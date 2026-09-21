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электросчетчик
электросчетчик
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Артём Кожин Опубликована сегодня в 9:49

Двухтарифный счётчик подходит не всем: когда новый прибор действительно снизит расходы на свет

Старый счётчик в квартире редко ломается красиво. Чаще он начинает врать понемногу: цифры идут рывками, табло тускнеет, а потом приходит время поверки, и прибор уже не спасают ни привычка, ни "и так сойдёт". Если счётчик отслужил срок, дал сбой или просто перестал считать точно, его меняют без лишних разговоров. И да, владелец может поставить и более удобную модель — с раздельным учётом по тарифам или "умный" прибор, который сам передаёт показания. Но тут есть нюансы: один счётчик поможет сэкономить, другой только добавит расходов и хлопот.

"Для квартиры сейчас достаточно класса 2.0. Если счётчик старый, механический и с классом 2.5, его лучше менять после поверки или при поломке, а не тянуть до последнего. Двухтарифный прибор оправдан только тогда, когда ночью реально включают технику, а не просто надеются на экономию. Иначе разница по платежам выходит смешной".
Ночной режим учёта и выбор прибора для квартиры — дело не моды, а обычной арифметики.

дизайнер интерьеров Елена Маркова

Класс точности и что он меняет в расчётах

Класс точности показывает, насколько счётчик может ошибаться при измерении расхода. Чем меньше цифра, тем спокойнее за показания: у прибора с классом 2.0 погрешность до 2%, у модели 1.0 — до 1%, у 0.5S — до 0,5%. Если в квартире потратили 100 кВт·ч, счётчик 1.0 покажет примерно 99-101 кВт·ч, а 2.0 — 98-102 кВт·ч.

Для бытового учёта в квартире и в частном доме нужен класс точности не ниже 2.0. Старые механические приборы нередко имеют класс 2.5, и такие модели уже не держат нужную планку. Их меняют, когда заканчивается срок поверки или когда они выходят из строя. Это уже не вопрос удобства, а вопрос нормальной работы прибора.

Дневной, ночной и трёхтарифный учёт

Многотарифный счётчик нужен не всем подряд. Смысл есть, только если вы готовы подстроить быт под ночные часы и реально переносите часть нагрузки на более дешёвое время. В большинстве регионов ночная зона Т2 идёт с 23:00 до 07:00, дневная Т1 — с 07:00 до 23:00. В трёхтарифной схеме появляется ещё Т3: с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00.

В Москве и Санкт-Петербурге тарифы нужно смотреть отдельно, потому что границы и цены по регионам отличаются. Пример из материала простой: при однотарифном учёте с ценой 7 рублей за кВт·ч расход составит 1750 рублей, если за месяц набежало 150 кВт·ч днём и 100 кВт·ч ночью. При двухтарифном расчёте, где Т1 стоит 8,10 рубля, а Т2 — 4,42 рубля, выходит 1657 рублей. Разница — 93 рубля в месяц.

Чтобы эти цифры вообще начали работать на вас, нужно менять привычки. Стиральную машину ставят на ночь, посудомойку тоже запускают по таймеру, бойлер и другую прожорливую технику переносят на дешёвые часы. Если же вся техника работает днём, а ночью квартира спит, многотарифный прибор быстро теряет смысл.

Как выбрать счётчик для квартиры

Для обычной квартиры почти всегда берут однофазный счётчик на 220 В. Проверить это просто: если к автомату в щитке подходят два провода, перед вами однофазная сеть. Трёхфазный прибор на 380 В нужен уже там, где стоит мощное оборудование, например в доме с электрокотлом или сауной.

С тарифностью тоже лучше не путать желания с реальностью. Однотарифный счётчик считает всё одним объёмом и подойдёт тем, у кого техника работает равномерно весь день. Двухтарифный имеет смысл, если вы часто стираете и моете посуду ночью. Трёхтарифный даёт больше свободы, но требует жёсткого режима, иначе выгода расползается.

Ещё один пункт — токовая нагрузка. Нужно сложить мощность стиральной машины, кондиционера, духовки и других приборов, а потом добавить запас 20-30%. Если сумма до 10 кВт, берут прибор на 60 А. Если больше 10 кВт, смотрят на 80 или 100 А. За советом можно обратиться к электрику, сетевой организации или управляющей компании.

Есть и чисто бытовые вещи. Посмотрите, как устроен щиток: если счётчик ставится на DIN-рейку, нужна соответствующая посадка; если крепление на винты, берут модель с отверстиями или универсальный вариант. Ещё проверьте межповерочный интервал, наличие заводских пломб, записи в техпаспорте и степень защиты IP31 или IP32 для коридорного щитка.

Индукционный или электронный прибор

Индукционный счётчик — это старый механический вариант с вращающимся диском. Чем больше расход, тем быстрее крутится диск и двигаются цифры на колёсиках. Такие приборы служат от 15 до 50 лет и стоят недорого, но точность у них слабее, а многотарифный учёт они не поддерживают.

Электронный счётчик работает без механики. Внутри у него микросхема, а показания выводятся на экран. Такие модели точнее, умеют делить расход по времени суток, а умные версии ещё и хранят историю потребления, передавая показания дистанционно. Именно их чаще ставят в новых домах и при замене старых приборов.

"Индукционные счётчики ещё встречаются в старом жилфонде, но их время давно уходит. Для квартиры электронная модель удобнее хотя бы потому, что она точнее и умеет работать с разными тарифами. Если семья живёт по жёсткому дневному графику, экономия от двухтарифной схемы может быть небольшой. Поэтому перед покупкой лучше считать не по рекламе, а по своим привычкам и реальным объёмам потребления".

строитель Михаил Волков

Проверять нужно и формальные вещи. Прибор обязан быть внесён в Государственный реестр средств измерений, а на корпусе должны стоять пломбы государственной поверки. Без этого показания могут не принять, сколько бы цифр на экране ни горело. Официально прибор называют "счётчик электрической энергии" или "прибор учёта электрической энергии", но в быту говорят проще — электросчётчик или счётчик света.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли менять счётчик, если он просто старый?
Если закончился срок эксплуатации или поверки, прибор меняют. Если счётчик рабочий, но у него класс 2.5, его тоже лучше заменить, когда приходит срок.

Подойдёт ли трёхтарифный счётчик обычной квартире?
Технически да, но выгода есть не всегда. Если ночью техника почти не работает, переплачивать за сложную схему смысла мало.

Как понять, какая у меня сеть — однофазная или трёхфазная?
Нужно посмотреть на ввод в щитке. Два провода — однофазная сеть, четыре провода — трёхфазная.

Что проверить перед покупкой нового прибора?
Класс точности, токовую нагрузку, способ крепления, межповерочный интервал, пломбы и наличие в Госреестре средств измерений. Если хотя бы один пункт не совпадает, потом будет лишняя возня.

Проверено экспертом: строитель Михаил Волков

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Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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