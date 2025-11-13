Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мюзикл "Злая"
Мюзикл "Злая"
© commons.wikimedia.org by bradleypjohnson is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 11:03

Фанаты "Злой", приготовьтесь: Airbnb даст шанс погрузиться в "Злую"

В калифорнийском городе Таузенд-Оукс можно будет будет переночевать в убежище Эльфабы из "Злой" — Airbnb

На Airbnb появится уникальная возможность провести ночь в настоящем убежище Эльфабы — главной героини продолжения киномюзикла "Злая: Навсегда". Это тематическое пространство погружает гостей в атмосферу волшебного леса, полностью воссоздавая мир, знакомый зрителям по фильму.

Дом находится в живописном городе Таузенд-Оукс, штат Калифорния. Его архитектура органично вписывается в природный ландшафт: стены и крыша выполнены в виде переплетений деревьев и лиан, а интерьер дополнен мебелью из натурального коричневого дерева. Повсюду размещены зеленые растения, создающие ощущение лесной чащи, а мягкий свет фонарей формирует уютную, сказочную атмосферу.

Внутри дом буквально пропитан деталями, связанными с образом Эльфабы. Здесь можно увидеть знаменитую черную шляпу ведьмы, метлу, священную книгу Гриммория и другие атрибуты. Также присутствуют отсылки к событиям второй части "Злой": постеры с призывом "Бегите!" и изображением волшебницы, карты страны Оз, склянки с зелиями и волшебными настойками.

Программа проживания

Гости смогут не только осмотреть декорации, но и погрузиться в интерактивное волшебное приключение. Программа включает:

  1. заварку и дегустацию чая у камина.

  2. создание собственной метлы из мха, ивовых прутьев и цветов.

  3. вечерний ужин, состоящий из даров леса, с ароматными травами и сезонными ягодами.

  4. сувениры на память о посещении — от миниатюрных магических книг до тематических украшений.

Забронировать пребывание можно будет в декабре. Участие в розыгрыше ограничено: заявки принимаются до 20 ноября, а победители определяются случайным образом.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уникальный тематический опыт Доступность ограничена розыгрышем
Интерактивные мастер-классы Только одна ночь проживания
Атмосфера волшебного леса Требуется готовность к активностям на свежем воздухе
Сувениры и подарки Не подходит для больших групп

FAQ

Как выбрать дату проживания?
Заявки принимаются до 20 ноября, победители будут определены случайным образом, а бронь действует на одну ночь.

Сколько стоит участие?
Стоимость проживания определяется Airbnb, но основной момент — выигрыш в розыгрыше.

Мифы и правда

  • Миф: проживание подходит только детям.
    Правда: программа рассчитана на всех возрастов, включая взрослых и пары.

  • Миф: атмосфера ограничена интерьером.
    Правда: гости участвуют в мастер-классах и активностях на улице, что усиливает эффект погружения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джеймс Ван Дер Бик распродает реквизит из вчера в 23:59
Звезда "Бухты Доусона" распродаёт прошлое: всё ради жизни

Звезда сериала "Бухта Доусона" решил расстаться с легендарным реквизитом, чтобы профинансировать лечение. Что именно он выставил на торги?

Читать полностью » Ева Лонгория станет ведущей и продюсером реалити-шоу NFL Hometown Eats — Deadline вчера в 22:59
Одна из отчаянных домохозяек снова в деле — но теперь вы её не узнаете

Ева Лонгория возвращается на телевидение в неожиданной роли — актриса станет ведущей шоу о любви, еде и футболе, где каждый эпизод погружает зрителей в атмосферу Далласа.

Читать полностью » Звезда вчера в 21:59
Голливуд скорбит: смерть звезды "Ангелов Чарли" раскрыла её скрытые испытания

Легендарная актриса Салли Киркланд скончалась в 84 года, оставив богатое наследие на экране и в благотворительных проектах, о её судьбе расскажем подробнее.

Читать полностью » Адель дебютирует в кино в фильме вчера в 20:52
Адель решилась на шаг, который изменит её карьеру: Том Форд готовит проект-сенсацию

Адель впервые выходит за рамки сцены: певица снимется в фильме Тома Форда по роману Энн Райс — визуальной драме о любви, утрате и силе искусства.

Читать полностью » Дженна Ортега проявила безразличие на мероприятии Netflix — очевидцы вчера в 18:57
Дженна Ортега замолчала посреди сцены: фанаты уверены — случилось нечто серьёзное

На промо-событии Netflix Дженна Ортега удивила фанатов холодным поведением. Что стоит за этим — усталость, разлад с коллегами или простое недоразумение?

Читать полностью » Тайлер Поузи дебютирует в режиссуре с триллером вчера в 17:51
Он был оборотнем, а теперь снимает монстра внутри человека: звезда "Волчонка" раскрывает новую сторону ужаса

Тайлер Поузи впервые встанет за камеру, чтобы снять историю о друзьях, оказавшихся в трезвом доме, где добро и зло меняются местами.

Читать полностью » Кайли Дженнер лайкнула публикацию Шаламе в соцсетях после слухов о разрыве вчера в 16:56
Соцсети решают судьбу пары: Кайли Дженнер ловко развеяла слухи о расставании

После слухов о разрыве Кайли Дженнер заявила, что её отношения с Тимоти Шаламе остаются крепкими, поставив важный лайк в соцсетях.

Читать полностью » Фильм вчера в 12:47
Папа и кинозал: четыре фильма, которые раскрыли душу Льва XIV

Папа Римский Лев XIV назвал свои любимые фильмы и пригласил звёзд Голливуда в Ватикан. Он уверен, что кино способно стать новым языком духовного диалога.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Доктор Луиза Чанг: медвежья походка укрепляет руки и мышцы кора
Красота и здоровье
Кардиолог Андрей Кондрахин: частое сердцебиение связано с потреблением кофе и чая
Наука
Цифровой двойник Земли повышает точность климатических симуляций благодаря вычислительным системам — Филипп Штейн
Авто и мото
Поставил шторку на госномер “для безопасности” — инспектор доказал умысел за пару минут
ДФО
Инфраструктура требует инвестиций, повышая стоимость новостроек и создавая нагрузку для девелоперов – Анна Семенова
Туризм
Редкие туристические направления вызывают рост интереса у опытных путешественников
Питомцы
Британская короткошёрстная подходит занятым людям — ветеринары
Дом
Кому положена помощь по программе Молодая семья: субсидии на жильё для семей до 35 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet