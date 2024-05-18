Итальянский дизайнер Андреа Моселлин в сотрудничестве с Dexet Technologies разработал концепт одноместного закрытого квадроцикла Ziggy, направленного на решение проблем пробок и парковки в больших городах.
Ziggy — это экологичное транспортное средство с нулевым уровнем выбросов, предназначенное для городских поездок. Квадроцикл имеет компактные размеры (1,95×1,6 м), изготовлен из термопластичного композита с использованием переработанного углеродного волокна и оснащён электромотором мощностью 12 кВт, разгоняющим его до 77 км/ч.
Вес Ziggy составляет 353 кг, а объем багажника — 30 литров. В настоящее время проект находится на стадии концепта, и разработчики ищут партнёров для создания полноценного прототипа, сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Shuma Shuam CHENMIEL (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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