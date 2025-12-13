Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Удлинитель
Удлинитель
© freepik by rawpixel.com is licensed under Public Domain
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 20:32

Подключала стиральную машину через удлинитель — и вот что произошло: никогда так не делайте

Обогреватели нельзя подключать через удлинитель из-за риска перегрева — NewsBeast

Мультирозетки — это незаменимые аксессуары в домах, где не хватает розеток для подключения всех устройств. Однако важно помнить, что не все устройства могут быть подключены через удлинители, так как это может привести к перегрузке проводки, перегреву и даже пожару. В этой статье мы расскажем, какие устройства можно безопасно подключать к удлинителям, а какие должны быть подключены исключительно в розетку. Об этом пишет издание NewsBeast.

Устройства, которые нельзя подключать через удлинитель

1. Обогреватели и обогревательные приборы

Обогреватели требуют большого потребления электроэнергии, что может вызвать перегрев провода в удлинителе. В случае использования обогревателя с удлинителем, существует риск короткого замыкания и пожара. Эти устройства обязательно должны подключаться в отдельные розетки.

2. Стиральные и сушильные машины

Стиральные и сушильные машины — это мощные устройства, которые используют много энергии. Удлинитель не сможет справиться с таким потреблением, что может привести к перегрузке и повреждениям как самой розетки, так и устройства. В таких случаях нужно использовать только отдельную розетку.

3. Микроволновые печи, чайники и тостеры

Хотя эти устройства и кажутся небольшими, они также потребляют много энергии, особенно при быстром нагреве. Это может привести к перегрузке удлинителя и повышенному риску перегрева. Лучше использовать на кухне отдельную розетку для таких приборов.

4. Холодильники и морозильники

Холодильники и морозильники — это устройства с высоким стартовым потреблением тока. Каждый раз при запуске компрессора происходит резкий скачок потребления энергии, что может привести к перегреву удлинителя. Поэтому они всегда должны быть подключены к отдельной розетке.

5. Кондиционеры и обогреватели

Кондиционеры и обогреватели требуют много электроэнергии, что делает их использование с удлинителем небезопасным. Если они подключены к удлинителю, это может привести к перегреву проводки и пожару. Лучше подключать такие устройства к отдельным розеткам.

6. Пылесосы

Пылесосы с мощными моторами могут создавать нагрузку, которая превышает возможности стандартных удлинителей. Плотно нагревая провод, они могут привести к перегрузке и повреждениям. Для пылесосов лучше использовать специальные усиленные удлинители или напрямую подключать их к розетке.

Устройства, которые можно безопасно подключать через удлинитель

1. Малые устройства с низким потреблением

Малые устройства, такие как лампы, зарядные устройства, маршрутизаторы, колонки и компьютеры, можно безопасно подключать через удлинители. Однако важно следить за тем, чтобы не перегружать сам удлинитель. Также не стоит накрывать его мебелью или шторами, чтобы избежать перегрева.

Как стоит безопасно использовать удлинители

  1. Не перегружайте удлинитель: подключайте только те устройства, которые соответствуют мощности удлинителя. Не подключайте слишком много приборов одновременно.

  2. Удлинители для влажных помещений: в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной или на кухне) используйте только удлинители, специально предназначенные для таких условий. Обязательно следите за безопасностью и не оставляйте устройства включенными на длительное время.

  3. Выбирайте удлинители с защитой от перегрузки: многие современные удлинители оснащены системой защиты от перегрузки, что снижает риск возгорания.

  4. Регулярно проверяйте удлинитель: периодически проверяйте состояние проводов удлинителя. Если вы замечаете повреждения изоляции или перегрев, немедленно прекратите его использование.

Популярные вопросы об использовании удлинителей в быту

1. Можно ли подключать обогреватели к удлинителю?
Нет, обогреватели — это устройства с высокой потребляемой мощностью, и использование удлинителя может привести к перегреву проводки и возможному возгоранию. Они должны быть подключены к отдельной розетке.

2. Почему нельзя подключать стиральную машину через удлинитель?
Стиральные машины требуют много энергии, и использование удлинителя для подключения может привести к сбоям в работе устройства или перегрузке электросети. Они должны быть подключены к отдельной розетке.

3. Какие устройства можно безопасно подключать через удлинитель?
Малые устройства с низким потреблением, такие как лампы, зарядные устройства, колонки и маршрутизаторы, можно безопасно подключать через удлинитель, если не перегружать его.

