Эмили Блант раскрыла, как совместные фильмы с мужем спасают брак от рутины

Эмили Блант редко делится личными подробностями о семейной жизни, но в недавнем интервью для журнала ELLE, посвящённого женщинам Голливуда 2025 года, актриса рассказала о работе с мужем Джоном Красински и о том, как удается сохранять гармонию в браке. Эта история интересна не только поклонникам звездной пары, но и всем, кто ищет вдохновение в совместной профессиональной деятельности и семейных отношениях.

Совместная работа с Джоном Красински

В 2018 году Эмили и Джон объединились для съёмок фильма ужасов "Тихое место”. Они сыграли супругов Ли и Эвелин Эбботт, пытающихся выжить в постапокалиптическом мире, полном смертельной угрозы. Для Эмили этот опыт был одновременно захватывающим и тревожным, ведь работать с близким человеком всегда непросто.

"Не думаю, что он знал, на что способен, — поделилась она. — Поэтому это было невероятно наблюдать, как он открыл в себе суперспособности", — отметила актриса Эмили Блант.

Изначально Блант с осторожностью относилась к идее совместных съёмок.

"Прежде чем мы начали, я подумала: "Слушай, я очень рада работать с тобой, но ты знаешь, как снимать этот фильм? Потому что я не знаю, как снимать это кино. Поэтому я просто спрашиваю", — вспомнила она. — Он засмеялся и сказал: "Кажется, я знаю, как это снимать. Не понимаю, почему, но я просто это знаю”".

Эта честная и открытая беседа помогла укрепить доверие между ними и создать на площадке атмосферу взаимного уважения и поддержки. По словам актрисы, успех фильма во многом зависел от того, что они восхищались друг другом и доверяли своим партнёрским отношениям.

Личная жизнь и секреты гармонии

Эмили Блант и Джон Красински поженились в 2010 году. Сейчас у пары две дочери — Хейзел и Вайолет. В интервью для англоязычного HELLO! актриса поделилась, что в их браке нет какого-то тайного рецепта счастья.

"Боже мой, мне кажется, что мы с Джоном постоянно оказываемся в ситуации, где нам приходится говорить, что есть какой-то секрет. На самом деле никакого секрета нет", — пояснила Блант.

Совместная жизнь и работа, по мнению Эмили, требуют честности, открытости и умения слушать партнёра. Она подчеркивает, что совместная профессия не должна становиться источником конфликтов, а наоборот — возможностью лучше понять друг друга.

Исторический контекст: актерские пары Голливуда

В Голливуде сотрудничество супругов на съемочной площадке имеет давнюю традицию. Звёздные пары, как правило, сталкиваются с определёнными трудностями: баланс личной жизни и профессиональных амбиций, страх потерять индивидуальность или столкнуться с критикой. Пример Блант и Красински показывает, что при правильной коммуникации и взаимной поддержке, совместные проекты могут укрепить отношения.

