Ученые из Университета штата Колорадо (CSU) в результате длительных наблюдений за африканскими слонами в Кении обнаружили, что слоны используют уникальные звуковые последовательности в качестве имен для общения с сородичами. Эти "метки" позволяют с 87% вероятностью идентифицировать определенную особь.
Открытие указывает на возможность слонов использовать абстрактные звуковые сигналы для обозначения различных феноменов и объектов. Исследование также подчеркивает потенциальные возможности для улучшения защиты слонов от человеческих угроз, например, предотвращения уничтожения урожая.
Фото: commons.wikimedia.org/Carlos Delgado (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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