Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и Университета Наньчан в Китае разработали способ значительно ускорить процесс зарядки электромобилей с помощью улучшенных суперконденсаторов. Эти устройства, использующие модифицированные материалы, позволяют заряжать электромобили всего за несколько минут и могут служить альтернативой обычным батареям.

Основные усилия ученых направлены на улучшение эффективности диоксида марганца как электродного материала, что уже привело к значительному улучшению его физико-химических свойств. В перспективе планируется дальнейшее совершенствование материалов с китайскими партнерами и создание устройств с еще более высокими характеристиками, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Michael Movchin (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)