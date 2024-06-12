Начиная с июля Еврокомиссия может начать налагать пошлины на электромобили из Китая, экспортируемые на рынки Европы.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас на пресс-конференции в Брюсселе объявил, что комиссия провела исследование касаемо импорта электромобилей из Китая в ЕС и выявила факты "несправедливой" государственной поддержки китайских производителей автомобилей.

В результате, с 4 июля, в Европе могут быть введены импортные тарифы на китайские электрокары, которые будут варьироваться от 17 до 38% в зависимости от производителя.

"Мы передали результаты нашего расследования китайским властям, и если не удастся договориться, мы готовы применить импортные тарифы", — заявил Схинас.

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