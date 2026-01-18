Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Седые волосы
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 12:59

Снизила контраст у корней этими оттенками — и седые пряди перестали “кричать” через две недели

Тёмный блонд снижает контраст седины и отросших корней — El Universal

Седина больше не обязана превращать жизнь в бесконечный марафон к корням и ежемесячным окрашиваниям. Всё больше людей выбирают стратегии, где серебристые пряди не "воюют" с цветом, а становятся частью образа и делают переход мягче. Секрет не в том, чтобы закрасить всё наглухо, а в том, чтобы снизить контраст и добавить многомерность. Об этом сообщает El Universal.

Почему седина становится заметной и как это обойти

Главный враг спокойствия — резкая граница между натуральной базой и краской. Чем темнее и плотнее оттенок, тем сильнее бросаются в глаза отрастающие корни и отдельные белые волоски. Поэтому наиболее выигрышно работают цвета, близкие к вашему природному тону, а также техники, где у корней остаётся мягкая растяжка и нет чёткой линии.

Ещё один нюанс — подтон седины. У кого-то она "прозрачная" и холодная, у кого-то — более плотная и заметная. Оттенки с холодным или нейтральным направлением часто легче "подружить" с серебром, а тёплые — требуют аккуратного подбора, чтобы не выглядело пятнисто.

Пять оттенков, которые помогают "растворить" седину

  1. Тёмный блонд. Он близок к натуральным корням у многих и делает седые пряди менее контрастными, особенно если седина серебристая и с холодным подтоном.
  2. Светло-каштановый. Универсальная база, которая хорошо смотрится и в тёплом, и в холодном варианте, а при добавлении тонких прядей выглядит живо и естественно.
  3. Естественный балаяж. Цвет уходит к длине, а у корней остаётся мягкая растяжка, поэтому отрастающий участок не выделяется и не создаёт ощущение "полосы".
  4. Медовые оттенки. Они добавляют тепла и "перемешивают" картинку за счёт нюансов, помогая седине не торчать отдельно, а распределяться по общей палитре.
  5. Дымчатый серый или мягкое серебро. Подход для тех, кто не прячет перемены, а стилизует их: седина становится частью дизайна, а не проблемой, которую нужно догонять.

Как реже ходить в салон и сохранять аккуратный вид

Чтобы выбранная стратегия работала дольше, обычно делают ставку на поддерживающий уход и мягкие обновления, а не на жёсткие перекраски. В частности, полезны оттеночные средства между окрашиваниями, которые освежают длину, но не требуют трогать корни. Часто рекомендуют также фиолетовые или синие шампуни и кондиционеры, чтобы нейтрализовать нежелательную желтизну и сохранить чистоту тона.

Ещё один практичный приём — стрижка с продуманной текстурой: слои и движение помогают переходам выглядеть натуральнее, а цвет — многомернее. В паре с тонкими прядями или балаяжем это даёт эффект "всё так и задумано", даже когда прошло несколько недель.

В 2026 году идея всё чаще в том, чтобы не прятать седину любой ценой, а сделать её частью современного стиля. Когда оттенок выбран правильно, визиты в салон действительно можно растянуть, а волосы будут выглядеть ухоженно без ощущения вечной гонки.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

