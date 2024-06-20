МИД РФ собирается увеличить список государств, которые смогут получить электронные визы Российской Федерации. Об этом в беседе с информационным агентством ТАСС рассказал статс-секретарь — замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Недавно Евгений Иванов заявил, что в скором времени будет тщательно рассмотрен вопрос об увеличении стран, чьи граждане будут способны получить новый формат визового документа, благодаря которому появляется возможность приехать в РФ лицам иностранных стран. Однако сам список государств, которые будут избраны для расширения, замглавы МИД РФ пока оставляет в секрете. Он также добавил, что на данный момент эта тема в стадии разработки и усовершенствования.
Ранее этому информационному агентству глава консульского департамента МИД России Алексей Климов сообщил, что за последние шесть месяцев граждане Китая больше всех приобретали новый формат визового документа в Российскую Федерацию. По его данным, было подано на получение электронного документа практически 180 тысяч заявок. Более 90 тысяч из них оказались от представителей Китая.
В России начали задействовать электронные визы в конце лета прошло года. Данный документ позволяет единожды посетить страну для рабочих целей, туристических и так далее. Документ теряет свою актуальность по истечении 60 дней после того, как он был приобретён. Ещё одно правило, которому необходимо будет следовать иностранному лицу, — это пребывание в стране не более 16 дней.
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