Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
электрокар
электрокар
© freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 5:29

Скоро бензин станет редкостью: что скрывают от владельцев старых машин

Крупные страны планируют отказ от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030–2035 годам — аналитики индустрии

Двигатели внутреннего сгорания постепенно уходят в прошлое: привычные бензиновые и дизельные автомобили, а также часть гибридов, становятся объектом ограничений во многих странах. В то время как мировые автопроизводители активно развивают электрокары и водородные машины, Россия пока стоит на перепутье, пытаясь сбалансировать экологические тренды и экономические интересы.

Глобальный отказ от ДВС

Производители автомобилей один за другим объявляют о планах прекращения выпуска машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Одновременно правительства ряда стран вводят запреты на продажу новых автомобилей с ДВС. В ближайшие годы эти меры коснутся Великобритании, Китая, Японии, Индии, большинства стран Европы, а также отдельных штатов США и регионов России.

Экологические лозунги здесь сочетаются с прагматичными мотивами. Электрификация транспорта снижает выбросы и уменьшает зависимость стран от импорта нефти и газа. Европа таким образом ограничивает доходы стран-экспортеров, включая Россию, а Китай фокусируется на развитии собственного производства электромобилей и аккумуляторов, опираясь на местные ресурсы редкоземельных металлов.

Однако электромобили не являются полностью "зелёными". Электроэнергия часто вырабатывается на угольных станциях, а утилизация батарей остаётся сложной и дорогой задачей. Добыча компонентов для аккумуляторов связана с тяжёлыми условиями труда в развивающихся странах.

Китай и Япония: планы и стимулы

Китай намерен к 2035 году полностью отказаться от продажи машин с ДВС. В стране реализуется масштабная программа по развитию "новых энергетических транспортных средств", где упор делается на производство электромобилей, создание инфраструктуры для зарядки и утилизации аккумуляторов, а также локализацию комплектующих. Власти активно поддерживают отрасль субсидиями и стимулируют сотрудничество между компаниями.

Япония нацелилась на отказ от бензиновых и дизельных автомобилей к середине 2030-х годов. В стране делают ставку на гибриды, электрокары и водородные машины, а к 2050 году планируют достичь полной углеродной нейтральности.

Европа: лидеры перехода

Норвегия стала пионером в Европе: к 2025 году доля электромобилей превысила 93%. К 2030 году к ней присоединятся Нидерланды, Дания, Исландия, Швеция и Словения, а позже — Шотландия и Франция. Великобритания ускорила планы и намерена запретить продажу ДВС и гибридов к 2035 году. Германия пока осторожничает, но давление экологов и местных властей может ускорить переход на электромобили.

Индия и США: региональные особенности

Индия планирует полностью отказаться от новых бензиновых и дизельных машин к 2030 году. Причины включают как заботу о чистоте воздуха, так и желание снизить расходы на импорт топлива. В США ситуация неоднозначна: Калифорния и ещё 18 штатов планируют запрет на ДВС к 2035 году, а в других регионах поддерживают традиционный автопром и вводят налоги на электромобили.

Россия: переход с оглядкой на регионы

В России подход к электрификации неоднороден. В Москве и Петербурге владельцы электрокаров получают льготы, в то время как регионы, такие как Сахалин, объявили курс на отказ от бензина и дизеля к 2030 году. Там активно развивают зарядную инфраструктуру и стимулируют переход на газомоторное топливо. Камчатка, наоборот, поддерживает владельцев мощных внедорожников, необходимых для суровых условий.

Советы шаг за шагом: переход на электромобиль

  1. Оцените маршрут и доступность зарядных станций.

  2. Выберите модель с подходящей ёмкостью аккумулятора.

  3. Проверьте государственные льготы и субсидии.

  4. Рассчитайте стоимость обслуживания и страховки.

  5. Обратитесь к специализированным сервисам для установки домашней зарядной станции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка электромобиля без учета дальности → Ограниченные поездки → Модель с большим запасом хода.

  • Игнорирование инфраструктуры → Неудобная эксплуатация → Планирование маршрута и зарядок.

  • Недооценка стоимости обслуживания → Переплаты → Сравнение сервисов и гарантий.

А что если…

А что если глобальный отказ от ДВС произойдёт быстрее? Тогда владельцам бензиновых и дизельных машин придётся чаще сталкиваться с ограничениями в продаже топлива, страховании и техническом обслуживании. Альтернатива — заранее рассмотреть электромобиль или гибрид с учётом региональных особенностей.

