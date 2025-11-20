Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Илон Маск
Илон Маск
© commons.wikimedia.org by Trevor Cokley is licensed under Public Domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 7:17

Когда CEO становится проблемой: Илон Маск разрушает репутацию своего бренда

41% владельцев электромобилей избегают Tesla из-за поведения Илона Маска — глобальный опрос

Свежие исследования показывают: владельцы электромобилей всё чаще принимают решение о покупке не только на основе технических характеристик или стоимости, но и учитывая репутацию бренда и личность его руководителя. Результаты глобального опроса выявили неожиданный тренд — многие автолюбители сознательно избегают определённых марок, ориентируясь на политические и социальные факторы. На первом месте по "нежелательности" оказалась Tesla.

Опрос показал, что около 41% респондентов не хотят связываться с американским производителем, несмотря на его известность и статус пионера на рынке электромобилей. Причины этого явления явно связаны с поведением Илона Маска, его резкими заявлениями и постоянным присутствием в новостных лентах. Для значительной части покупателей личность главы компании стала настолько раздражающей, что даже передовые технологии и престиж марки не перекрывают негативное впечатление.

География отношения к брендам

Интересно, что восприятие Tesla сильно различается по странам. В США, Германии, Великобритании, Австралии и Норвегии почти половина владельцев электромобилей предпочла бы отказаться от этого бренда. В то же время в Индии и Венгрии показатель крайне низкий — всего 2% и 6% соответственно.

Не только американские марки попали под внимательное рассмотрение. Китайские электромобили также вызывают у покупателей осторожность: 12% опрошенных избегают их из-за страны производства, а в отдельных странах Европы, например в Литве, этот показатель достигает 43%. На развивающихся рынках, где цена играет ключевую роль, китайские модели остаются востребованными, и политические мотивы отходят на второй план.

Советы шаг за шагом: как выбрать электромобиль без репутационных рисков

  1. Определите для себя ключевые критерии: технология, цена, запас хода, имидж бренда.

  2. Изучите отзывы владельцев и репутацию производителя в СМИ и соцсетях.

  3. Сравните популярные модели, учитывая не только технические характеристики, но и восприятие бренда в вашей стране.

  4. При выборе ориентируйтесь на сочетание надёжности, сервиса и нейтрального имиджа, чтобы личность руководства компании не повлияла на ваш выбор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка Tesla, не учитывая поведение руководства → Разочарование и недовольство → Рассмотрите конкурентов с аналогичными характеристиками, но нейтральным имиджем.

  • Игнорирование китайских брендов из-за предубеждений → Упущение выгодной цены → Сравните китайские модели с европейскими и американскими по функционалу и стоимости.

А что если…

Если репутация бренда становится важнее технических параметров, производители должны адаптироваться. Политическая нейтральность, уважение к клиентам и прозрачность деятельности могут стать решающим фактором для покупателей.

Плюсы и минусы популярных электромобилей

Бренд Плюсы Минусы
Tesla Передовые технологии, высокий престиж Личность CEO, неоднозначная репутация
Китайские EV Низкая цена, широкий выбор моделей Политическая репутация, качество сборки
Европейские Надёжность, сервисная сеть Более высокая стоимость

FAQ

Как выбрать электромобиль без репутационных рисков?
Ориентируйтесь на проверенные бренды с нейтральным имиджем и положительными отзывами владельцев.

Что лучше: китайский или европейский электромобиль?
Выбор зависит от баланса цены, качества сборки и восприятия бренда. Китайские — выгоднее по стоимости, европейские — стабильнее в сервисе и надёжности.

Мифы и правда

  • Миф: личность CEO не влияет на продажи → Правда: поведение руководителя реально отражается на имидже бренда.

  • Миф: китайские электромобили опасны → Правда: на развивающихся рынках их покупают массово благодаря доступной цене и техническим возможностям.

3 интересных факта

  1. Более 40% владельцев EV сознательно избегают Tesla.

  2. Наибольшая доля недовольных Tesla — в странах Европы и США.

