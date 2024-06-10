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В Кении выяснили, что слоны пользуются полноценными именами в общении с сородичами
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:01

В Кении выяснили, что слоны пользуются полноценными именами в общении с сородичами

Ученые из Университета штата Колорадо (CSU) в результате длительных наблюдений за африканскими слонами в Кении обнаружили, что слоны используют уникальные звуковые последовательности в качестве имен для общения с сородичами. Эти "метки" позволяют с 87% вероятностью идентифицировать определенную особь.

Открытие указывает на возможность слонов использовать абстрактные звуковые сигналы для обозначения различных феноменов и объектов. Исследование также подчеркивает потенциальные возможности для улучшения защиты слонов от человеческих угроз, например, предотвращения уничтожения урожая.

Фото: commons.wikimedia.org/Carlos Delgado (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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