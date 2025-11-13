Фанаты "Злой", приготовьтесь: Airbnb даст шанс погрузиться в "Злую"
На Airbnb появится уникальная возможность провести ночь в настоящем убежище Эльфабы — главной героини продолжения киномюзикла "Злая: Навсегда". Это тематическое пространство погружает гостей в атмосферу волшебного леса, полностью воссоздавая мир, знакомый зрителям по фильму.
Дом находится в живописном городе Таузенд-Оукс, штат Калифорния. Его архитектура органично вписывается в природный ландшафт: стены и крыша выполнены в виде переплетений деревьев и лиан, а интерьер дополнен мебелью из натурального коричневого дерева. Повсюду размещены зеленые растения, создающие ощущение лесной чащи, а мягкий свет фонарей формирует уютную, сказочную атмосферу.
Внутри дом буквально пропитан деталями, связанными с образом Эльфабы. Здесь можно увидеть знаменитую черную шляпу ведьмы, метлу, священную книгу Гриммория и другие атрибуты. Также присутствуют отсылки к событиям второй части "Злой": постеры с призывом "Бегите!" и изображением волшебницы, карты страны Оз, склянки с зелиями и волшебными настойками.
Программа проживания
Гости смогут не только осмотреть декорации, но и погрузиться в интерактивное волшебное приключение. Программа включает:
заварку и дегустацию чая у камина.
создание собственной метлы из мха, ивовых прутьев и цветов.
вечерний ужин, состоящий из даров леса, с ароматными травами и сезонными ягодами.
сувениры на память о посещении — от миниатюрных магических книг до тематических украшений.
Забронировать пребывание можно будет в декабре. Участие в розыгрыше ограничено: заявки принимаются до 20 ноября, а победители определяются случайным образом.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Уникальный тематический опыт
|Доступность ограничена розыгрышем
|Интерактивные мастер-классы
|Только одна ночь проживания
|Атмосфера волшебного леса
|Требуется готовность к активностям на свежем воздухе
|Сувениры и подарки
|Не подходит для больших групп
FAQ
Как выбрать дату проживания?
Заявки принимаются до 20 ноября, победители будут определены случайным образом, а бронь действует на одну ночь.
Сколько стоит участие?
Стоимость проживания определяется Airbnb, но основной момент — выигрыш в розыгрыше.
Мифы и правда
Миф: проживание подходит только детям.
Правда: программа рассчитана на всех возрастов, включая взрослых и пары.
Миф: атмосфера ограничена интерьером.
Правда: гости участвуют в мастер-классах и активностях на улице, что усиливает эффект погружения.
