Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и Университета Наньчан в Китае разработали способ значительно ускорить процесс зарядки электромобилей с помощью улучшенных суперконденсаторов. Эти устройства, использующие модифицированные материалы, позволяют заряжать электромобили всего за несколько минут и могут служить альтернативой обычным батареям.
Основные усилия ученых направлены на улучшение эффективности диоксида марганца как электродного материала, что уже привело к значительному улучшению его физико-химических свойств. В перспективе планируется дальнейшее совершенствование материалов с китайскими партнерами и создание устройств с еще более высокими характеристиками, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Michael Movchin (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Песков заявил о стремлении России и Турции к сближению
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, подтвердил наличие обоюдного стремления России и Турции к разрешению возникающих споров. Он подчеркнул, что на пути крепких двусторонних связей и экономического сотрудничества неизбежно появление вопросов требующих решения. Ситуацию он охарактеризовал как нормальный рабочий процесс.
Стубб: Си Цзиньпин способен решить конфликт на Украине одним звонком в РФ
Глава Финляндии Александер Стубб считает, что закончить конфликт между Россией и Украиной поможет лишь один звонок из Китая. Об этом он информировал американское информационное агентство Bloomberg.
В России создали метод раннего выявления сердечной недостаточности при помощи Эхо-КГ
В Пензенском государственном университете (ПГУ), Россия, разработан новый метод раннего выявления сердечной недостаточности с помощью трансторакальной эхокардиографии (Эхо-КГ).
Врач Лебедев: дефицит витамина В1 может привести к серьёзным заболеваниям
Врач Михаил Лебедев предупредил о важности витамина В1 (тиамина) для здоровья, недостаток которого может привести к серьёзным заболеваниям, таким как полиневрит бери-бери, проявляющийся мышечной слабостью, утратой чувствительности и поражением сердечно-сосудистой системы.