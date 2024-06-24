64-летняя американка Джулиана Гле Турно приехала в Замбию из США для участия в сафари. Автомобиль, в котором она находилась, остановился перед мостом Марамбо, чтобы пропустить стадо слонов. Однако один из слонов подошел к машине, вытащил туристку и затоптал ее.

Это не первый случай гибели туристов от нападения слонов в Замбии в этом году. В марте в национальном парке Кафуэ слон опрокинул машину для сафари. В результате инцидента пострадали пять человек, а 79-летняя туристка погибла, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Charles J. Sharp (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)