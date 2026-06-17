Штраф 50 тысяч за электрокар: правда и мифы о новых правилах парковки

С 1 июня соцсети взорвала новость: владельцев электрокаров якобы ждут 50-тысячные штрафы за парковку на подземных стоянках. Паника охватила водителей, но спешить продавать "электричку" не стоит. За новой страшилкой скрывается неверное толкование документа МЧС, который, на самом деле, не вводит никаких новых запретов для обычных автомобилистов. Давайте разберемся, кого реально коснулись изменения, чего ожидать владельцам электромобилей и почему машинам с газом теперь придется искать другое место.

"Требования нормативного документа распространяются исключительно на проектирование и строительство автомобильных стоянок и не затрагивает уже эксплуатируемые объекты. Новый свод правил СП 551.1311500.2026 "Системы противопожарной защиты. Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности" призван обеспечить безопасность на парковках с учетом развития электротранспорта, а не наказать автовладельцев. Количество электромобилей в России растет, и старые нормы, рассчитанные на доли процента, устарели". Управляющий директор Frank Auto Ирина Франк

Новые правила: для строителей, а не для водителей

С 1 июня вступил в силу свод правил СП 551.1311500.2026 от МЧС, который касается непосредственно пожарной безопасности на автостоянках. Главная его особенность — учет появления электромобилей и гибридов. Несколько лет назад, когда принимались прежние нормативы, доля электрических машин в России была мизерной. Теперь же, по данным "Автостата", их насчитывается около 65 тысяч, и цифра постоянно растет.

Важный нюанс, который зачастую ускользает из внимания: эти требования адресованы проектировщикам и строителям. Они касаются исключительно тех этапов, что связаны с разработкой, возведением, капитальным ремонтом или реконструкцией паркингов. Уже действующие, давно построенные и функционирующие стоянки, где не проводятся никакие работы, под действие этих новых правил не подпадают.

Само МЧС официально подтвердило эту информацию 2 июня. Ведомство заявило, что требования нормативного документа распространяются сугубо на проектирование и строительство парковок. Ни о каких изменениях для уже эксплуатируемых объектов речи не идет.

Откуда взялись 50 тысяч штрафа

Цифры в 50 тысяч рублей для граждан и 2 миллиона для юридических лиц действительно существуют в Кодексе об административных правонарушениях. Однако они не связаны напрямую с новым сводом правил МЧС и действуют далеко не с 1 июня. Речь идет о статье 20.4 "Нарушение требований пожарной безопасности".

Базовое нарушение, не повлекшее за собой никаких последствий, обойдется гражданину в 5-15 тысяч рублей, а юрлицу — в 300-400 тысяч. Штраф в 50 тысяч рублей для физлиц применяется, если нарушение привело к пожару, причинившему вред здоровью или имуществу. Миллионный штраф для организаций действует в случаях, когда пожар повлек тяжкий вред здоровью или смерть человека.

Таким образом, 50 тысяч — это не цена за парковку электромобиля в неположенном месте. Это максимальное наказание за пожар с серьезными последствиями. Если же управляющая компания разметила специальные места для электрокаров, а водитель их игнорирует, штраф может составить до 15 тысяч. Но если таких мест нет, то и наказывать водителя, по сути, не за что.

Что меняется для новых паркингов

Для строящихся и проектируемых объектов появились четкие технические требования. Теперь места для электромобилей организуют кластерами, в каждом из которых не более 10 машин. Если количество превышает 10, эта зона выделяется в отдельную пожарную секцию с противопожарными стенами.

Кластеры до 10 машин должны отделяться от остальной парковки противопожарными перегородками, шторами или водяными завесами. Рядом с каждым таким кластером обязательно наличие систем пожаротушения. На уровнях ниже первого подземного этажа разрешена только медленная зарядка током до 32 А, быстрые зарядные станции там запрещены. На первом подземном этаже быстрая зарядка может быть разрешена, но только при соблюдении всех мер пожарной безопасности.

Важно отметить, что новые нормы не ограничивают количество электромобилей. Наоборот, они позволяют увеличить их число на подземных стоянках и расширить площадь пожарных секций. Теперь есть четкие стандарты, снижающие риски для всех участников движения, в том числе и для водителей автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

"Новые требования SP 551.1311500.2026 направлены на повышение безопасности эксплуатации объектов, в частности, подземных парковок, с учетом появления и широкого распространения электромобилей. Это не означает запрет на их использование. Напротив, документ устанавливает четкие, технически обоснованные требования к проектированию и строительству таких стоянок, позволяя безопасно интегрировать в инфраструктуру большее количество электромобилей. Ранее вопросы установки зарядных станций решались зачастую кустарно, что приводило к возрастанию рисков. Теперь же есть понятный стандарт, который работает на снижение потенциальных угроз". Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности транспортных средств Иван Рогов

Газобаллонные авто: единственный реальный запрет

Пункт 10.4 свода правил СП 551 прямо запрещает хранение газобаллонных автомобилей на подземных стоянках. Это касается как автомобилей, работающих на сжатом природном газе, так и на сжиженном углеводородном. В России таких машин немало, их часто устанавливают на коммерческий транспорт, такси и частные автомобили для экономии на топливе.

Формулировка "исключительно на открытых наземных стоянках" не совсем точна. Запрет касается именно подземных паркингов. Наземные закрытые парковки и верхние этажи многоуровневых стоянок напрямую под запрет СП 551 не подпадают — для них действуют прежние нормы, допускавшие размещение газобаллонных машин.

Важно, что запрет применяется к строящимся и реконструируемым объектам. Если паркинг уже существует и там годами парковались машины с ГБО, он не обязан становиться закрытым для них одномоментно, если объект не попадает под капремонт или смену назначения.

Что важно для владельца электромобиля

Подведем итоги для владельцев электромобилей:

Если вы паркуетесь на подземной парковке своего жилого комплекса или торгового центра, для вас ничего не изменилось. Существующий паркинг не обязан перестраиваться, а вы не обязаны искать специальные места, которых пока нет на большинстве объектов.

Если паркинг строится или только проектируется, у застройщика появились обязательства по выделению кластеров и оборудованию систем пожаротушения. Это работает вам на пользу — безопасных мест для электромобилей станет больше.

Штрафы по статье 20.4 КоАП РФ существовали и до 1 июня, и никто их не отменял. Но базовый штраф для гражданина за нарушение без последствий — 5-15 тысяч рублей. Штраф в 50 тысяч налагается только при пожаре с вредом здоровью или имуществу. Если УК обозначила спецместа, а вы их игнорируете — риск штрафа появляется. Нет мест — нет нарушения.

FAQ

Что делать, если на парковке нет выделенных мест для электрокаров?

Если на парковке нет специальных обозначенных мест для электромобилей, никаких штрафов за их парковку быть не может. Вы имеете право занимать любое свободное место, как и владельцы автомобилей с ДВС.

Распространяются ли новые правила на старые паркинги?

Нет, новые правила МЧС касаются только проектирования и строительства новых паркингов, а также капитального ремонта существующих. На уже эксплуатируемые объекты, где не проводится реконструкция, эти нормы не распространяются.

Могут ли владельцы электрокаров парковаться на любых подземных этажах?

На уровнях ниже первого подземного этажа разрешена только медленная зарядка. Быстрые зарядные станции запрещены. На первом подземном этаже быстрая зарядка может быть разрешена при соблюдении противопожарных мер.

Что грозит за парковку газобаллонного автомобиля на подземной стоянке?

Прямой запрет на хранение газобаллонных автомобилей существует для подземных стоянок, которые строятся или реконструируются. Для старых паркингов, если они не проходят капремонт, этот запрет пока не действует.

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