Артём Соколов Опубликована сегодня в 19:47

Всего четыре ингредиента — и легенда: любимый сэндвич Элвиса стал частью истории США

Он не просто пел хиты и собирал стадионы — Элвис Пресли сумел оставить след даже в гастрономии. Его любимый сэндвич стал настолько узнаваемым, что давно живёт под собственным именем и почти не нуждается в описаниях. Всего четыре ингредиента сделали это блюдо частью американской культурной мифологии. Об этом рассказывает Allrecipes.

Как еда стала частью легенды

Музыкальных икон знают по сцене, наградам и влиянию на индустрию, но единицы ассоциируются с конкретным блюдом. Элвис оказался именно таким исключением. В отличие от множества "звёздных" рецептов, его сэндвич не был маркетинговым ходом — он появился из личной привычки и вкусовых пристрастий.

Пресли славился любовью к еде и редко изменял тому, что ему действительно нравилось. В годы жизни в Грейсленде он регулярно ел простой жареный бутерброд с арахисовым маслом и бананом, который позже дополнили беконом. Со временем это сочетание стало настолько популярным, что вдохновило десятки вариаций — от бургеров до десертов, но название у них было одно.

Простота вкуса и идеальный баланс

Секрет "Элвиса" — в контрасте. Сладость спелого банана, плотная кремовая текстура арахисового масла и солёно-хрустящий бекон создают сбалансированный вкус, который одновременно насыщает и удивляет. Финальный штрих — обжарка на сливочном масле до золотистой корочки, благодаря которой сэндвич становится по-настоящему indulgent.

Исторически рецепт тоже менялся. По воспоминаниям личного повара Пресли Мэри Дженкинс, изначально бутерброд готовили без бекона, а хлеб не всегда поджаривали заранее. Именно идея сначала обжарить ломтики хлеба изменила текстуру и сделала блюдо культовым. Позже к нему всё чаще добавляли бекон, усиливая солёно-сладкий контраст.

Масло, ночные рейсы и кулинарные мифы

Любовь Элвиса к этому сэндвичу со временем обросла легендами. Одна из самых известных историй связана с ночным перелётом 1976 года, когда Пресли и его друзья отправились частным самолётом за фирменными бутербродами Fool's Gold — огромными буханками с арахисовым маслом, вареньем и беконом. Этот эпизод окончательно закрепил образ Короля рок-н-ролла как человека, искренне преданного своим гастрономическим слабостям.

В результате классический "Элвис" стал своеобразным компромиссом между разными версиями рецепта, вобрав в себя всё, что Пресли любил больше всего.

Как приготовить сэндвич "Элвис"

Для классического варианта используют минимальный набор продуктов:

  1. Два ломтика белого хлеба.
  2. Арахисовое масло.
  3. Спелый банан.
  4. Хрустящий бекон и сливочное масло для жарки.

Хлеб поджаривают до золотистой корочки, щедро намазывают арахисовым маслом, выкладывают ломтики банана и бекон, затем обжаривают сэндвич на сливочном масле, постоянно переворачивая, чтобы каждая сторона пропиталась и стала румяной.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

