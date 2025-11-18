Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Mos.ru by Фото: Максим Денисов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Иван Рогов Опубликована сегодня в 0:55

Малые европейские страны громят старые правила: электромобили растут там, где их почти не было

Продажи электромобилей и гибридов в Европе выросли на 27% за первые 9 месяцев 2025 года — статистика европейского рынка

Европейский рынок электромобилей продолжает меняться с впечатляющей скоростью, но этот процесс далеко не однородный. В разных странах ситуация развивается по-разному: где-то электрокары уже прочно вошли в повседневную жизнь, а где-то только начинают занимать заметное место на дорогах. За первые девять месяцев 2025 года жители Европы приобрели 2,72 миллиона электромобилей и подключаемых гибридов, что составило 27,3% всех новых автомобилей. Этот показатель демонстрирует рост на 27% по сравнению с прошлым годом. Но за общей цифрой скрывается значительное расслоение между странами, и картина далеко не одинаковая повсеместно.

Северные лидеры и растущие новички

Северные государства по-прежнему находятся в авангарде электрификации. В Норвегии доля электромобилей среди новых автомобилей почти достигла 91%, что делает страну бесспорным лидером Европы. Менее крупные страны, такие как Литва, Исландия и Латвия, показывают впечатляющий прирост более 30% за год. Правда, их вклад в общие продажи пока незначителен, но тенденция на будущее очевидна.

Продажи разных типов автомобилей также демонстрируют интересные изменения. На первом месте остаются гибриды с автоматической подзарядкой — 3,45 миллиона единиц, что почти 35% рынка. Далее следуют бензиновые авто, чистые электромобили, подключаемые гибриды и дизели, которые постепенно теряют позиции.

Крупные рынки: стабилизация после старта

Германия, крупнейший авторынок Европы, продемонстрировала оживление продаж после возвращения субсидий на электромобили. Подключаемые гибриды растут здесь даже быстрее, чем полностью электрические автомобили. Великобритания демонстрирует схожую динамику. Франция, напротив, слегка отстаёт, и продажи электрокаров и гибридов здесь развиваются медленнее. В целом, крупные рынки уже прошли фазу бурного старта и перешли к более стабильному, но менее стремительному росту.

Малые страны пока находятся в стадии набора оборотов. В них наблюдается высокая динамика, хотя абсолютные показатели пока невелики. Здесь особое влияние на выбор покупателей оказывают доходы населения и развитость инфраструктуры зарядных станций — два фактора, напрямую влияющие на скорость электрификации автопарка.

Испания: амбиции и вызовы

Испания демонстрирует противоречивую картину. С одной стороны, страна занимает четвёртое место в Европе по объёму продаж, уступая только Германии, Великобритании и Франции. С другой — доля электромобилей и подключаемых гибридов в общем объёме продаж составляет всего 18,5%, что значительно ниже, чем у соседей: в Португалии — почти 36%, во Франции — 24%, а в Нидерландах и Бельгии — свыше 40%. При этом годовой рост в Испании впечатляет — почти 98%, что объясняется низкой стартовой базой.

Если оценивать количество электромобилей на 100 тысяч жителей, Испания всё ещё отстаёт: 150-181 авто на 100 тысяч человек. В то же время Норвегия имеет более 1900 электрокаров на аналогичное население. Впереди также Люксембург, Дания, Исландия, Швеция, Австрия, а также небольшие страны вроде Мальты и Словении. Испании предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать европейских лидеров.

Советы шаг за шагом для покупателей электрокаров

  1. Определите тип автомобиля: чистый электромобиль или подключаемый гибрид, исходя из привычек передвижения.

  2. Изучите зарядную инфраструктуру в вашем регионе: наличие станций рядом с домом и на маршрутах поездок критично для удобства.

  3. Рассчитайте экономическую выгоду: учитывайте субсидии, налоговые льготы и расходы на электроэнергию по сравнению с бензином.

  4. Планируйте замену шин и сервисное обслуживание, подходящее для электромобиля.

  5. Следите за обновлениями рынка: новые модели и технологии быстро появляются на рынке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Покупка электрокара без изучения зарядной сети → риск постоянных проблем с подзарядкой → выбирайте модель с поддержкой быстрой зарядки и развитой сетью станций.
• Игнорирование субсидий → переплата за автомобиль → используйте доступные государственные программы и бонусы.
• Сравнение только цены → упущение экономии на топливе и налогах → учитывайте суммарную стоимость владения.

А что если…

А что если инфраструктура зарядных станций резко расширится? Тогда рост электромобилей может ускориться даже в странах с низкой текущей долей рынка. Развитие быстрой зарядки и локальных сервисов сделает электрокары более привлекательными для массового покупателя.

Плюсы и минусы электромобилей

Плюсы Минусы
Экономия на топливе Дороже по начальной стоимости
Низкие выбросы CO₂ Ограниченная инфраструктура в некоторых регионах
Тихая езда Время зарядки дольше, чем заправка бензина
Меньше обслуживания Ограниченный выбор моделей в небольших странах

FAQ

Как выбрать электромобиль для города?
Выбирайте компактные модели с автономностью, покрывающей ежедневные маршруты, и поддержкой быстрой зарядки.

Сколько стоит владение электрокаром?
Учтите цену покупки, зарядку, обслуживание, страховку и государственные льготы. В долгосрочной перспективе электрические авто могут быть дешевле бензиновых.

Что лучше — гибрид или полностью электрический автомобиль?
Если планируются дальние поездки без гарантированной зарядки, гибрид может быть удобнее. Для городской эксплуатации чистый электромобиль экономичнее и экологичнее.

Мифы и правда

  1. Миф: электромобили не подходят для холодного климата.
    Правда: современные батареи и системы обогрева позволяют комфортно эксплуатировать авто даже в северных странах.

  2. Миф: зарядка занимает слишком много времени.
    Правда: быстрые зарядные станции позволяют получить 80% батареи за 20-40 минут.

  3. Миф: электромобили не экологичны из-за производства батарей.
    Правда: на протяжении жизненного цикла электрокары в среднем выбрасывают меньше CO₂, чем бензиновые авто.

Исторический контекст

Электромобили начали активно развиваться в Европе в начале 2010-х годов, когда появились первые массовые модели. Первоначально прогресс шёл медленно, из-за дороговизны батарей и недостаточной инфраструктуры. К середине 2020-х годов большинство северных стран и несколько малых государств достигли критической массы, позволившей электромобилям занять заметную долю рынка.

