Тишина вместо грохота мусоровозов: Кубань переводит коммунальные службы на новый формат работы

Краснодарский край переходит к масштабной электрификации муниципальных служб, специализирующихся на обращении с твердыми коммунальными отходами. Соответствующие планы были озвучены на совещании в Краснодаре, где обсуждалось развитие зарядной инфраструктуры для коммунальной техники. В мероприятии приняли участие представители госкорпорации "Ростех", компании "НЭСК" и эксперты Центра компетенций "Умный город" Минстроя. Региональные власти намерены до 2030 года значительно расширить сеть зарядных станций, интегрировав экологически чистый транспорт в городскую экосистему региона и прилегающих территорий.

Стратегия электрификации парка

Внедрение электрической техники в работу коммунальных служб рассматривается как необходимый шаг для оптимизации городских процессов. Электрические мусоровозы и погрузчики отличаются низким уровнем шума и отсутствием вредных выбросов, что критически важно для плотной застройки курортных городов. Заместитель главы Краснодарского края Евгений Пергун подчеркнул, что этот переход не ограничивается экологическими задачами, а несет экономическую выгоду.

"Переход на электрический транспорт в коммунальном секторе способствует созданию новой модели управления региональной средой. Развитие таких мощностей работает на инвестиционную привлекательность и повышает качество жизни жителей. Современные города требуют именно таких технологичных решений для очистки территорий от ТКО. Безусловно, это долгосрочный проект, меняющий подход к городскому администрированию", — отметил управленец муниципального уровня Андрей Власов .

Развитие данного направления должно привлечь дополнительные инвестиции и укрепить туристический потенциал региона. Власти ставят целью сделать города не только доступными для транспорта, но и комфортными для проживания за счет снижения уровня шума по ночам, когда часто проводится вывоз отходов.

Развитие сети зарядных станций

На сегодняшний день зарядная инфраструктура уже покрывает 36 муниципальных образований Краснодарского края. Наибольшая плотность устройств наблюдается в крупных административных центрах: Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе и Геленджике. Также зарядные точки установлены вдоль федеральной магистрали М4 "Дон", что обеспечивает работоспособность электропарка при транзитном движении.

Активную работу по размещению станций ведут около десяти инвесторов, при этом акционерное общество "НЭСК" выступает одним из ключевых операторов. Только за период с 2022 по 2025 год усилиями компании было введено в эксплуатацию 140 станций, охвативших инфраструктуру не только Кубани, но и соседних Республики Адыгея и Ростовской области.

Государственная поддержка данного сегмента выражается в прямом финансировании из федерального бюджета. С 2022 года на закупку оборудования и технологическое присоединение к сетям было направлено около 500 миллионов рублей. План развития предполагает установку более 50 станций до конца 2026 года с последующим ростом общего количества до 460 единиц к 2030 году.

Опытная эксплуатация техники

В рамках прошедшего совещания была продемонстрирована линейка специализированной техники на электрической тяге, включая мини-погрузчики и мусоровозы. Демонстрация позволила профильным ведомствам оценить технические возможности современных моделей, способных заменить традиционные аналоги с двигателями внутреннего сгорания.

Компания "КЭМЗ" заявила о намерении предоставить мини-погрузчик для проведения испытаний в реальных условиях. Площадкой для тестирования станет полигон твердых коммунальных отходов в Белореченском районе. Данный эксперимент поможет собрать данные об автономности, производительности и удобстве обслуживания техники в условиях реальной эксплуатации.

В дискуссии, посвященной внедрению новых машин в коммунальное хозяйство, участвовали заместители министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края Галина Витковская и Мария Краснощекова. Их вовлеченность подчеркивает важность синхронизации планов по развитию инфраструктуры и обновлению парка специализированных машин.