Бег на высоте резко поменял моё дыхание — жаль, раньше не делала так

Подготовка к крупному марафону редко проходит спокойно. Даже опытные бегуны признаются: чем ближе старт, тем сильнее накатывает волнение. Автор оригинальной истории переживала примерно то же, и, чтобы справиться с тревогой, решила вспомнить поездку в Калифорнию, где провела день рядом с профессионалами мирового уровня. Эта возможность стала настоящим окном в жизнь людей, для которых бег — не просто хобби, а ежедневная работа, требующая дисциплины и огромной любви к делу.

Как всё начиналось

Поездка в Маммот-Лейкс запомнилась с первых минут. Вечером, перед насыщенным днём тренировок, участникам устроили дружеский ужин. За столом оказались рекордсменка США Дина Кастор и чемпион Олимпийских отборов Райан Холл — оба спортсмены выступают за Asics. Атмосфера была настолько тёплой, что даже рассказы о сложных забегах звучали легко и вдохновляюще.

Перед сном гостей ждал неожиданный знак внимания: в номере лежал небольшой пакет от Дины с её домашним печеньем, средствами для пробежки и подборкой любимых стихов о Маммот-Лейкс. Такая забота сразу давала понять: перед тобой не только сильнейшая бегунья, но и человек редкой душевности.

Почему элиты выбирают бег в гороной месности

Утро началось рано: планировалось посмотреть первую тренировку дня. Маммот-Лейкс расположен на высоте около 2400 метров, и именно здесь многие атлеты проводят сборы.

По словам тренера и супруга Дины, Эндрю Кастора, люди часто думают, что на высоте "меньше кислорода", но он поясняет иначе:

"Молекулы просто находятся дальше друг от друга", — отметил тренер Эндрю Кастор.

За счёт этого организм адаптируется, увеличивается количество эритроцитов, и спортсмен становится более экономичным "потребителем" кислорода. Когда такие бегуны соревнуются на низине, их тело работает заметно эффективнее.

Для пробежки команда спустилась немного ниже — примерно на 2100 метров. Райан взял с собой своих собак, и даже они бежали стремительно, задавая темп.

Первые ощущения от бега в горах

Даже подготовленному бегуну бывает непросто адаптироваться к таким условиям. Уже на разминке стало ясно: лёгкие работают на повышенной мощности. Тем не менее эмоции перекрывали усталость — возможность бежать рядом с кумиром вдохновляла сильнее любого спортивного напитка.

Советы шаг за шагом

Как организовать пробежку в условиях горной месности

Использовать лёгкие кроссовки с хорошей вентиляцией: модели с карбоновыми пластинами подходят опытным бегунам. Всегда брать с собой воду или изотоник — на высоте обезвоживание наступает быстрее. Наносить солнцезащитный крем: ультрафиолет интенсивнее. Поддерживать комфортный темп, не ориентируясь на обычные показатели. Использовать пульсометр или часы с GPS — в линейке Asics есть варианты для интенсивных тренировок.

Что может пригодиться дополнительно

энергетические батончики;

компрессионные гольфы для восстановления;

лёгкая ветровка или термофутболка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Непривычный темп → перенапряжение → начинать с медленной разминки.

Недостаток воды → головокружение → брать спортивную бутылку с фильтром или мягкую флягу.

Отсутствие защиты кожи → ожоги → использовать крем с SPF 30-50.

Чрезмерная нагрузка в первый день → долгий откат → сочетать бег с мягкой растяжкой или тренировкой в зале.

А что если…

Если человек совсем не адаптирован к высоте, можно чередовать тренировки: день — бег, день — пешие маршруты или лёгкий велосипед. Это позволит привыкнуть к условиям, не рискуя здоровьем. Для тех, кто остаётся на низине, есть альтернатива — маски для имитации высотных условий, хотя они не дают полного эффекта.

Плюсы и минусы

Плюсы:

рост выносливости;

улучшение работы сердечно-сосудистой системы;

повышение эффективности дыхания;

более быстрое восстановление после возвращения на низину.

Минусы:

увеличенная нагрузка на лёгкие;

более медленный темп в первые дни;

необходимость специального снаряжения;

возможная головная боль при адаптации.

FAQ

Как выбрать обувь для высотного бега

Подходят лёгкие модели с хорошей амортизацией. Для длинных забегов — кроссовки с мягкой подошвой, для темповых — облегчённые модели.

Сколько стоит поездка на высотный сбор

Стоимость зависит от региона, но в среднем включает перелёт, проживание и питание; популярные районы вроде Маммот-Лейкс зачастую дороже.

Что лучше: тренировки на высоте или интервальные тренировки

Эффект разный: высота повышает общую выносливость, интервалы — скорость. Оптимально сочетать оба подхода.

Мифы и правда

Миф: на высоте кислорода "меньше".

Правда: его столько же, но молекулы расположены дальше друг от друга, что усложняет дыхание.

Миф: тренировки на высоте подходят всем.

Правда: людям с хроническими заболеваниями стоит консультироваться с врачом.

Миф: эффект сохраняется на месяцы.

Правда: адаптация постепенно снижается спустя 2-3 недели.

Три интересных факта

На высоте организм сжигает больше калорий даже в покое.

Высотные лагеря используют не только бегуны, но и лыжники, биатлонисты и велосипедисты.

Температура в горах может меняться за считанные минуты, поэтому экипировка играет решающую роль.

Исторический контекст

Высотная подготовка стала популярной в 1960-х, когда атлеты заметили, что тренировки в горах помогают показывать рекордные результаты на равнине. С тех пор многие элиты — от марафонцев до триатлетов — регулярно возвращаются в такие места, создавая целые тренировочные центры.