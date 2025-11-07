Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Аварийное жилье
Аварийное жилье
© Self-photographed by Mitte (Georg Mittenecker) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license
Главная / Центральный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 22:21

Ждать больше нельзя: депутаты Воронежа настаивают на решительных мерах

Депутаты гордумы Воронежа призвали ускорить расселение аварийных домов

Воронежские депутаты потребовали ускорить темпы расселения аварийных домов. Этот вопрос стал ключевым на заседании городской думы, где обсуждались изменения в муниципальной программе по обеспечению горожан доступным и комфортным жильём.

Корректировка программы и использование средств

Руководитель управления жилищных отношений Воронежа Олег Зацепин пояснил, что внесённые изменения носят технический характер: уточняются показатели, связанные с количеством расселяемых граждан. В некоторых случаях число жителей изменилось из-за судебных решений или смерти собственников жилья.

По итогам прошедших торгов и снижения стоимости квадратного метра образовалась экономия бюджетных средств. Чтобы полностью освоить выделенные федеральные деньги, ведомство предложило дополнительно включить в программу квартиры на бульваре Пионеров, расселение которых планируется во втором этапе 2025 года.

Два уровня программы и дефицит федеральных средств

Как отметил Зацепин, программа расселения аварийных домов состоит из двух частей — федеральной, действующей более десяти лет, и региональной, реализуемой с 2019 года совместно с правительством Воронежской области.

Сегодня в городе официально зарегистрировано 120 аварийных домов. В среднем за год удаётся расселить около 16 объектов за счёт средств областного и городского бюджета. В рамках программы 2025 года уже переселены жители 12 домов, остальные находятся в процессе.

При этом объём федерального финансирования остаётся ограниченным: в текущем году Воронеж получил около 80 миллионов рублей, что значительно меньше потребностей. Одна из причин снижения объёмов поддержки — уменьшение числа расселённых объектов.

Депутаты требуют ускорения и контроля

На заседании председатель бюджетной комиссии гордумы Андрей Соболев подчеркнул, что темпы расселения должны быть выше. Он предложил направить представителя муниципалитета для сопровождения заявки города на финансирование, чтобы добиться увеличения объёмов федеральных средств.

Мэрия уже подала заявку на 2026 год на сумму 700 миллионов рублей, однако окончательный размер финансирования станет известен только в марте. По мнению депутатов, успешная реализация программы напрямую зависит от активной позиции городских властей и своевременного освоения средств.

Воронежское руководство уверено, что при поддержке федерального центра удастся ускорить процесс и улучшить жилищные условия для сотен семей, десятилетиями проживающих в аварийных зданиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рязанские хирурги удвоили число трансплантаций почек 16.10.2025 в 19:08
25 новых жизней за девять месяцев: в Рязани совершили медицинский прорыв

Рязанские хирурги удвоили число пересадок почек: за девять месяцев 2025 года проведено 25 операций по ОМС — результат роста потенциала региональной трансплантологии.

Читать полностью » Полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев представил нового федерального инспектора во Владимирской области 15.10.2025 в 10:49
Тихая рокировка с большими ставками: как смена инспектора может повлиять на регион

Во Владимирской области представили нового федерального инспектора. Узнаем, кто занял пост, какие задачи ему предстоит решить и что ждёт регион.

Читать полностью » Экономист Игорь Балынин: ежемесячное пособие по уходу за ребёнком при средней зарплате достигнет 38,7 тысячи рублей 15.10.2025 в 10:40
Поддержка, которая растёт вместе с ребёнком: что принесёт новый год семьям

В 2026 году родителям малышей до полутора лет повысят пособие. Узнаем, насколько вырастут минимальные и максимальные выплаты и от чего зависит их размер.

Читать полностью » Капремонт поликлиники № 7 в Белгороде выполнен на 71 % — работы планируют завершить к декабрю 2025 года 15.10.2025 в 10:18
Дом, где лечат время: как реконструкция меняет представление о городской медицине

В Белгороде завершается капремонт поликлиники № 7. Узнаем, как преобразится здание, какие новшества появятся и когда медучреждение вновь откроет двери.

Читать полностью » Средняя зарплата в Белгороде за полгода 2025 года выросла на 18,9 % — до 73,1 тысячи рублей 15.10.2025 в 10:15
Зарплаты растут повсюду, но не одинаково: карта богатства России меняется

Белгород вошёл в число лидеров Черноземья по росту доходов. Узнаем, как изменилась покупательная способность и кто оказался на вершине рейтинга.

Читать полностью » В Подмосковье раньше времени выпал первый снег 12.10.2025 в 23:50
Подмосковье укрыло снегом: о чем синоптики предупреждают далее

В Подмосковье выпал первый снег: в Подольске засняли белые хлопья, а синоптики предупредили о сильных осадках и похолодании в начале недели.

Читать полностью » Путин временно отменил акцизы на «зимний» дизель 12.10.2025 в 22:13
Что изменится на заправках: зимний дизель освобождают от акцизов до весны 2026 года

Путин временно отменил акцизы на зимний дизель, чтобы поддержать нефтепереработчиков и сдержать рост цен на топливо в холодный сезон. кому это выгодно?

Читать полностью » Алексей Трепалин: перебои с бензином в России связаны с ростом спроса и ремонтом НПЗ 27.09.2025 в 22:10
Пустые колонки и лимиты на бензин: почему юг России остался без топлива

На юге и в центре России начались перебои с бензином: пустые заправки, рост цен и угрозы дефицита. Эксперты рассказали, почему всё так серьёзно.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Для восстановления компрессии в старых автомобильных двигателях можно использовать Димексид
Еда
Термическая обработка не уничтожает токсины в просроченной пище
Красота и здоровье
Доктор Нокс Бисли: главной причиной облысения остаётся генетика и чувствительность к ДГТ
Наука
Гласный: короеды усиливают ущерб хвойным лесам Европы из-за изменения климата
Красота и здоровье
Сьюзан Тейлор: добавки с биотином не ускоряют рост волос у здоровых людей
Дом
Френч-пресс вновь становится популярным способом приготовления кофе без кофемашины
Культура и шоу-бизнес
Идеальная любовь рухнула: как уход Аны де Армас на самом деле потряс Тома Круза
Садоводство
Аналоги ромашек для сада: 12 удивительных цветов с уникальными особенностями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet