, закрытые трубы, охлаждающие резервуары, тщательная очистка — все это убирает лишнее еще до того, как оно попадет в сыр. С гигиеной здесь спорить не приходится. Но у стерильности есть обратная сторона: вместе с мусором исчезают и естественные "якоря" для пузырьков.

На этом фоне логично звучит и вопрос о безопасности продуктов вообще. Если хочется понять, почему вкус и внешний вид еды зависят не только от рецепта, полезно посмотреть и на соседние темы, например на признаки, по которым тыкву лучше не есть. В пищевой теме мелочей не бывает: иногда запах, текстура и рисунок говорят больше, чем яркая упаковка.

"Когда молоко стало чище, сыровары потеряли часть природных точек роста глазков. Это не дефект производства, а смена технологической среды. Для эмменталя рисунок оказался таким же важным, как для пасты — правильная текстура", — разъяснила шеф-повар Ирина Андреевна Корнилова. шеф-повар, технолог и консультант по пищевым технологиям и качеству питания Ирина Андреевна Корнилова

Как сыровары управляют размером глазков

Сырные глазки давно перестали быть делом случая. Когда механизм прояснился, сыровары получили почти точный рычаг управления: меняют количество микрочастиц, температуру и условия выдержки — и получают другой рисунок.

У классического Emmentaler AOP процесс держат под строгим контролем. Сыр сначала созревает в тепле, примерно при 19-24 °C. Через шесть-восемь недель, когда глазки доходят до нужного размера, головки переносят в помещение примерно при 12 °C, и их рост почти останавливается. Для настоящего Emmentaler AOP нормой считаются глазки около 2-4 см.

Здесь важен баланс. Слишком мало глазков — и пропадает тот самый характерный вид. Слишком много — и вместо аккуратных круглых полостей появляются трещины и неровные пустоты. Если хочется понять, как технология влияет на структуру продукта, полезно заглянуть и в материалы о том, почему спагетти все равно слипаются, даже если в воду льют масло: там тоже решает не привычка, а физика процесса.

Почему швейцарцам пришлось спасать дырки

Когда в эмментале стало слишком мало глазков, производители пошли в суд. Им понадобилось право добавлять в сырную массу натуральный порошок из органических цветков сена. Швейцарский суд в 2025 году это разрешил, а уже в 2026-м сыровары применили решение на практике.

Доза нужна ничтожная. Ее задача не в том, чтобы придать сыру запах луга. Она нужна, чтобы вернуть микроструктуры, которые раньше попадали в молоко сами по себе. По сути, технология сделала круг: сначала производство убрало случайность, а потом вынуждено вернуло ее уже в управляемом виде.

Такой поворот хорошо показывает, как тесно связаны внешний вид продукта и технология его производства. Не случайно интерес к сыру как к системе, а не просто к закуске, растет и у домашней кухни — не зря рядом с этой темой часто читают материал о том, как готовятся азиатские грибы и какие блюда раскрывают их вкус. Там тоже решают не громкие обещания, а точность обработки.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Почему в эмментале стало меньше дырок?

Потому что молоко стали собирать и очищать тщательнее. Вместе с пылью и сеном исчезли микрочастицы, на которых росли глазки.

Сено действительно делает дырки?

Нет. Оно не проделывает их напрямую. Оно лишь дает газу место, где может начаться рост пузырька.

Это значит, что раньше молоко было грязным?

Нет. Речь о микроскопических растительных частицах, которые не влияли ни на вкус, ни на вид молока для человека, но были важны для сыра.

Можно ли управлять глазками в сыре?

Да. На размер и количество влияют состав молока, температура, закваска, плотность массы и условия созревания.

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