  3. Китайские электромобили остаются востребованными в развивающихся странах несмотря на предубеждения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Заезд на тротуар разрешён при знаке сегодня в 3:57
Обычный бордюр превращается в ловушку: водители не замечают ошибку, которая бьёт по подвеске сильнее ям

Заезд на бордюр может быть законным и безопасным, если знать правила и технику. Разбираем, как действовать водителю, чтобы избежать штрафов и поломок.

Читать полностью » Поставки новых авто снизились до 290 тысяч машин в 2025 году — глава сегодня в 3:15
Импорт авто сдулся вдвое, но рынок оживает странным способом: Китай держит Россию на колёсах

Импорт новых автомобилей в России заметно изменился — одни направления усилились, другие почти исчезли. Разбираемся, что стоит за статистикой и какие решения принимают покупатели.

Читать полностью » Длительный прогрев двигателя увеличивает расход топлива на холостом ходу — мотористы сегодня в 2:58
Выяснил, почему моя машина ест бензин больше нормы — причина оказалась неожиданной

Почему автомобили начинают "есть" топлива больше нормы, и какие привычки водителя оказываются самыми затратными? Разбираем типичные ошибки и реальные способы экономии.

Читать полностью » Увеличение утильсбора повысило стоимость BMW X5 почти до 2.9 млн — эксперт Тушков сегодня в 2:15
Автомобили дорожают, как золото перед бурей: утильсбор меняет правила рынка

Декабрь может стать переломным месяцем для автопокупателей: рынок балансирует между дефицитом, ростом спроса и новой методикой утильсбора, меняющей правила игры.

Читать полностью » Транспортный налог в Калининградской области вырастет с 1 января 2026 года — Минфин региона сегодня в 1:52
Калининградский кошелёк под ударом: сколько придётся отдавать с января 2026

С нового года автомобилистам Калининградской области придётся платить больше за свои машины. Узнайте, как новые ставки повлияют на разные категории авто.

Читать полностью » Риски реверса на железнодорожных переездах описаны в ПДД — автоэксперты сегодня в 1:24
Задний ход превращается в мину замедленного действия: одна ошибка рушит весь маршрут

Движение назад кажется простым манёвром, но именно оно чаще всего приводит к неожиданным авариям. Разбираем запреты, скрытые риски и нюансы, которые важно знать каждому водителю.

Читать полностью » Верховный суд Индии предложил поэтапно запретить люксовые автомобили с ДВС сегодня в 0:58
Люксовые авто уходят в прошлое: Индия ставит мир электромобилей на новый курс

Верховный суд Индии предложил ограничить люксовые авто с ДВС, чтобы ускорить переход страны на электромобили, не затрагивая обычных водителей.

Читать полностью » Продажи Lada на вторичном рынке выросли до 149 тысяч в октябре — Автостат сегодня в 0:15
Рынок авто с пробегом рвёт потолок: цифры октября переворачивают привычную картину

Российский рынок подержанных автомобилей установил новый рекорд, а спрос продолжает расти. Почему водители активнее выбирают авто с пробегом — внутри разбора.

Читать полностью »

Новости
Еда
Кета приобретает чистый вкус после засолки солью, сахаром и специями — повар
Дом
Бюджетный способ ароматизировать дом: рецепт с солью и кондиционером для белья
Садоводство
Шиповник и люпин требуют осторожности при посадке: не все растения могут сосуществовать — агроном
Спорт и фитнес
Тренировка Butts and Guts повышает тонус пресса и бёдер — тренер Эрин Курдила
Садоводство
Амариллис зацветает через восемь недель после январской посадки — ботаники
Садоводство
Листовая мульча зимой формирует влажную подушку для слизней — садоводы
Культура и шоу-бизнес
Sousou no Frieren признан одним из лучших аниме 2023 года — Collider
Красота и здоровье
Чай с лимоном помогает при простуде, но не заменяет лекарства — врач-диетолог Елена Петрова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet