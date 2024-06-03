Чтобы электросамокатчики уменьшали скорость во время своей поездки, глава Госавтоинспекции Свердловской области рекомендовал испортить московские дороги и сделать их неровными для езды. Об этом Алексей Спиридонов поделился в эфире регионального телеканала ОТВ.

По мнению Алексея Спиридонова, чтобы люди не нарушали правила, специально создаются неровности на дороге. Именно это и помогает уменьшить скорость нарушителей. Алексей Спиридонов подчеркнул, что дороги для электросамокатов необходимо сделать такими же, как и для автомобилей. Однако он заметил, что, создавая проблемы на тротуарах для любителей электросамокатов, это будет вызывать дискомфорт и у обычных граждан, передвигающихся пешком.

Помимо рекомендации испортить дороги, Алексей Спиридонов хочет убрать как можно дальше электросамокаты от школьных учреждений. По его словам, если создать большую дистанцию между этим средством передвижения и подростками, то у последних будет меньше желания ими воспользоваться после уроков.

Ранее в городской думе Екатеринбурга хотела установить законопроект об ограничении скорости для всех электросамокатчиков. По их мнению, люди должны применять это средство передвижении, не превышая норму в 10 км/ч. Помимо этого, они предложили полностью закрыть некоторые участки для электросамокатов.

На данный момент для любителей электросамокатов действует скорость в 25 км/ч. Они не имеют права обгонять автомобили и ездить по автомагистралям. Запрет ещё распространяется на обочины, которыми тоже нельзя пользоваться.

Фото: Flickr / Ilkka Jukarainen (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)