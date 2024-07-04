Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тану принял предложение президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Россию и в ответ предложить ему посетить Катар в удобное время.
Он поблагодарил российского лидера за приглашение и принял его. Кроме этого он пригласил Путина в Катар "в удобно е для президента время".
Фото: www. kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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