4. Что делать, если удлинитель нагревается?
Если удлинитель перегревается, немедленно отключите все устройства и проверьте его на наличие повреждений. Перегрев может быть признаком перегрузки или неисправности устройства.

5. Можно ли использовать удлинитель в ванной комнате?
В ванной комнате можно использовать только удлинители, которые предназначены для таких условий, и соблюдая осторожность. Лучше всего подключать устройства напрямую к розеткам, если это возможно.

6. Как выбрать правильный удлинитель?
Для безопасности выбирайте удлинители с защитой от перегрузки и с соответствующей мощностью для ваших устройств. Убедитесь, что удлинитель подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью, если это необходимо.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Освещение, направленное вверх, увеличивает восприятие высоты потолков — дизайнеры сегодня в 16:51
Потолки стали выше — и вот что сделала: 7 простых приёмов, чтобы увеличить пространство

Хотите визуально приподнять потолки в квартире? Используйте эти простые и эффективные приемы, чтобы создать ощущение простора и высоты без капитального ремонта.

Читать полностью » Уборка по расписанию помогает поддерживать чистоту без стресса — эксперты по быту сегодня в 12:39
Поменяла подход к уборке — и вот как каждый день стал проще и уютнее: немецкие советы

Узнайте, как немецкая философия уборки помогает поддерживать порядок без стресса. Простые, но эффективные приёмы, которые помогут вам создать уют и гармонию в доме каждый день.

Читать полностью » Сочетайте маленькие декоративные элементы, не перегружая интерьер — дизайнеры сегодня в 8:27
Постелила ковёр не там, где принято — и дом стал уютнее в разы: итальянский приём работает

Узнайте, как создать уют в своем доме по-итальянски. Простые и доступные идеи, которые помогут вам превратить пространство в атмосферное и стильное место для отдыха и уединения.

Читать полностью » Старые вещи можно преобразовать в уникальные элементы декора — дизайнеры сегодня в 4:06
Использовала это для декора — и интерьер стал уникальным: секреты нестандартного подхода

Узнайте, как обновить интерьер без больших затрат. В этой статье — 11 простых и бесплатных идей, которые помогут освежить ваш дом и создать уютную атмосферу.

Читать полностью » Система push-to-open с фасадами без ручек теряет популярность — дизайнеры сегодня в 0:12
Сделала кухню с таким дизайном — вот как это повысило функциональность и стиль

Узнайте, какие решения актуальны в кухонном дизайне 2026 года. Откройте для себя новые тренды, которые сделают вашу кухню стильной и функциональной на долгие годы.

Читать полностью » Неправильное освещение делает телевизор неудобным для просмотра — дизайнеры вчера в 20:14
Раньше ставила телевизор по центру комнаты — теперь всегда размещаю его именно так и вот почему

Узнайте, как правильно разместить телевизор в интерьере и создать комфортную ТВ-зону. Подробности о расположении и модели TCL X955 в нашей статье.

Читать полностью » Замените одноразовые вещи многоразовыми и сэкономьте на уборке — клинеры вчера в 16:47
Больше не тратим на лишние покупки: вот что сделала, чтобы экономить каждый месяц

Узнайте, как можно сэкономить и сделать свой быт более экологичным с помощью простых изменений в привычках. Эти советы помогут вам не только уменьшить расходы, но и защитить окружающую среду.

Читать полностью » Посудомойка чистит не только посуду, но и игрушки и обувь — эксперты по быту вчера в 12:36
Сделала уборку за 10 минут: что можно мыть в посудомойке, чтобы сэкономить время и усилия

Узнайте, какие вещи можно безопасно мыть в посудомойке, чтобы сэкономить время и силы на уборке. 14 неожиданных предметов, которые посудомойка очистит как новенькие.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Коми зафиксированы случаи гриппа A(H3N2) — портал PRO Город Ухта
Еда
Рождественский пирог с сухофруктами и орехами требует остывания — повар
Авто и мото
Повторное вождение в нетрезвом виде может грозить уголовной ответственностью — ГИБДД
Мир
США помогли освободить пятерых украинцев в Белоруссии — Газета.ru
Красота и здоровье
Красные водоросли из Окинавы вошли в формулу миста Tatcha — косметологи
Мир
Лю Пэнъюй заявил о глобальных рисках искусственного интеллекта — РИА Новости
Садоводство
Лимон укрепляет иммунитет и помогает росту корней — Centrum
Мир
Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции в Финляндии — Helsingin Sanomat
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet