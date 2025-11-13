Фанаты "Злой", приготовьтесь: Airbnb даст шанс погрузиться в "Злую"

На Airbnb появится уникальная возможность провести ночь в настоящем убежище Эльфабы — главной героини продолжения киномюзикла "Злая: Навсегда". Это тематическое пространство погружает гостей в атмосферу волшебного леса, полностью воссоздавая мир, знакомый зрителям по фильму.

Дом находится в живописном городе Таузенд-Оукс, штат Калифорния. Его архитектура органично вписывается в природный ландшафт: стены и крыша выполнены в виде переплетений деревьев и лиан, а интерьер дополнен мебелью из натурального коричневого дерева. Повсюду размещены зеленые растения, создающие ощущение лесной чащи, а мягкий свет фонарей формирует уютную, сказочную атмосферу.

Внутри дом буквально пропитан деталями, связанными с образом Эльфабы. Здесь можно увидеть знаменитую черную шляпу ведьмы, метлу, священную книгу Гриммория и другие атрибуты. Также присутствуют отсылки к событиям второй части "Злой": постеры с призывом "Бегите!" и изображением волшебницы, карты страны Оз, склянки с зелиями и волшебными настойками.

Программа проживания

Гости смогут не только осмотреть декорации, но и погрузиться в интерактивное волшебное приключение. Программа включает:

заварку и дегустацию чая у камина. создание собственной метлы из мха, ивовых прутьев и цветов. вечерний ужин, состоящий из даров леса, с ароматными травами и сезонными ягодами. сувениры на память о посещении — от миниатюрных магических книг до тематических украшений.

Забронировать пребывание можно будет в декабре. Участие в розыгрыше ограничено: заявки принимаются до 20 ноября, а победители определяются случайным образом.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Уникальный тематический опыт Доступность ограничена розыгрышем Интерактивные мастер-классы Только одна ночь проживания Атмосфера волшебного леса Требуется готовность к активностям на свежем воздухе Сувениры и подарки Не подходит для больших групп

FAQ

Как выбрать дату проживания?

Заявки принимаются до 20 ноября, победители будут определены случайным образом, а бронь действует на одну ночь.

Сколько стоит участие?

Стоимость проживания определяется Airbnb, но основной момент — выигрыш в розыгрыше.

