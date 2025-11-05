Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Эминем
Эминем
© commons.wikimedia.org by DoD News Features is licensed under CC BY 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 3:37

23 года спустя и снова в топ-10: почему известный трек Эминема снова на пике

Песня Эминема Lose Yourself, удостоенная "Оскара", снова возглавила чарты

Спустя более двух десятилетий после выхода, трек Эминема Lose Yourself вновь стал популярным, пробившись в топ-10 чарта Top Songs. Композиция из культового фильма "8 миля" 2002 года удерживает позиции уже несколько недель, снова вдохновляя слушателей на преодоление трудностей и следование за своей мечтой. Этот внезапный всплеск интереса показывает, что музыка, которая когда-то стала символом борьбы и упорства, не теряет актуальности и спустя 23 года.

История создания хита

В недавней аннотации для платформы Genius сам Эминем подробно рассказал о процессе работы над треком. Идея песни родилась прямо во время съемок фильма.

"Когда мы делали "8 милю", я пересматривал старые демо и наткнулся на заготовку с гитарными аккордами. Я сделал бит и сразу записал демо-версию. Тогда мне не понравилась рифма, и я отложил ее в сторону", — рассказал артист.

Изначально бит казался лишь экспериментом, но позже он стал основой будущего хита. Финальную версию Эминем записывал прямо на съемочной площадке, между дублями.

"У нас был музыкальный трейлер, где я писал между дублями. Я не думаю, что это был один дубль на всю песню, но каждый куплет я читал с одного захода. Потом пытался переписать, но понял, что в оригинале есть что-то живое, и решил оставить все как есть", — отметил музыкант.

Песню о Джимми Смите-младшем

Хотя многие воспринимают Lose Yourself как автобиографическую композицию, Эминем подчеркнул, что песня рассказывает о персонаже фильма, Джимми Смите-младшем.

"Я говорю не о себе, а о нем. Я хотел, чтобы слушатель понял, в чем суть его борьбы", — пояснил рэпер.

При этом музыкант сознательно проводил параллели между судьбой героя и своими личными испытаниями, чтобы текст звучал максимально искренне. Эта двойная перспектива помогла треку стать не только саундтреком фильма, но и универсальным гимном преодоления трудностей.

Награды и признание

Lose Yourself принесла Эминему премию "Оскар" за лучшую оригинальную песню, став первой хип-хоп-композицией, удостоенной такой награды. Песня также получила признание критиков и публики, закрепив статус Эминема как одного из самых влиятельных артистов своего поколения.

Почему трек вновь популярен

Возвращение Lose Yourself в чарты можно объяснить несколькими факторами:

  1. ностальгия и культовый статус фильма — поколение, выросшее на "8 миле", вновь вспоминает музыку подростковых лет.

  2. влияние социальных сетей — мемы, челленджи и видео с песней снова сделали ее вирусной.

  3. вечная тема борьбы и самосовершенствования — текст песни актуален для любого времени, что делает трек привлекательным для новой аудитории.

А что если послушать песню сегодня

Современные слушатели могут открыть для себя Lose Yourself заново, воспринимая ее не только как саундтрек к фильму, но и как универсальный мотиватор. Музыка Эминема объединяет разные поколения, доказывая, что сильная история и эмоции не устаревают.

Интересные факты

  1. Эминем создавал демо прямо на съемочной площадке, используя между дублями музыкальный трейлер.

  2. Песня изначально была отклонена им самим из-за несоответствия рифмы.

  3. Lose Yourself стала первой хип-хоп-композицией, получившей "Оскар" за лучшую оригинальную песню.

