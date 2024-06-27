Соучредитель шеринга электросамокатов Whoosh Сергей Лаврентьев поделился информацией о разработке специального сервиса, который будет определять трезвость человека, собирающегося воспользоваться услугой электросамоката. Об этом он сообщил на мероприятии ПМЮФ, информирует ТАСС.
По мнению Сергея Лаврентьева, водитель в состояние опьянения создаёт большую опасность для общества. По этой причине было принято решение создать специальный сервис, предназначенный для выявления нетрезвых пользователей и предотвращения аварий. Эксперт считает, что это нововведение поможет обезопасить дороги.
На этом компания соучредителя не собирается останавливаться. Организация хочет создать специальный рейтинг для всех водителей. Набранные баллы будут определять скорость, с которой сможет перемещаться пользователь. В случае плохих баллов ему придётся уменьшить скорость своей езды, но ситуация изменится, если он будет соблюдать все правила и повысить свою оценку. Эксперт также проинформировал, что все разработки планируется реализовать в ближайшие несколько лет. В конце он добавил, что этот сервис будет толчком в развитии безопасных поездок на электросамокатах, а также снизится процент аварий.
Фото: Sukharewskaya (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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