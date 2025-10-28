Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 3:17

Почему Болгария впереди Японии по электромобилям: неожиданные данные из отчета МЭА

Министерство внутренних дел Болгарии: электромобили составляют 5% автопарка страны

Согласно данным ежегодного отчета Международного энергетического агентства (МЭА) и исследования, проведенного Министерством внутренних дел, Болгария значительно опережает Японию по доле электромобилей в автопарке. Несмотря на то что страны, как правило, занимают разные позиции на этом фронте, данные по Болгарии и Японии показывают интересную картину, касающуюся роста доли электромобилей на их рынках.

Сравнение доли электромобилей в разных странах

Данные по электромобилям в Болгарии выглядят многообещающе. На 30 сентября текущего года было зарегистрировано 2021 электромобиль, что составляет 5,01% от общего объема рынка. Для сравнения, средний показатель по ЕС равняется 20%, что значительно выше. В Японии этот показатель составил лишь 3%, а в Индии — 2%. Болгария в этом плане демонстрирует более высокие результаты, чем Бразилия (6%), но далеко от уровня большинства европейских стран.

Тем не менее, если смотреть на абсолютные цифры, Болгария находится в другой категории. В Японии за весь прошлый год было продано 60 000 электромобилей, а в Индии — 92 000, в то время как в Болгарии это число составило всего 1700 автомобилей. Однако прогнозы на 2025 год обещают стать рекордными для Болгарии, если текущая динамика сохранится.

Динамика рынка электромобилей в Болгарии

Болгария показывает рост не только среди новых автомобилей, но и среди подержанных. За девять месяцев текущего года было зарегистрировано 4544 подержанных электромобиля. Это показатель, который подтверждает устойчивый тренд на электрификацию автопарка страны. Важно отметить, что не все электромобили, зарегистрированные в Болгарии, являются новыми. Среди них есть модели на вторичном рынке, что делает картину более полной.

Самые популярные электромобили в Болгарии

Болгария переживает настоящий бум в электрификации, и на рынке можно увидеть самые разные модели. От недорогих китайских электроквадроциклов до роскошных моделей, таких как Rolls-Royce Spectre и Tesla Model Y. Какие же модели электромобилей стали самыми популярными в стране?

1. Tesla Model 3 — 599 регистраций

Электромобиль Tesla Model 3, начиная с 2019 года, уверенно закрепляется на рынке Болгарии. За девять месяцев было зарегистрировано 36 новых автомобилей и 563 подержанных, что делает Model 3 лидером среди всех электромобилей на вторичном рынке.

2. Hyundai Kona Electric — 457 регистраций

Этот электромобиль продолжает набирать популярность в Болгарии. Только 69 из этих 457 единиц — новые, а остальная часть — подержанные автомобили, что подчеркивает интерес со стороны покупателей, стремящихся к недорогим и экологичным автомобилям.

3. Tesla Model Y — 446 регистраций

Среди новых автомобилей в Болгарии, Tesla Model Y занимает первое место. За девять месяцев было зарегистрировано 185 новых автомобилей, а также 261 подержанный экземпляр. Это подтверждает растущий интерес к кроссоверу от Tesla.

4. Dacia Spring — 304 регистрации

Самый дешевый электромобиль в Болгарии продолжает показывать неплохие результаты, несмотря на падение продаж в годовом исчислении. Причины связаны с насыщением румынского рынка подержанными автомобилями, что также влияет на болгарский рынок.

5. BMW i3 — 260 регистраций

Этот электромобиль был лидером продаж в прошлом году, однако производство модели было остановлено, что сокращает количество доступных новых единиц. Большинство зарегистрированных автомобилей — подержанные, что отражает снижение интереса к этой модели.

Таблица сравнения популярных моделей

Модель Количество регистраций Доля рынка
Tesla Model 3 599 9,0%
Hyundai Kona Electric 457 7,0%
Tesla Model Y 446 6,8%
Dacia Spring 304 4,6%
BMW i3 260 4,0%

Влияние вторичного рынка на продажи электромобилей

Вторичный рынок играет ключевую роль в динамике продаж электромобилей в Болгарии. По данным исследовательского агентства Automedia. bg, на вторичном рынке зарегистрировано много подержанных электромобилей, таких как Nissan Leaf, BMW i3 и Renault Zoe. Это подтверждает растущий интерес к электромобилям, несмотря на их относительно высокую стоимость.

Регистрации новых и подержанных электромобилей

Модель Новые автомобили Подержанные автомобили Всего
Tesla Model 3 36 563 599
Hyundai Kona Electric 69 388 457
Tesla Model Y 185 261 446
Dacia Spring 58 246 304
BMW i3 0 260 260

Прогнозы на будущее

Рост числа электромобилей в Болгарии обещает продолжиться. Если тренд сохранится, 2025 год станет рекордным для страны по количеству продаж электромобилей, как новых, так и подержанных. Прогнозы на ближайшие годы подтверждают, что электрификация автопарка является важным шагом на пути к улучшению экологической ситуации в стране.

