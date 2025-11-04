Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Baycrest is licensed under CC BY-SA 2.5
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 17:33

Китай упрощает въезд: одно движение смартфоном — и контроль пройден за минуты

Китай с 20 ноября вводит электронные въездные карты для иностранцев

С 20 ноября Китай переходит на новую систему въезда: теперь иностранцы смогут заполнять въездные карты не только на бумаге, но и в электронном виде. Решение принято Государственным иммиграционным управлением КНР и направлено на упрощение процедуры для путешественников, прибывающих в страну.

Электронные анкеты доступны на официальных сайтах и в популярных китайских приложениях — WeChat и Alipay. В зонах прибытия аэропортов появятся QR-коды, по которым можно перейти к заполнению онлайн-формы. Таким образом, весь процесс оформления займёт считанные минуты и избавит туристов от бумажной волокиты.

"Электронные въездные карты позволят ускорить контроль и сделать пересечение границы более удобным", — заявили представители Государственного иммиграционного управления КНР.

Как это работает

Система максимально проста. После прибытия в аэропорт пассажир сканирует QR-код, заполняет данные — имя, номер паспорта, рейс, цель визита и адрес пребывания. После этого информация автоматически передаётся пограничным службам. Бумажный вариант анкеты остаётся в резерве, но теперь он необязателен.

Важно, что заполнять форму заранее не требуется: сделать это можно прямо перед паспортным контролем. Нововведение распространяется на всех иностранцев, включая граждан стран, которым не нужна виза для въезда в Китай, в том числе россиян.

Сравнение: старая и новая система

Параметр

Ранее

С 20 ноября 2025

Форма анкеты

Только бумажная

Электронная и бумажная

Место заполнения

В самолёте или в зале прибытия

В зале прибытия или онлайн

Время оформления

10-15 минут

3-5 минут

Хранение данных

Бумажный архив

Электронная база

Языки

Китайский и английский

Поддержка нескольких языков

Пошаговая инструкция

  1. По прибытии в китайский аэропорт найдите табличку с QR-кодом "Entry Card".
  2. Отсканируйте код с помощью камеры смартфона или приложений WeChat / Alipay.
  3. Заполните все поля анкеты: паспортные данные, цель поездки, адрес пребывания.
  4. Проверьте правильность данных и отправьте форму.
  5. Покажите подтверждение на экране при прохождении паспортного контроля.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Приехать без доступа к интернету или смартфону.
  • Последствие: Придётся заполнять бумажную анкету вручную, что займёт больше времени.
  • Альтернатива: Подключить роуминг или воспользоваться Wi-Fi аэропорта, чтобы заполнить электронную форму.

А что если…

Если смартфон разрядился или нет интернета, бумажные бланки по-прежнему доступны у стоек прибытия. Китай сохраняет двойную систему, чтобы избежать технических сбоев и не создавать очередей.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы

Минусы

Экономия времени и бумаги

Необходим интернет и устройство

Автоматическая проверка данных

Возможны сбои при сканировании QR-кодов

Упрощение контроля

Неудобно для тех, кто не пользуется WeChat или Alipay

FAQ

Нужно ли устанавливать китайские приложения заранее?
Нет, ссылки на формы можно открыть по QR-коду без предварительной установки.

Подходит ли электронная анкета для визовых и безвизовых поездок?
Да, она обязательна для всех категорий иностранцев.

Можно ли заполнить анкету дома, до поездки?
Технически можно, но власти рекомендуют делать это по прибытии, чтобы данные были актуальны.

Исторический контекст

Въездные карты появились в Китае ещё в 1980-х годах, когда страна начала открываться для международного туризма. За десятилетия форма мало менялась, но цифровизация государственного сектора ускорила переход к электронным решениям. Новый формат стал логичным продолжением политики "умных границ" — системы, которая уже действует в аэропортах Пекина, Шанхая и Гуанчжоу.

