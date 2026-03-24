© https://pixabay.com by webandi is licensed under Free
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 15:29

Съедобная архитектура за сто тысяч: московские кондитеры создали самый дорогой праздничный кулич

В преддверии праздника Светлой Пасхи в московских кондитерских ассортимент пополнился продукцией премиального сегмента. В продаже появился эксклюзивный десерт, стоимость которого достигает 100 тысяч рублей за штуку. Изделие получило официальное название "Кремлёвский кулич" и позиционируется как уникальное праздничное предложение. Информацию о дорогостоящем товаре распространил Telegram-канал "Москва сейчас", обратив внимание на необычное ценообразование в столичных пекарнях в этом сезоне.

Эстетика и декор десерта

Основным фактором, повлиявшим на высокую стоимость изделия, стало авторское художественное оформление. Кондитеры сделали акцент на детализации: верхушку кулича венчает миниатюрная фигурка столичного собора Василия Блаженного. Этот элемент превращает традиционную выпечку в своего рода скульптурную композицию.

Использование подобных декоративных решений требует от мастеров особой точности в работе с кондитерскими материалами. Каждое изделие рассматривается производителями не просто как еда, а как предмет коллекционирования, привязанный к праздничной дате. Подобный подход позволяет кондитерам выделяться на фоне конкурентов в условиях насыщенного московского рынка.

При изготовлении подобных позиций учитывается не только вкус, но и визуальное восприятие, что критично для сегмента подарков класса люкс. Высокая цена в таких случаях оправдывается эксклюзивностью каждого экземпляра и затратами высококвалифицированного ручного труда.

Роль уникальных продуктов в городской среде

Появление товаров с экстремально высокой ценой в региональных и столичных реалиях нередко вызывает дискуссии о доступности городской среды. Аналитики отмечают, что подобная продукция ориентирована на узкую аудиторию, ценящую статусность и необычные формы празднования привычных мероприятий.

"Подобные кейсы в сфере ритейла часто становятся точками притяжения внимания к локальному бренду. Для муниципального управления и развития городской инфраструктуры важно, чтобы предприниматели создавали не только элитарные, но и общедоступные культурные продукты. Развитие территорий подразумевает баланс между имиджевыми проектами и базовыми услугами для всех жителей. Впрочем, инициативы частного бизнеса по созданию уникальных товаров всегда добавляют динамики столичной жизни".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Рынок праздничных товаров в столице продолжает эволюционировать, адаптируясь под запросы потребителей с разным уровнем дохода. Несмотря на стоимость, интерес к таким изделиям подтверждает высокий спрос на событийный маркетинг, где еда становится частью культурного кода или праздничного ритуала.

Календарные особенности Пасхи

Выпуск кулича с подобным ценником приурочен к празднованию Пасхи, которое в текущем году выпадает на 12 апреля. Подготовка к этой дате традиционно стимулирует рост продаж праздничной выпечки, причем производители стараются охватить все сегменты рынка — от массового до премиального.

Выбор даты 12 апреля задает ритм всей пасхальной кампании, заставляя сети и частные пекарни заранее планировать объемы производства и ассортимент. Эксклюзивные предложения, подобные "Кремлёвскому куличу", ежегодно появляются в столице, подчеркивая статус Москвы как центра гастрономических экспериментов.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Прорыв века во Владимирской области: новые сенсоры ВлГУ спасут миллионы жизней на опасных производствах сегодня в 13:15

Современные решения от ученых ВлГУ предоставляют новые возможности для мониторинга токсичных газов, рискуя изменить подход к защищенности населения.

Читать полностью » Москва финансово взлетела: зарплаты для иностранцев достигают рекордных сумм сегодня в 12:25

В России наблюдается рекордное повышение зарплат для иностранных работников, особенно в столице и регионах.

Читать полностью » Стройка как конструктор из детства: дома в Москве теперь собирают без бетона и лишней пыли вчера в 22:22

Столичные стройплощадки переходят на принципиально новые рельсы: от управления тяжелой техникой по экрану до конструкторов, заменяющих привычный бетон.

Читать полностью » Не только просвещение: в Тульской области заложили основу для укрепления связей между народами вчера в 20:49

Представители власти и духовенства приступили к разработке стратегии, способной укрепить общественные связи и изменить подход к воспитанию молодежи в регионе.

Читать полностью » Миллиард на детское здоровье: в густонаселенном районе Рязани готовят к старту большую стройку вчера в 20:35

В одном из самых загруженных микрорайонов города готовятся к началу масштабного проекта по расширению доступности квалифицированной медицинской помощи.

Читать полностью » Усадьбы выходят из тени руин: масштабная программа перезагрузки наследия стартует в Тамбове вчера в 17:34

Власти региона готовят масштабную программу по спасению архитектурных памятников, ставя перед собой задачу найти новый баланс между законом и частным капиталом.

Читать полностью » Семь ключей к бокалу: хитрости, которые помогут сориентироваться на винной ярмарке в Ярославле вчера в 15:29

Весеннее событие в Ярославле открывает сезон масштабных гастрономических встреч, предлагая горожанам по-новому взглянуть на выбор напитков и их подачу.

Читать полностью » Больше никаких проводов в груди: российские биоинженеры из МФТИ нашли замену кардиостимуляторам вчера в 15:26

В медицине назревает прорыв, который обещает избавить пациентов с сердечными патологиями от зависимости от традиционных металлических устройств и их замены.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Миф об углеводном окне рушится: наука показала истинный источник роста мускулатуры
Питомцы
Кошачья улыбка без губ: как именно питомец показывает восторг, не используя человеческий смех
ПФО
Нефтегазовый кран перекрыт: казна Татарстана недосчиталась миллиардов в начале года
СЗФО
Бумажный бум в Вологде: тысячи людей собрались ради встреч с авторами и редких книжных новинок
СЗФО
Горы отходов уходят в историю: новый завод в Выборге превращает мусор в полезный ресурс
Красота и здоровье
Разные пути к помощи: как гендер влияет на обращение за психиатрической помощью
Авто и мото
Конец эпохи черного рынка: заветные знаки на авто получат прозрачную цену и официальный статус
Красота и здоровье
Вечерний рацион строит архитектуру сна: от выбора ингредиентов зависит бодрость утра
