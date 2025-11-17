Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Забег.РФ
Забег.РФ
© commons.wikimedia.org by Гражданка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 6:10

Бег на высоте резко поменял моё дыхание — жаль, раньше не делала так

Горные тренировки делают бегунов экономнее на кислород — тренер Эндрю Кастор

Подготовка к крупному марафону редко проходит спокойно. Даже опытные бегуны признаются: чем ближе старт, тем сильнее накатывает волнение. Автор оригинальной истории переживала примерно то же, и, чтобы справиться с тревогой, решила вспомнить поездку в Калифорнию, где провела день рядом с профессионалами мирового уровня. Эта возможность стала настоящим окном в жизнь людей, для которых бег — не просто хобби, а ежедневная работа, требующая дисциплины и огромной любви к делу.

Как всё начиналось

Поездка в Маммот-Лейкс запомнилась с первых минут. Вечером, перед насыщенным днём тренировок, участникам устроили дружеский ужин. За столом оказались рекордсменка США Дина Кастор и чемпион Олимпийских отборов Райан Холл — оба спортсмены выступают за Asics. Атмосфера была настолько тёплой, что даже рассказы о сложных забегах звучали легко и вдохновляюще.

Перед сном гостей ждал неожиданный знак внимания: в номере лежал небольшой пакет от Дины с её домашним печеньем, средствами для пробежки и подборкой любимых стихов о Маммот-Лейкс. Такая забота сразу давала понять: перед тобой не только сильнейшая бегунья, но и человек редкой душевности.

Почему элиты выбирают бег в гороной месности

Утро началось рано: планировалось посмотреть первую тренировку дня. Маммот-Лейкс расположен на высоте около 2400 метров, и именно здесь многие атлеты проводят сборы.

По словам тренера и супруга Дины, Эндрю Кастора, люди часто думают, что на высоте "меньше кислорода", но он поясняет иначе:

"Молекулы просто находятся дальше друг от друга", — отметил тренер Эндрю Кастор.

За счёт этого организм адаптируется, увеличивается количество эритроцитов, и спортсмен становится более экономичным "потребителем" кислорода. Когда такие бегуны соревнуются на низине, их тело работает заметно эффективнее.

Для пробежки команда спустилась немного ниже — примерно на 2100 метров. Райан взял с собой своих собак, и даже они бежали стремительно, задавая темп.

Первые ощущения от бега в горах

Даже подготовленному бегуну бывает непросто адаптироваться к таким условиям. Уже на разминке стало ясно: лёгкие работают на повышенной мощности. Тем не менее эмоции перекрывали усталость — возможность бежать рядом с кумиром вдохновляла сильнее любого спортивного напитка.

Советы шаг за шагом

Как организовать пробежку в условиях горной месности

  1. Использовать лёгкие кроссовки с хорошей вентиляцией: модели с карбоновыми пластинами подходят опытным бегунам.

  2. Всегда брать с собой воду или изотоник — на высоте обезвоживание наступает быстрее.

  3. Наносить солнцезащитный крем: ультрафиолет интенсивнее.

  4. Поддерживать комфортный темп, не ориентируясь на обычные показатели.

  5. Использовать пульсометр или часы с GPS — в линейке Asics есть варианты для интенсивных тренировок.

Что может пригодиться дополнительно

  • энергетические батончики;

  • компрессионные гольфы для восстановления;

  • лёгкая ветровка или термофутболка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Непривычный темп → перенапряжение → начинать с медленной разминки.

  • Недостаток воды → головокружение → брать спортивную бутылку с фильтром или мягкую флягу.

  • Отсутствие защиты кожи → ожоги → использовать крем с SPF 30-50.

  • Чрезмерная нагрузка в первый день → долгий откат → сочетать бег с мягкой растяжкой или тренировкой в зале.

А что если…

Если человек совсем не адаптирован к высоте, можно чередовать тренировки: день — бег, день — пешие маршруты или лёгкий велосипед. Это позволит привыкнуть к условиям, не рискуя здоровьем. Для тех, кто остаётся на низине, есть альтернатива — маски для имитации высотных условий, хотя они не дают полного эффекта.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • рост выносливости;

  • улучшение работы сердечно-сосудистой системы;

  • повышение эффективности дыхания;

  • более быстрое восстановление после возвращения на низину.

Минусы:

  • увеличенная нагрузка на лёгкие;

  • более медленный темп в первые дни;

  • необходимость специального снаряжения;

  • возможная головная боль при адаптации.

FAQ

Как выбрать обувь для высотного бега

Подходят лёгкие модели с хорошей амортизацией. Для длинных забегов — кроссовки с мягкой подошвой, для темповых — облегчённые модели.

Сколько стоит поездка на высотный сбор

Стоимость зависит от региона, но в среднем включает перелёт, проживание и питание; популярные районы вроде Маммот-Лейкс зачастую дороже.

