Девушка путешествует
Девушка путешествует
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 17:15

Туризм рвётся в новые точки роста: развивающиеся страны обгоняют привычные направления в 2026 году

Мировая туристическая карта меняется быстрее, чем ожидали даже оптимисты отрасли. Потоки путешественников возвращаются к допандемийным значениям, но растут уже не только за счёт привычных направлений. На первый план выходят страны, которые ещё недавно оставались в тени массового туризма. Об этом сообщает Турпром.

Развивающиеся рынки задают темп

В 2025 году число международных поездок достигло 1,5 млрд, а общий рост составил около 4%, почти вернувшись к прежней динамике в 5% ежегодно. Европа по-прежнему удерживает лидерство — почти 800 млн прибытий и прирост на 6%, однако наиболее впечатляющие показатели демонстрируют развивающиеся страны.

Бразилия прибавила 37%, Египет — 20%, Бутан — 30%, Эфиопия — 15%, Сейшельские острова — 13%. Эти направления привлекают тех, кто ищет новые впечатления без переполненных улиц и длинных очередей. Речь идёт не только о цифрах, но и о смене предпочтений: туристы всё чаще выбирают аутентичность, природные ландшафты и культурную глубину, что перекликается с трендом на медленный туризм.

По данным "Барометра мирового туризма" Управления ООН по туризму, особенно заметен рост в Африке — регион в целом опередил средние мировые темпы. Латинская Америка укрепляет позиции за счёт расширения авиасообщения, а Азия делает ставку на устойчивые модели развития.

Страны, которые удивили рынки

Египет усилил интерес благодаря открытию Большого Египетского музея рядом с пирамидами Гизы. Долгожданный запуск стал стимулом для 20-процентного роста, а туроператоры фиксируют значительное увеличение бронирований по сравнению с 2024 годом. Параллельно усиливается тренд на "медленные" маршруты — например, путешествия по Нилу на традиционных дахабиях с остановками у удалённых храмов. При грамотном планировании можно совместить Каир, Луксор и побережье Красного моря, выстраивая маршрут по Египту без изматывающих переездов.

Бразилия активно развивает программу Embratur, субсидируя новые авиарейсы совместно с перевозчиками. Крупные международные события — от Олимпиады в Рио до подготовки к женскому чемпионату мира по футболу 2027 года — укрепляют имидж страны. Сан-Паулу постепенно превращается в центр гастрономии и музыкальной сцены, привлекая ценителей культуры.

Эфиопия восстановила авиасообщение после кризиса в Тыграе и запустила в 2025 году платформу Visit Ethiopia. Рост на 15% отражает возвращение прежних гостей и интерес молодёжи к активным форматам отдыха. Новые гостиницы и сервисы усиливают спрос, а акцент на природе и историческом наследии меняет восприятие страны на международной арене.

Сейшельские острова сделали ставку на качество. Помимо пляжного отдыха, туристам предлагают пешие маршруты к водопадам, снорклинг и знакомство с креольской кухней. Бутан же сохраняет модель "высокая цена — низкий объём", взимая плату за устойчивое развитие в размере 100 долларов за ночь, направляя средства на сохранение культуры и экологии.

Что ждёт путешественников в 2026 году

Ожидания на 2026 год предполагают дальнейший рост на уровне 5-7% с акцентом на развивающиеся рынки. Для российских туристов это означает расширение выбора за пределами традиционных европейских маршрутов. Улучшение авиасообщения делает доступнее Бразилию и Эфиопию, а Египет укрепляет позиции как направление для семейного и культурного отдыха.

Среди ключевых тенденций эксперты выделяют:

  1. Устойчивый туризм и экологические сборы.

  2. Персонализированные маршруты и малые группы.

  3. Интеграцию путешественников в локальную культуру.

  4. Рост роли технологий в планировании поездок.

Сезонные события, такие как крупные спортивные турниры или редкие природные явления, дополнительно подогревают интерес к отдельным странам. Всё это формирует новую структуру спроса, где важны не только цена и климат, но и уникальный опыт.

Туризм в 2026 году обещает стать более разнообразным и осознанным. Развивающиеся направления уже демонстрируют уверенный рост и предлагают альтернативу перегруженным курортам. Для путешественников это возможность открыть новые культуры и маршруты, сохранив комфорт и безопасность. Именно этот сдвиг делает следующий сезон особенно интересным для тех, кто готов выйти за рамки привычного.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