Плюсы и минусы электромобилей

Плюсы Минусы
Нет прямых выбросов Высокая стоимость батарей
Низкие расходы на обслуживание Ограниченная дальность поездки
Льготы и субсидии Длительная утилизация аккумуляторов
Тишина и комфорт Ограниченная инфраструктура зарядки

FAQ

Как выбрать электромобиль?
Оцените дальность, зарядную инфраструктуру, субсидии и сервисное обслуживание.

Сколько стоит эксплуатация электрокара?
Зависит от стоимости электричества, обслуживания и региональных льгот.

Что лучше для города: электромобиль или гибрид?
Для коротких поездок в городе выгоднее электромобиль, для дальних маршрутов — гибрид.

Мифы и правда

  1. Миф: электромобили полностью экологичны.
    Правда: производство и утилизация батарей требуют ресурсов и энергии.

  2. Миф: электромобили дешевле бензиновых.
    Правда: начальная стоимость выше, но обслуживание может быть дешевле.

  3. Миф: зарядная инфраструктура везде доступна.
    Правда: в отдельных регионах зарядок может не хватать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Китайские версии Audi A3L и других моделей помогут сэкономить — автодилеры сегодня в 1:24
Новый сбор меняет правила игры: какие авто из Китая дешевле и не проигрывают

Новый утилизационный сбор может сделать покупку европейского автомобиля дорогой, но китайские аналоги помогут сохранить деньги.

Читать полностью » Продажи электромобилей и гибридов в Европе выросли на 27% за первые 9 месяцев 2025 года — статистика европейского рынка сегодня в 0:55
Малые европейские страны громят старые правила: электромобили растут там, где их почти не было

Продажи электромобилей в Европе растут, но лидеры и отстающие страны движутся с разной скоростью — кто реально задаёт тон?

Читать полностью » В 2025 году Россия увеличила импорт подержанных автомобилей на 15% — глава сегодня в 0:25
Рост импорта подержанных автомобилей в Россию: что скрывает статистика 2025 года

к растет интерес россиян к автомобилям с пробегом и какие страны поставляют их в Россию в 2025 году? Узнайте о трендах и фактах из рынка подержанных авто.

Читать полностью » Свечи зажигания меняют каждые 80 тысяч километров — автомеханики вчера в 23:11
Свечи зажигания меняю на прогретом двигателе — резьба не сорвана: жаль, раньше рисковал мотором

Замена свечей зажигания кажется простой, но ошибки в этой процедуре могут привести к серьёзным последствиям и дорогостоящему ремонту.

Читать полностью » Шины теряют 20% шипов из-за неправильной обкатки — шиномонтажник вчера в 22:07
Еду плавно первые 500 км — шипы держатся как вкопанные весь сезон: жаль, раньше не знал этого секрета

Правильная обкатка зимних шин занимает больше времени, чем кажется, и влияет на то, как поведёт себя автомобиль в первые месяцы холодов. Узнайте, что именно важно учесть.

Читать полностью » Медные свечи зажигания служат 30–50 тыс. км, платиновые и иридиевые — до 100 тыс. км — инженер вчера в 21:59
Поменял свечи и забыл о проблемах с холодным стартом — простой лайфхак

Как вовремя распознать износ свечей зажигания и избежать дорогостоящих поломок двигателя. Практические советы и актуальные типы свечей.

Читать полностью » Британец пытался пройти теоретический тест на права 128 раз вчера в 20:57
От 1 до 128 раз: шокирующая статистика сдачи теории вождения в Британии

В Великобритании истории о тех, кто сдавал на права десятки раз, удивляют своей настойчивостью и финансовыми затратами, раскрывая настоящий экзамен на терпение.

Читать полностью » Zeekr 001, Mercedes-AMG G-Class и Tank 300 стали самыми безаварийными премиум-моделями в России — данные вчера в 19:53
Премиальные авто держат удар: машины, которые почти не знают, что такое ДТП

Рейтинг безаварийных премиум-автомобилей России удивляет: китайские модели и немецкие легенды показывают высокую надежность и безопасность.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Чрезмерный полив кактусов приводит к их гибели — агроном
Красота и здоровье
Важность определения вида кашля перед лечением подчеркнули врачи
Спорт и фитнес
Эрин Курдила выиграла женский триатлон в Нью-Джерси — журналист Шейла Монаган
Садоводство
Прохладное место помогает ёлке сохранять хвою дольше, заявил садовник Джек Стокс
Питомцы
Мелкие породы собак живут дольше — ветеринары
Культура и шоу-бизнес
Ремейк "Голого пистолета" 2025 года потерял комедийную живость — режиссёр оригинала Дэвид Цукер
Садоводство
Грибные комарики размножаются во влажной питательной почве
Культура и шоу-бизнес
Том Круз сочувствует Николь Кидман после развода с Китом Урбаном — инсайдеры International Business
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet