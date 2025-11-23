Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
зарядная станция
зарядная станция
© Mos.ru by Фото: Максим Денисов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 17:59

Опасения водителей развеяны: почему страх перед "электросмогом" оказался ложным

Магнитные поля в электромобилях остаются ниже международных норм — BfS и ADAC

Многие автомобилисты переживают о воздействии магнитных полей, особенно когда речь идёт о электромобилях. Слово "электросмог" часто вызывает тревогу: будто современный электрокар может быть источником скрытой опасности для здоровья. На самом деле, тревога по поводу магнитного излучения в салоне транспортных средств во многом преувеличена, а последние исследования показывают, что электромобили вовсе не являются рекордсменами по уровню воздействия.

Эксперты Федерального ведомства по радиационной защите Германии (BfS) совместно с Немецким автомобильным клубом ADAC провели масштабное исследование, измеряя магнитные поля в 14 различных моделях машин — от традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания до современных электромобилей, а также в автобусах и поездах. Результаты оказались убедительными: уровень магнитного поля даже в пиковые моменты, например при резком разгоне или торможении, оставался крайне низким. Индекс воздействия (ExpInd) во всех тестируемых автомобилях не превышал 20% от допустимого международными нормами уровня.

Что такое магнитные поля в автомобиле

Магнитные поля возникают везде, где есть электрический ток. В салоне автомобиля это могут быть как электроприводы, так и работающий кондиционер. Наибольшие значения фиксируются в моменты, когда двигатель или электродвигатель испытывают наибольшую нагрузку. При этом замеры показали, что даже при интенсивной эксплуатации воздействие на пассажиров остаётся минимальным.

Сравнение с общественным транспортом

Интересно, что электромобили по уровню магнитного излучения зачастую безопаснее, чем общественный транспорт. В трамваях, метро или электропоездах мощные источники излучения, такие как тяговые двигатели и трансформаторы, находятся непосредственно под салоном пассажиров. Поэтому пассажиры этих транспортных средств подвергаются большему воздействию магнитного поля, чем водители и пассажиры электромобилей.

Советы шаг за шагом для безопасной поездки

  1. При выборе автомобиля обращайте внимание на независимые замеры магнитного излучения, особенно если вы проводите много времени за рулём.

  2. Для пассажиров общественного транспорта рекомендуется садиться подальше от трансформаторов и тяговых двигателей, если есть возможность.

  3. В салоне электромобиля избегайте длительного нахождения рядом с высоковольтными компонентами — хотя риск минимален, дополнительные меры спокойствия не лишние.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бояться электромобилей из-за "электросмога".

  • Последствие: лишние страхи, отказ от современного транспорта.

  • Альтернатива: ориентироваться на данные исследований BfS и ADAC — электромобили безопасны.

А что если… электромобиль подвергнется усиленной нагрузке?

Даже при интенсивной эксплуатации, например при частых ускорениях на трассе или в городе, измерения показывают, что магнитные поля остаются в пределах безопасного уровня. Это означает, что водителю и пассажирам не угрожает негативное воздействие.

Плюсы и минусы электромобилей

Аспект Плюсы Минусы
Экологичность Нет прямых выбросов Требует зарядной инфраструктуры
Уровень магнитного поля Ниже, чем у трамваев и метро Пиковые значения при разгоне
Обслуживание Меньше движущихся частей Стоимость батареи
Комфорт Тихая работа двигателя Меньшая автономность на старых моделях

FAQ

Как выбрать электромобиль с минимальным уровнем магнитного излучения?
Ищите модели, для которых есть независимые измерения воздействия, и отдавайте предпочтение современным конструкциям с грамотным размещением высоковольтных элементов.

Сколько стоит проверить уровень магнитного поля в салоне?
Независимые измерения могут стоить от 50 до 200 евро в специализированных лабораториях или у автомобильных клубов.

Что лучше для здоровья — автомобиль с ДВС или электромобиль?
По данным BfS и ADAC, разница минимальна, но электромобили в пиковых замерах часто безопаснее, чем общественный транспорт.

Мифы и правда

  1. Миф: электромобили создают опасный "электросмог".
    Правда: магнитные поля остаются ниже международных норм.

  2. Миф: общественный транспорт безопаснее для здоровья.
    Правда: в трамваях и метро уровень воздействия выше, чем в электрокаре.

  3. Миф: магнитное поле накапливается в организме.
    Правда: современные исследования не подтверждают этого.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дилеры включают в цену навязанные допы, повышающие стоимость на десятки тысяч рублей — автоэксперты сегодня в 9:22
Зашёл в автосалон без подготовки — вышел с переплатой: эта ошибка всё испортила

Почему окончательная стоимость нового автомобиля почти всегда оказывается выше, чем в рекламе, и какими приёмами дилеры пользуются, чтобы увеличить чек?

Читать полностью » Засор дренажа может вызвать протечку в салон автомобиля — автомеханик Степанцов сегодня в 9:08
Вода из люка едва не утопила салон — один простой прием спас машину

Как обычная профилактика люка помогает избежать сырости в салоне и дорогостоящего ремонта, и почему чистка дренажей стала обязательным ритуалом для бережных автовладельцев.

Читать полностью » Обрыв пистолета повышает риск возгорания на АЗС — автоэксперт Солончук сегодня в 8:33
Разлил топливо на АЗС — и теперь всегда поступаю иначе, жаль раньше не знал

Что делать, если пистолет на АЗС неожиданно сорвался? Подробный разбор ошибок, правил безопасности, мифов и скрытых нюансов, о которых знают лишь специалисты.

Читать полностью » Мошенники подменяют наполнитель катализаторов крошкой и металлом — автоэксперты сегодня в 8:14
Катализатор может сиять снаружи, но быть пустым внутри: схема, на которой обгорают тысячи автовладельцев

Как не стать жертвой мошенников при продаже или покупке катализатора, и защитить свои деньги с помощью простых проверок.

Читать полностью » Паспортный расход топлива автомобилей отличается от реального на 10–30% — лабораторные данные сегодня в 7:42
Вот что реально увеличивает расход бензина в городе — раньше даже не догадывался

Почему паспортный расход топлива всегда отличается от реального и как понимать эти цифры, чтобы не разочароваться в автомобиле.

Читать полностью » Каждый запуск двигателя создает нагрузку на его компоненты — инженер-механик Ершов сегодня в 7:34
Завожу авто зимой по-другому — двигатель служит дольше, чем раньше

Как простые привычки в эксплуатации автомобиля влияют на здоровье двигателя и почему даже небольшие изменения в уходе способны продлить ресурс мотора на многие годы.

Читать полностью » Средний срок службы зимних шин составляет 30–50 км — автоэксперт сегодня в 6:48
Мои шины стирались почти мгновенно — пока не узнал этот секрет

Почему одни шины служат 20 тысяч километров, а другие выдерживают 60, и как продлить жизнь резины без лишних затрат.

Читать полностью » Царапины увеличивают риск коррозии на кузове — автоэксперт Балашов сегодня в 6:33
Перекрасил один элемент — и потом долго жалел: вот что произошло с машиной

Как решить проблему царапин и сколов без лишних расходов и почему перекраска бывает опаснее самой царапины — подробный разбор с практическими рекомендациями.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Ранний контроль холестерина улучшает прогноз сердца, отмечают исследователи
Садоводство
Овощные культуры лучше развиваются при прямом посеве семян
Туризм
Соло-маршрут по Осаке, Нара и Киото укладывается в 1082 $, рассказала туристка
Питомцы
Лишний вес сокращает продолжительность жизни собаки
Садоводство
Почва для бегоний должна быть хорошо дренированной, чтобы избежать гниения — садоводы
Спорт и фитнес
Йога снижает уровень стресса у офисных работников — инструктор Ким Фаулер
Питомцы
Грифы выполняют ключевую санитарную роль в экосистеме
Красота и здоровье
Чистить зубы сразу после еды опасно для эмали — стоматологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet