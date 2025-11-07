Ждать больше нельзя: депутаты Воронежа настаивают на решительных мерах

Воронежские депутаты потребовали ускорить темпы расселения аварийных домов. Этот вопрос стал ключевым на заседании городской думы, где обсуждались изменения в муниципальной программе по обеспечению горожан доступным и комфортным жильём.

Корректировка программы и использование средств

Руководитель управления жилищных отношений Воронежа Олег Зацепин пояснил, что внесённые изменения носят технический характер: уточняются показатели, связанные с количеством расселяемых граждан. В некоторых случаях число жителей изменилось из-за судебных решений или смерти собственников жилья.

По итогам прошедших торгов и снижения стоимости квадратного метра образовалась экономия бюджетных средств. Чтобы полностью освоить выделенные федеральные деньги, ведомство предложило дополнительно включить в программу квартиры на бульваре Пионеров, расселение которых планируется во втором этапе 2025 года.

Два уровня программы и дефицит федеральных средств

Как отметил Зацепин, программа расселения аварийных домов состоит из двух частей — федеральной, действующей более десяти лет, и региональной, реализуемой с 2019 года совместно с правительством Воронежской области.

Сегодня в городе официально зарегистрировано 120 аварийных домов. В среднем за год удаётся расселить около 16 объектов за счёт средств областного и городского бюджета. В рамках программы 2025 года уже переселены жители 12 домов, остальные находятся в процессе.

При этом объём федерального финансирования остаётся ограниченным: в текущем году Воронеж получил около 80 миллионов рублей, что значительно меньше потребностей. Одна из причин снижения объёмов поддержки — уменьшение числа расселённых объектов.

Депутаты требуют ускорения и контроля

На заседании председатель бюджетной комиссии гордумы Андрей Соболев подчеркнул, что темпы расселения должны быть выше. Он предложил направить представителя муниципалитета для сопровождения заявки города на финансирование, чтобы добиться увеличения объёмов федеральных средств.

Мэрия уже подала заявку на 2026 год на сумму 700 миллионов рублей, однако окончательный размер финансирования станет известен только в марте. По мнению депутатов, успешная реализация программы напрямую зависит от активной позиции городских властей и своевременного освоения средств.

Воронежское руководство уверено, что при поддержке федерального центра удастся ускорить процесс и улучшить жилищные условия для сотен семей, десятилетиями проживающих в аварийных зданиях.