Что лучше: тренировки на высоте или интервальные тренировки

Эффект разный: высота повышает общую выносливость, интервалы — скорость. Оптимально сочетать оба подхода.

Мифы и правда

  • Миф: на высоте кислорода "меньше".
    Правда: его столько же, но молекулы расположены дальше друг от друга, что усложняет дыхание.

  • Миф: тренировки на высоте подходят всем.
    Правда: людям с хроническими заболеваниями стоит консультироваться с врачом.

  • Миф: эффект сохраняется на месяцы.
    Правда: адаптация постепенно снижается спустя 2-3 недели.

Три интересных факта

  • На высоте организм сжигает больше калорий даже в покое.

  • Высотные лагеря используют не только бегуны, но и лыжники, биатлонисты и велосипедисты.

  • Температура в горах может меняться за считанные минуты, поэтому экипировка играет решающую роль.

Исторический контекст

Высотная подготовка стала популярной в 1960-х, когда атлеты заметили, что тренировки в горах помогают показывать рекордные результаты на равнине. С тех пор многие элиты — от марафонцев до триатлетов — регулярно возвращаются в такие места, создавая целые тренировочные центры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аквааэробика помогает сжечь до 300 калорий за полчаса — врачи сегодня в 5:10
Нашла способ тренироваться в жару без пота — теперь вода мой спортзал

Освежиться, подтянуть тело и улучшить настроение за одно занятие — легко. Эти водные упражнения помогут сжечь калории, не перегреваясь под солнцем.

Читать полностью » Отжимания на брусьях укрепляют мышцы грудной клетки — тренеры сегодня в 4:35
Добавила один маленький шаг — и отжимания на брусьях стали мощнее тренажёров

Отжимания на брусьях раскрывают возможности вашего тела под неожиданным углом — упражнение задействует мышцы, которые редко работают в обычных тренировках.

Читать полностью » Упражнение Hippity Hop улучшило баланс тела за неделю — тренер Сара Хейли сегодня в 4:10
Нашла способ сжигать калории прямо на пляже — теперь не хожу в зал

Песчаная тренировка способна сжечь на 20% больше калорий, чем привычные упражнения на твёрдой поверхности, и подарит заряд энергии и отличное настроение.

Читать полностью » Протеиновые батончики выявили высокий уровень сиропов у производителей — эксперты сегодня в 3:12
Мюсли-батончики мимикрируют под здоровье, а на деле работают как сладкая ловушка

Протеиновые и мюсли-батончики давно стали частью повседневных перекусов, но их польза не так очевидна, как кажется. Разбираемся, что скрывается за упаковкой.

Читать полностью » Движения в воде повышают выработку эндорфинов — нейрофизиологи сегодня в 3:10
Делала эти движения у бассейна — и джинсы снова застегнулись легко

Пока жара зовёт к воде, попробуйте два простых упражнения с аква-лапшой — они помогут сделать талию стройнее, пока вы отдыхаете у бассейна.

Читать полностью » Углеводы очень важны для роста мышечной массы — спортивные врачи сегодня в 2:25
Жму штангу, а толку ноль: одно движение включило мышцы так, что я сильно удивился

Как выстроить тренировку и питание так, чтобы мышцы действительно росли, а тело становилось сильнее — без перегрузок и бесполезных усилий.

Читать полностью » Махи ногами лёжа помогли новичкам развить баланс — фитнес-инструктор сегодня в 2:10
Легла на пол и сделала махи ногами — тело заметно подтянулось за неделю

Некоторые эффективные упражнения в спортзале способны вызвать смущение, но отказаться от них — значит потерять результат.

Читать полностью » Креатин повышает силу и выносливость при регулярных тренировках — физиологи сегодня в 1:24
Когда вода становится топливом: тайна роста силы, о которой молчат спортсмены

Эксперты рассказали, как работает креатин, почему он помогает расти мышцам и какие ошибки мешают получить максимальный эффект от добавки.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Аккумуляторы теряют часть ёмкости во время морозов — автоэксперт Новиков
Наука
Отступление ледника Хектория достигло восьми километров за два месяца — гляциолог Адриан Лакман
УрФО
В Ялуторовском районе 37 пар получили медали за крепость семьи — Центр культуры
Авто и мото
Повреждение подвески и двигателя ускоряет неправильная езда по неровным дорогам — автоэксперт
УрФО
Пермские орнитологи напомнили о правильном зимнем подкорме городских птиц — сообщество
Культура и шоу-бизнес
Меган Маркл воспользовалась шумихой вокруг вечеринки Кардашьян для запуска праздничной коллекции As Ever — источник
ПФО
Власти Башкирии отказались от полного запрета продажи алкоголя на праздники — Курултай
Садоводство
Правильная осенняя посадка абрикосовых косточек повышает всхожесть — Валерия Соколова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet